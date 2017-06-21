"Летувос ритас" хотят переименовать с "Ритас"

"Принято решение, что будет переходный период и год спустя должно быть сменено название. Больше всего склоняются к названию, которое просто больше привычно в среде болельщиков и на международной арене - чтобы это был Rytas", - сказал BNS мэр Вильнюса.

На этой неделе крупнейшим совладельцем Lietuvos rytas стал член Европарламента, предприниматель Антанас Гуога.

Гедвидас Вайнаускас во вторник подал в отставку с должности президента вильнюсского баскетбольного клуба Lietuvos rytas. Его раскритиковали за расистские замечания о том, что в команде не может быть больше двух темнокожих баскетболистов.