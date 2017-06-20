Клуб Lietuvos rytas переходит под управление Гуоги

А.Гуога перенял права дольщика у адвоката Сигитаса Жидониса и работника клуба Ремигиюса Казилёниса. Другими дольщиками Lietuvos rytas остаются Дарюс Гудялис и Вильнюсский муниципалитет.

Приход Гуоги означает, что на посту президента клуба он сменит ра протяжении 20 лет руководившего им Гедвидаса Вайнаускаса, который после поражения Lietuvos rytas в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Литвы с "Леткабелисом" заявил, что в команде, которая стремится добиваться серьёзных результатов, не должно быть больше двух "чернокожих" игроков.

А.Гуога в 2010-2012 гг. возглавлял мужскую баскетбольную команду Литвы, был вице-президентом Федерации баскетбола Литвы.