Клуб Lietuvos rytas переходит под управление Гуоги

BNS
вторник, 20 июня 2017 г. 12:54
Управление вильнюсским баскетбольным клубом Lietuvos rytas перенял новый владелец - 43-летний бизнесмен, профессиональный игрок в покер Tony G, член Европейского парламента Антанас Гуога.
© DELFI / Orestas Gurevičius

А.Гуога перенял права дольщика у адвоката Сигитаса Жидониса и работника клуба Ремигиюса Казилёниса. Другими дольщиками Lietuvos rytas остаются Дарюс Гудялис и Вильнюсский муниципалитет.

Приход Гуоги означает, что на посту президента клуба он сменит ра протяжении 20 лет руководившего им Гедвидаса Вайнаускаса, который после поражения Lietuvos rytas в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Литвы с "Леткабелисом" заявил, что в команде, которая стремится добиваться серьёзных результатов, не должно быть больше двух "чернокожих" игроков.

А.Гуога в 2010-2012 гг. возглавлял мужскую баскетбольную команду Литвы, был вице-президентом Федерации баскетбола Литвы.

BNS
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