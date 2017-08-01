Кальнетис – новый капитан литовской баскетбольной сборной

30-летний защитник EA7 Emporio Armani приехал в Палангу на сборы позже многих других членов сборной. Последними к сборной присоединились Донатас Мотеюнас и Йонас Мачюлис.

Кальнетис дебютировал в сборной на ЧМ 2006 года. В составе литовской сборной в 2010 г. он завоевал бронзу ЧМ, а в 2013 и 2015 гг. - серебро ЧЕ.

4-5 августа в Клайпеде сборную ждет первое испытание - в контрольном туре встретятся команды Литвы, Польши, Грузии и Латвии.

Чемпионат Европы будет проходить с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Турции, Финляндии и Румынии. Финальный этап пройдет в Стамбуле.

Литовская сборная в группе Б будет играть со сборными Украины, Израиля, Грузии, Италии и Германии.