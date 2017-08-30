Горсовет Вильнюса выделил спортивным клубам миллион евро

"Предложение фракции (партии) Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (...) выделить в общей сложности 1 млн. евро двум спортивным клубам: дотацию общественному учреждению Krepsinio rytas в размере 500 тыс. евро на финансирование баскетбольного клуба Lietuvos rytas и второе предложение – (...) дотацию общественному учреждению Zalgiris в размере 500 тыс. евро также дополнительно выделить для финансирования футбольного клуба Zalgiris", - представила на заседании горсовета предложение директор муниципальной администрации Алма Вайткунскене.
Однако клубам поставлено условие - совет утвердил предложение до выделения средств увеличить долю самоуправления в обоих клубах до двух пятых и изменить их уставы, чтобы решения о деятельности клубов рассматривались в горсовете.
Против этого предложения возражала часть членов горсовета, утверждая, что эти средства следовало бы выделить культурным или общественным организациям или на просвещение детей.
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