После двух четвертей команды разделяло всего одно очко - 38:37, однако после перерыва литовские спортсмены сыграли прекрасный период, который закончился метким броском Адаса Юшкявичюса.

Подопечные Дайнюса Адомайтиса в третьей четверти завоевали 33 очка при 14 пропущенных. Переломным моментом стал последний период.

Лучше всего в ходе матча себя показали новички сборной Эдгарас Улановас и Артурас Гудайтис, которые заработали 18 и 16 очков соответственно. Вместе с Миндаугасом Кузьминскасом они были самыми результативными игроками сборной.

Победа в этом матче для сборной Литвы была очень важна, поскольку в первом туре литовские баскетболисты уступили сборной Грузии 77:79.