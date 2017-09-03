После двух четвертей команды разделяло всего одно очко - 38:37, однако после перерыва литовские спортсмены сыграли прекрасный период, который закончился метким броском Адаса Юшкявичюса.
Подопечные Дайнюса Адомайтиса в третьей четверти завоевали 33 очка при 14 пропущенных. Переломным моментом стал последний период.
Лучше всего в ходе матча себя показали новички сборной Эдгарас Улановас и Артурас Гудайтис, которые заработали 18 и 16 очков соответственно. Вместе с Миндаугасом Кузьминскасом они были самыми результативными игроками сборной.
Победа в этом матче для сборной Литвы была очень важна, поскольку в первом туре литовские баскетболисты уступили сборной Грузии 77:79.
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