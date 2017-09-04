Сборная Литвы одержала вторую победу на чемпионате Европы по баскетболу. В матче группы "B" подопечные Дайнюса Адомайтиса поюедили Италию - 78:73.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ключевой в этом матче стала вторая четверть, по ходу которой итальянцы сумели набрать всего девять очков.

В литовской сборной отличился 28-летний Адас Юшкявичюс: он ни разу не промахнулся со средней дистанции и реализовал четыре трехочковых, набрав в итоге 20 очков.

Напомним, в стартовом матче литовцы уступили Грузии (77:79), но затем победили Израиль (88:73).

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