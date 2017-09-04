Сборная Литвы одержала вторую победу на чемпионате Европы по баскетболу. В матче группы "B" подопечные Дайнюса Адомайтиса поюедили Италию - 78:73.
Ключевой в этом матче стала вторая четверть, по ходу которой итальянцы сумели набрать всего девять очков.
В литовской сборной отличился 28-летний Адас Юшкявичюс: он ни разу не промахнулся со средней дистанции и реализовал четыре трехочковых, набрав в итоге 20 очков.
Напомним, в стартовом матче литовцы уступили Грузии (77:79), но затем победили Израиль (88:73).
Зарегистрированные (1) Анонимные (2)
Евробаскет-2017: Литва обыграла Израиль и записала на свой счет первую победу (11)
В последнем матче второго тура в группе B на чемпионате...
Горсовет Вильнюса выделил спортивным клубам миллион евро
Вильнюсский горсовет в среду постановил выделить...
Сборная Литвы по баскетболу вылетела в Тель-Авив
"Если мы не можем изменить ситуацию, меняем отношение к...
Литовская сборная застряла в Вильнюсе: не взлетел самолет "Жальгириса" (9)
Из-за технической неисправности самолета литовская...
TOP новостей
Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (32)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...
Самые влиятельные в Литве: окончательный список (20)
DELFI заканчивает цикл " Самые влиятельные в Литве 2017 "...
Архив ЦРУ: партизан в Балтии контролировал КГБ (71)
Аналитики Центрального разведывательного управления...