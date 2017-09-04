Ключевой в этом матче стала вторая четверть, по ходу которой итальянцы сумели набрать всего девять очков.

В литовской сборной отличился 28-летний Адас Юшкявичюс: он ни разу не промахнулся со средней дистанции и реализовал четыре трехочковых, набрав в итоге 20 очков.

Напомним, в стартовом матче литовцы уступили Грузии (77:79), но затем победили Израиль (88:73).