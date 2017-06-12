Янтарные дела: почему Украине не удается то, что получилось у Литвы

Вопреки заявлениям украинских властей, янтарь в Украине остаётся вне закона. За три года Украина пока так и не смогла пойти по литовскому пути.

Украинская власть не собирается легализировать черный рынок добычи янтаря и реформировать отрасль недропользования в соответствии с европейскими стандартами. Несмотря на многочисленные обещания чиновников и премьер-министра Владимира Гройсмана остановить разворовывание недр, наводить порядок в этой сфере никто не спешит. Примером этому является ситуация вокруг Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра), которая курирует выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых, в частности - на янтарь.

Как только данное ведомство начало предпринимать реальные шаги по легализации добычи янтаря, правительство путем незаконных назначений захватило стратегическую отрасль Украины под собственный контроль.

Ситуация с легализацией добычи янтаря в Украине остается катастрофической. Только из-за самопроизвольной добычи государство недополучает миллиарды прибыли. Незаконная деятельность старателей и их методы добычи янтаря уже уничтожили значительную часть заповедных лесов на севере страны. Наиболее критической является сейчас ситуация в Житомирской области, на сегодня она лидирует по самовольной добыче полезного ископаемого. Там орудует целая янтарная мафия, которая покрывает черный бизнес и лоббируется чиновниками.

Однако в этом году Госгеонедра смогли совершить большой шаг на пути к легализации рынка янтаря в Украине. Наконец официальные добывающие компании получили возможность законно добывать янтарь, благодаря увеличению количества разрешений на разработку и добычу этого камня. На сегодняшний день в Украине такие разрешения имеют 9 предприятий.

Как только Госгеонедра начали выводить янтарную отрасль в законное поле, украинское правительство резко ощутило желание сменить руководство геологической службы. По странному стечению обстоятельств на должность временного управляющего Госгеонедр власть назначила Олега Кирилюка из Житомирской области, в которой сегодня лидируют показатели незаконной добычи янтаря и наблюдается наиболее варварская ситуация - здесь «янтарные войны» доходят до перестрелок.

Странная история с руководителями Госгеонедр

Олег Кирилюк вместе с еще одним скандальным украинским чиновником, Николаем Фощием, еще в прошлом году победили в конкурсе на должности заместителей председателя Госгеонедр. В тот момент активисты, эксперты и специалисты геологической отрасли забили в набат из-за многочисленных нарушений конкурсной комиссией и одиозных победителей. Как следствие, украинские суды признали этот конкурс незаконным, отменили решение и обязали провести его повторно.

В прошлом месяце в Украине планировали избрать уже нового главу Госгеонедр. Однако конкурсная комиссия не смогла выбрать для этого кворум, потому конкурс отложили на неделю. За это время украинское правительство попыталось назначить Олега Кирилюка и Николая Фощия заместителями председателя Госгеонедр, а Кирилюк одновременно стал и временным руководителем данного ведомства. Однако это решение снова запретил суд.

Еще через неделю официальный конкурс, на котором должны были избрать нового руководителя Госгеонедр, завершился впустую: комиссия без существенных причин просто не смогла выбрать победителя. А уже через два дня люди во главе с Кирилюком и Фощием осуществили силовой захват здания геологической службы Украины. При этом официальное распоряжение об их назначении появилось только спустя 4 дня.

Выгодные назначенцы

О продвижении на руководящие должности в Госгеонедра «своих людей» свидетельствуют связи «новоназначенцев» с чиновниками высшего эшелона власти. Украинскому правительству нужны прирученные руководители, которые бы держали геологическую отрасль и контролировали янтарную.

Поэтому премьер-министр Владимир Гройсман и министр экологии Семерак выдвинули на руководящие должности в Госгеонедра своих людей - Николая Фощия и житомирского чиновника Олега Кирилюка. Последнему приписывают связь с народным депутатом от Житомирской области - Бориславом Розенблатом, которого в свою очередь связывают с курированием янтарной мафией.

Олег Кирилюк - член бывшей пророссийской политической силы «Партия регионов». Занимая высокую должность в Житомирской области, Кирилюк неоднократно принимал решения, которые впоследствии были обжалованы в судах, а его действия признавались неправомерными. По информации украинских журналистов, Олег Кирилюк довел до банкротства одно из перспективных предприятий Житомира. Против его назначения на руководящую должность в Госгеонедра неоднократно выступали местные общественные активисты и представители отрасли.

Зато Николай Фощий, который был назначен заместителем председателя Госгеонедр, в свое время работал генеральным директором одного из крупнейших геологических предприятий и был уволен за растраты средств, многомиллионные задолженности по заработным платам и доведение предприятия до банкротства. Таким образом, он стал фигурантом уголовных дел.

Незаконные кадровые изменения и назначения таких лиц на руководящие должности стратегической отрасли лишь свидетельствует о том, что украинское правительство не заинтересовано в реформе недропользования. Все вышеперечисленные факты говорят о том, что украинская власть не собирается выводить отрасль добычи янтаря в законную плоскость. Ведь сверхприбыльная сфера - слишком лакомый кусок, чтобы им делиться. Именно поэтому в ход идут противозаконные методы и политические схемы, все, чтобы удержать контроль над крупными янтарными месторождениями.

Механизмы для урегулирования проблемы нелегальной добычи янтаря в Украине есть, но они предполагают, прежде всего, политическую волю. Сумеет ли Украина?

Как Литве удалось?

В свое время ситуация с нелегальной добычей янтаря имела место и в Литве. Но уже более 20 лет данная отрасль легализована, а литовский янтарь известен во всем мире.

«В подобной ситуации с янтарем Литва находилась еще в начале 90-х. Тогда эта отрасль ассоциировалась только с криминалом. Ми прошли не простой пусть по легализации этой сферы. И сейчас янтарь – визитная карточка страны, – рассказывает Гедрюс Гунторюс, представитель литовского кластера Amber Trip. – В Украине ситуация скачет то вверх, то вниз, и причина этого в отсутствии стратегического видения всей отрасли. Взгляните на Литву! Сейчас мы не добываем камень, не нарушаем природу. Сейчас мы его лишь покупаем, обрабатываем, продаем. Но он остается визитной карточкой страны, и к нам на выставку Amber Trip съезжаются люди со всего мира».

Ранее команда Amber Trip консультировала украинскую сторону по решению этой проблемы. Amber Trip приглашал украинских специалистов и делегацию, с ними проводили круглый стол.

«Когда украинская сторона говорит нам: «дайте денег для инвестиции», мы же спрашиваем: «Куда инвестировать?». Инвесторы уже устали слышать о такой критической ситуации в Украине, но пока мы стараемся не опускать руки. Мы все же ждем, что эта ситуация решится», – говорит Гедрюс Гунторюс.

По его словам, для изменений в Украине необходима воля всех участников процесса. В первую очередь, тех, кто курирует законы, а также тех, кто копает, обрабатывают камни, изготавливают изделия.

«Когда эти четыре компонента складываются в один – тогда можно решить множество вопросов. Дайте возможность копателям там работать официально с конкретными техническими обязательствами. Почему это не делается? Потому что лоббируется кем-то, – объясняет Гедрюс Гунторюс. – Нельзя только говорит о реформах, кто-то должен принимать решения. Поймите, с таким красивым камнем нельзя так обращаться! Имейте в виду, сейчас в Украине происходит то, что мы прошли четверть столетия назад!»

«Ранее мы подписали договор о сотрудничестве с Госгеонедрами, мы готовы консультировать. Но сейчас мы видим, что до тех пор, пока не увяжется политическая ситуация в этой сфере, перемен не произойдет», – подытоживает организатор Amber Trip.