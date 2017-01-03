В.Радионов. Диванным аналитикам не смотреть, остальным рекомендую

"Эхо Москвы"
вторник, 3 января 2017 г. 17:32
Журналист и правозащитница Оксана Челышева в эфире программы «Без обид» на латвийском телеканале LTV7 рассказала о катастрофе ТУ-154, Докторе Лизе, c которой дружила и работала, плясках на костях, врагах народа и смысле своей деятельности.
© Shutterstock nuotr.

Интервью получилось жестким, эмоциональным, прямым и, наверное, не очень политкорректным.

Но зато, как мне кажется, честным и искренним. Сама Челышева в своем Facebook написала, что не успела сказать о многом.

«Вчера Vadim Radionov пригласил меня на свою программу. И я ему по-человечески благодарна за возможность поговорить о важном. Однако тех сорока минут очень не хватило, чтобы сказать о многом. Не хватило, чтобы рассказать о подарках, которые я храню. В Славянске подарили венок из маков, которые сделали дети той самой семьи, о которой в последней статье писал Андрей Миронов. Из Славянска я так же храню металлические перышки, поражающий элемент херни, которыми обстреливали дворы Славянска в 2014. В Сартане мне вручили осколки другой мерзости — мин, которыми обстреляли похоронную процессию прямо на кладбище. В Одессе я не могла не принять банку сливового варенья, которое сварила мама одного из погибших на Греческой площади. В Хельсинки на стене моей квартиры висит икона с новомучениками, которую подарил Запорожский митрополит Лука. Шмат сала в килограмм, который неожиданно привез мне таксист Женя в Мариуполе, съели друзья в Хельсинки. Сказали, что не хуже прошутто. А второй шмат, полученный от моей запорожской подруги, до сих пор любители сала смакуют в Риге. А еще в Хельсинки у меня есть два подсвечника, которые подарил мне «майдановец» Саша, неожиданно свалившийся на голову после письма от одной участницы «фименов». Целый год Саша встречал меня после каждой моей поездки в Украину и задавал вопрос: «Кто все-таки виновен в этом бардаке?»...

Там есть еще мощный эпизод про съемочную группу НТВ в Славянске. Не будут его пересказывать – нужно видеть мимику и глаза Челышевой, когда она об этом говорит.

И все то, что было сказано, как мне кажется, очень важно. Для тех, кто судит о войнах и трагедиях, попивая пиво на диване, – смотреть не обязательно: их все равно, как мне кажется, ничего не изменит.

Остальным же очень рекомендую – не пожалейте времени. А вот и ссылка на программу.

"Эхо Москвы"
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В.Радионов. Диванным аналитикам не смотреть, остальным рекомендую

В.Радионов. Диванным аналитикам не смотреть, остальным рекомендую
Журналист и правозащитница Оксана Челышева в эфире программы «Без обид» на латвийском телеканале LTV7 рассказала о катастрофе ТУ-154, Докторе Лизе, c которой дружила и работала, плясках на костях, врагах народа и смысле своей деятельности.

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