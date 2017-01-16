В.Лаучюс. Как дружить с Россией

"Должно быть сотрудничество, и простые люди культуры и спорта не представляют никакой непосредственной опасности. [...] С соседями надо дружить. Пусть и есть иные намерения, но лучше дружить и знать, что они думают, а не бороться", – сказал LRT.lt депутат "крестьянин" Смирновас.

С еще большей открытостью высказался его однопартиец Кепянис: "Мы слышим, что Литва – второй враг России после США. Нравится ли нам это? А если дружим, разговариваем, говорят, какие же мы враги... Мы с давних времен являемся соседями, общие забеги, фестивали, оздоровительные школы... Потом как-то стало ненужно, запрещено, охладели отношения. Думаю, это нехорошо".

Проблема даже не в том, что такое мышление попахивает не украшающей представителя народа глупостью, а в том, что оно в Литве широко распространено, охотно принимается как общественно-культурная альтернатива враждебности между странами.

Где бы ты ни был, повсюду слышится, что в нескончаемой агрессии в отношении соседей, плохом экономическом и социальном положении, восточном порабощении собственного народа и безнадежном отставании от Запада виновно не российское общество, а государство.

В этом и кроется существенная ошибка жертв пропаганды и субтильная ложь распространителей пропаганды, которую Россия пытается выдать за чистую монету, поскольку такое представление служит ее политическим стремлениям. Что бы вы не думали о Кремле, признайтесь, что российское общество и культура – прекрасны, поэтому стоит дружить, не обращая внимания на преходящие политические моменты. К черту политику, давайте дружить на уровне культуры, общества.

Однако на самом деле виной тому именно российское общество, которое живет со своим восточным государством сотни лет и иной политической жизни не понимает, не признает и не хочет. Хотя на первый взгляд российское общество сильно отличается, скажем, от общества арабского мира, политически оно похоже на него тем, что не ценит свободу, не созревает до настоящей республики и живо двумя крайностями – тиранией как при Муаммаре Каддафи или перспективой кровавого революционного хаоса. Только у арабов есть ислам, а у России – мессианство и коммунизм.

Именно такое общество толерантно к государству и даже поддерживает путинскую Россию. Дружить с таким обществом и при этом не дружить с путинским режимом – это то же самое, что дружить с мамой Фредди Крюгера, которая знает, что вытворяет ее сынок, но не обращает на это внимания, зато печет вкусные булочки и является интересной собеседницей в те долгие вечера, когда Фредди нет дома.

С так называемым российским обществом в нынешних условиях не о чем говорить и незачем дружить. Путин довольно органично представляет его, и этим все сказано.

Вы говорите, высокий уровень культуры и прочее? Не надо обманывать себя. Слушать Петра Чайковского можно и без дружбы с российским обществом, не поддерживая с ним отношений. Не участвуя в забегах и фестивалях, о которых говорил "крестьянин" Кепянис. Произведения Федора Достоевского - тоже часть великой традиции мировой литературы, а не элемент или собственность современного российского общества.

Высокая культура - это высокая культура во всех странах и во все времена. Хотя, правда, есть и политика великих русских писателей, служащая российскому империализму, но это – другая тема. А вот "масс-культура" – попса – в России ничем таким не отличается, ради чего ее стоило бы принимать вместе с другими элементами ее пропаганды.

Депутат Кепянис, пропагандирующий совместные забеги и фестивали, как и Смирновас, доказывающий, что надо дружить через культуру и спорт, касаются очень чувствительной струны – всеобщую склонность масс к развлечениям и склонность таких предпочитающих развлечение обществ к всеобщему братству и аполитичности. Между тем путинская Россия, как и гитлеровская Германия, прекрасно знает, как через культуру и спорт делается большая политика, прикрывающаяся щитом братства и аполитичности.

Кепянис, Смирновас и их избиратели или этого не понимают или притворяются, что не понимают. Так или иначе, незнание от ответственности не освобождает. Как не освобождает от ответственности и литовских журналистов, которые дрожащими от счастья и волнения голосами, рассказывали о прекрасном открытии олимпийских игр в Сочи – "забудьте-о-политике-спорт-это-всего-лишь-спорт".

Нет, спорт - это великое развлечение масс, а такие развлечения - отличная почва для пропаганды. Так было в 2014 г. во время зимней олимпиады в Сочи, так было в 1936 г. во время летней олимпиады в нацистской Германии. Массовые спортивные и культурные мероприятия помогают ненормальному государству показать Западу иллюзию своей нормальности. Как о Германии тех времен сказал Николя О'Шонесси:

"Несмотря на униформы и публичные поучения, нацистская Германия была похожа на нормальное западное государство. Доминировала иллюзия нормальности, которую сознательно поддерживала власть, которая хотела сохранить "современный" (псевдоплюралистический) имидж. До Второй мировой войны Германия не была запломбированным государством, как герметичное королевство Северной Кореи; она не пресекала другие возможности. Власть контролировала огромную машину пропаганды и указала, что могут сообщать СМИ, однако другой ее функцией было копирование современного общества" („Selling Hitler. Propaganda and the Nazi Brand”. Hurst &Company, London, 2016. P. 43.)

То же самое можно сказать о путинской России. В данном случае все разговоры литовских политиков, деятелей культуры, спорта, общественных деятелей о дружбе, спорте, культуре, забегах и фестивалях - то лишь блеяние полезных идиотов, не разбирающихся в политике.

Как бы это не звучало для многих необычно, отношения надо поддерживать и укреплять не с российским обществом, а с властями России. Политическое общение с Россией сегодня важнее культурного или спортивного. Да, надо говорить и добиваться взаимопонимания, которое дало бы ощутимый результат и помогло бы обеспечить более стабильную безопасность в регионе. Проблема в том, что Россия не хочет слушать и слышать.

Действенный способ обращения к России, чтобы она услышала вас - это армия танков Гейнца Гудериана, прорывающаяся к Москве. Это было налаживание несложных и очень тесных двусторонних отношений с Россией. Она с трудом сумела устоять перед ними и не устояла бы без помощи союзников. Однако такой способ общения не подходит цивилизованной Европе.

Перед союзниками, которые когда-то решали вопрос Гитлера, сейчас встала проблема Владимира Путина. Попытка решить проблему Гитлера уступками и приспосабливанием привела к началу Второй мировой войны. Это должно быть хорошим уроком в деле отношений с Путиным. Для Литвы – укрепление обороны, для союзников НАТО – дислокация больших сил уже не по принципу ротации в странах Балтии, чтобы послать Москве ясную весть - сдерживание не символическое.

Россия понимает и слышит обращение только с позиции силы, а не озабоченности оппонента, уменьшающего свои военные силы, что демонстрировала администрация Барака Обамы и ЕС, который проводил разоружение. Дружеский разговор с Москвой с позиции силы, которая может быть использована против нее, сегодня очень нужен. Когда в конце концов результаты обеспечат безопасность в регионе, можно будет снисходительнее смотреть на эту культурную песочницу, в которой играют истосковавшиеся по совместным фестивалям "крестьяне", такие как Смирновас и Кепянис.