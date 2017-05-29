В.Денисенко. Крымский лакмус на Форуме свободной России

Съехавшиеся на него представители разных российских оппозиционных сил — политики, журналисты и общественные активисты — пытались выстроить стратегию противодействия нынешнему политическому режиму и искали пути возможной демократизации России.

В глаза бросалась довольно резкая и жесткая оценка ситуации. Например, среди названий секций форума можно было встретить и «холодную гражданскую войну в России» (это про взаимоотношения внутри российского общества), и «террор спецслужб как средство манипуляции» (а это уже в большей степени про отношения этого общества с властью).

При этом форум в очередной раз показал, что основной лакмусовой бумажкой и линией разлома (или фронта, если принять утверждение про «холодную гражданскую войну») остается вопрос Крыма. Ответ на вопрос «чей Крым?» является очень четкой линией разделения. Да и сам форум можно определить как встречу людей, которые считают, что имперские амбиции ведут страну в тупик, а Крым должен быть возвращен законному владельцу, т. е. Украине. Это, к слову, пометка, чтобы не путать «свободную Россию» - детище Гарри Каспарова — с «Открытой Россией» — детищем Михаила Ходорковского, который «отдавать Крым» быстро не собирается.

Конечно же, создается впечатление, что в российском обществе те, для кого «Крым наш» составляют намного более обширную группу чем те, для кого аннексия Крыма является банальным воровством. Однако, как опять же было отмечено на форуме, ни подтвердить, ни опровергнуть это впечатление не представляется возможным. Выступавшие на форуме социологи (например, Игорь Эйдман) отметили, что в условиях авторитаризма, который закрепился в России, говорить о достоверных исследованиях общественного мнения не приходится. Люди просто опасаются высказывать свое настоящее мнение, поэтому говорят организаторам опросов то, что считается провластным трендом. Т.е., сегодня в России позиция «Крым наш» стала условием выживания, тем более, что противоположное утверждение на территории Российской Федерации цинично рассматривается как призыв к нарушению территориальной целостности страны, т. е. уголовно наказуемое деяние.

По этой причине все попытки понять современное российское общество фактически становятся вещью заведомо спорной. Общество и его представления становятся чем-то, что можно определить модным словом «фейк» (т. е. что-то ненастоящее).

Еще одну лакмусовую бумажку для определения идеологического положения в российском обществе на форуме предложил бывший российский, а ныне украинский журналист Айдер Муждабаев. Здесь тоже не обошлось без Крыма. Муждабаев подчеркнул, что сегодня в России многие предпочитают закрывать глаза на факт преследования крымскотатарского народа на территории аннексированного Крыма. По словам Муждабаева, преследование это - целенаправленное и жестокое, ориентированное именно по национальному признаку. В своем высказывании на форуме украинский журналист обрушился на представителей предполагаемой российской либеральной оппозиции, которые не решаются сказать слова в защиту крымских татар. В связи с этим молчанием он назвал российский либерализм «токсичным брендом».

Так что, как ни повернись — тема Крыма так или иначе всплывает.

Продолжая тему «фейковости», необходимо отметить, что упомянутое состояние характерно не только для российского общества, но для российской реальности в целом. Здесь на ум приходит фраза из знаменитого мистического сериала «Твин Пикс» (к слову, совсем недавно возрожденного на новый сезон): «Совы не то, чем кажутся». В сегодняшней России, похоже, это относится не только к совам…

Например, отдельным сценарием для жесткого политического триллера могло бы стать содержание последней панели форума, про уже упомянутый «террор спецслужб». Само подобное определение вызывает когнитивный диссонанс, поскольку задача спецслужб в первую очередь состоит в сохранении права и справедливости (в широком смысле). Однако в России формула, упомянутая в названии секции, на самом деле уже никого не удивляет.

Во время этой панели пришлось вспомнить и жертв Беслана, тем более, что полтора месяца назад Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу «Тагаева и другие против России», в котором признал Москву виновной в халатном расследовании обстоятельств упомянутого теракта, а также «чрезмерном применении смертоносной силы» при штурме захваченной школы. Об этом участникам форума напомнила сопредседатель организации «Голос Беслана» Элла Кесаева.

Кровавый след к высшему руководству России протянулся и от убийства Александра Литвиненко. О нем тоже говорили на форуме, поскольку здесь присутствовала вдова Литвиненко — Марина. Это стало поводом напомнить про публичные слушания дела Александра Литвиненко в Великобритании, в ходе которых дознаватель указал на Андрея Лугового (нынешний депутат Госдумы) как на исполнителя преступления, а президент России Владимир Путин и тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев были указаны как лица, с ведома которых данное преступление скорее всего было осуществлено.

Все этим сведения и предположения формируют довольно сюрреалистичную картину состояния (в первую очередь морального) и российского общества, и российской власти. В целом это соответствует тому, как своей знаменитой книге положение в России определил Питер Померанцев: «правды нет и все возможно». Эти слова были вынесены в заглавие его книги. Именно это ощущение «нереальности» возникает, когда пытаешься осмыслить все то, что (отмечу, достаточно аргументированно) прозвучало на форуме. И лишь вопрос принадлежности Крыма остается вполне материальной, незыблемой шкалой оценки — лакмусовой бумажкой морального и этического уровня. Таким он и будет оставаться до того момента, пока, как бы это ни звучало банально, не восторжествует справедливость.