Существуют опасения, что во время маневров возможны провокации в отношении западных соседей (НАТО на время учений усиливает присутствие в странах Балтии для полноценного обеспечения безопасности этих государств). Наиболее радикальные прогнозы связаны с тем, что Кремль может воспользоваться учениями для аннексии территории республики Беларусь.

Все эти страхи можно было бы посчитать смехотворными, если бы еще в 2014 году Кремль не доказал, что способен на молниеносные агрессивные и безрассудные поступки, не поддающиеся общепринятой логике. Так или иначе наш регион живет в тени тех событий и, вполне возможно, будет ощущать на себе эту тень еще довольно долго.

Однако упомянутое напряжение обладает и побочными эффектами, которые не может предвидеть ни Москва, ни Минск. Феномен Вейшнории как раз из этого разряда.

Выдуманное для учений государство, занимающее часть современной Беларуси, стало сильным стимулом для народного творчества в интернете. Вейшнория моментально превратилась в интернет-мем, попутно обзаведясь символикой, уходящей корнями в Великое Княжество Литовское (ВКЛ), своей валютой, паспортами и даже довольно серьезным идейным основанием. Говоря обобщенно, Вейшнория сегодня – это та самая «Беларусь без Лукашенко», о которой мечтает часть населения соседней страны. Фактически, это призрачное отражение той Беларуси, которой эта страна так и не стала – демократической, ориентированной на общеевропейские ценности, вырвавшейся из зоны влияния большого соседа.

Как у любого интернет-мема – век Вейшнории скорее всего будет не долог. Все зависит от того, насколько интернет-сообщество (в первую очередь – пользователи социальных сетей) будет активно поддерживать этот нарратив, насколько серьезно в дальнейшем будет развиваться идея «вейшнорийства».

Забавно и то, что преобразованную фантазией интернет-пользователей Вейшнорию можно рассматривать в качестве противоположности тех уродливых квазигосударственных объединений, которые в ходе гибридной войны против Украины сформировала на Донбассе Россия. При общем сравнении, не трудно заметить, что ставшие жестокой реальностью «ДНР» и «ЛНР» сильно проигрывают выдуманной Вейшнории. Последнюю ее призрачное виртуальное население по крайней мере беззаветно любит.