В. Каракорский. Неужели мы им это позволим?

Не знаю, обращали ли вы внимание на одно странное обстоятельство: в Секретном протоколе к Пакту Молотова-Риббентропа нет ни малейшего упоминания о евреях.

А между тем, территории, судьба которых оговаривается в Протоколе, на тот момент густо заселены последователями Закона Моисеева! В одной только Польше, как пишет профессор Невадского университета Джон Циммерман: «Число евреев, учтённых переписью населения 1931 года было равно 3-м миллионам 113-ти тысячам 900. Предполагаемое число евреев на 1939 год, год вторжения в Польшу Германии и Советского Союза, составило 3 и 3 десятых - 3 с половиной миллиона».

Это тем более странно, поскольку для Гитлера (и соответственно – для Риббентропа) еврейский вопрос – главный в политике и иделогии. А для Сталина ( и соответственно – Молотова)?

Русский Вячеслав Молотов (Скрябин) стал коллегой Иоахима Риббентропа совсем недавно, только 3 мая 1939 года. На посту шефа советской дипломатии он сменил еврея Максима Литвинова (Меира Валлаха). При этом Молотов заявил: «Мы разгоним эту «синагогу»!»

«Синагогога» в понимании Молотова (и, разумеется, Сталина – у Молотова нет оригинальных мыслей, только идеи Хозяина) – это тогдашний советский наркомат иностранных дел. Да, там работает какое-то, возможно, даже немалое количество евреев, но они все – большевики-безбожники, отказавшиеся не только от Б-га и Торы, но и от своих еврейских имен. Однако, сказано – сделано. Советские дипломаты еврейского происхождения скопом идут под нож Большого террора. Литвинова, правда, Хозяин предусмотрительно не трогает, кладет на полку, а вдруг когда-нибудь пригодится? И он действительно пригодится, когда фюрер из злейшего друга превратится в лучшего врага и нужно будет убеждать американских евреев в том, что Советский союз борется с «фашизмом».

Между тем, германский вождь оценил «благородный» антисемитский жест кремлевского фюрера. Ридли Джаспер в книге «Муссолини» пишет:

«3 января 1940 года Муссолини написал Гитлеру длинное письмо относительно советско-германского пакта... Он считает, что должен указать на то, какую глубокую тревогу вызывает советско-германский пакт в Италии, а также среди многих национал-социалистов в самой Германии.. Прошло два месяца, прежде чем Муссолини получил ответ. 6 марта Гитлер прислал длинное письмо, в котором писал, что в вопросе об отношениях с Россией он должен учитывать общеевропейскую ситуацию, а также тот факт, что Сталин преобразует большевизм в русский национализм. Еврейское и международное влияние в большевизме уменьшается. Как только Литвинов покинул свой пост в министерстве иностранных дел, русские начали дружеские заигрывания с Германией. Россия, видимо, превращается в государство с националистической идеологией. Гитлер считал, что не исключена возможность, что Россия и Германия будут рука об руку работать вместе ради мира».

Несколько дней спустя в Рим приехал Риббентроп, и Муссолини повторил ему свои опасения по поводу советско-германского пакта, которые он ранее изложил в письме к Гитлеру. Его правительство первым в Европе в 1924 году признало Советский Союз, но дипломатическое признание и пакты следует сочетать с постоянным идеологическим противодействием коммунизму. Он сказал, что его заинтересовало то место письма, где Гитлер говорит об изменении природы большевизма, и спрашивал мнение Риббентропа: подтверждают ли его впечатления от двух поездок в Москву, что Сталин отбросил планы мировой революции?

«Неужели вы на самом деле в это верите?» — спросил Муссолини. Риббентроп отвечал, что верит, так как Лазарь Каганович остался единственным евреем в Политбюро Коммунистической партии в Советском Союзе и что после устранения Литвинова из министерства иностранных дел еврейское влияние в советском правительстве сошло на нет. Риббентропа удивило, насколько приятно проходило его общение с советскими вождями во время банкета в Кремле.

Ошибались ли Гитлер и Риббентроп? Вот совсем недавние оценки из уст верных сталинистов. Генерал армии Игорь Родионов, тот самый, чьи десантники убивали саперными лопатками мирных демонстрантов в Тбилиси в апреле 1988 года и бывший потом при «демократе» Ельцине министром обороны Российской федерации, выступил 29 апреля 2006 года с докладом «Стратегия безопасности: русский взгляд» на открытом собрании Северо-Западного отдела Союза Русского Народа в Санкт-Петербурге .

«Нашлись, слава Богу, люди которые, объединившись вокруг великого Сталина, развернули вектор внутренней политики в интересах народа и безопасности государства. (Аплодисменты). Это была война, настоящая война. Это была война с еврейским фашизмом внутри государства».

А вот – современный русский историк Олег Платонов, на которого в своей скандальной диссертации ссылается не кто иной, как путинский министр культуры Владимир Мединский:

«Критерием положительной или отрицательной оценки, - по словам нашего современника - известного русского ученого и мыслителя Oлега Платонова, - могут быть только национальные интересы России».

Итак, Платонов о Сталине:

«За 1930—1940-е под руководством Сталина было уничтожено не менее 800 тыс. еврейских большевиков, цвет иудейской антирусской организации, рассчитывавших превратить Россию в еврейское государство».

А если кому-то не жалко добровольно отказавшихся от своего еврейства «еврейских большевиков», то как быть с одиннадцатью раввинами, расстрелянными в тогдашнем Ленинграде в один день – 9 апреля 1938 года - именно за то, что от своего еврейства отречься категорически отказались? Только не подумайте, что это питерским так не повезло – главного раввина Москвы убили чуть позже – 26 апреля все того же 1938 года, за полгода до того, как по всей Германии запылали синагоги Хрустальной ночью.

Вернемся, однако, к Молотову и Риббентропу. Последствия Пакта для евреев, попавших в результате раздела Европы к нацистам, хорошо известны. А что же случилось с теми евреями, которым «посчастливилось» попасть под советскую опеку?

Американский профессор Джон Циммерман пишет:

«Вследствие военных действий образовалось два значительных потока еврейского населения. Один - из контролируемой немцами Польши в Советскую Польшу (т.е. в Западную Белоруссию и Западную Украину, в том числе – сюда, в Вильнюс). Учёные, занимавшиеся этим вопросом, оценивают число беженцев в 300-350 тысяч. Послевоенная польская Комиссия по расследованию немецких преступлений даёт цифру в 300 000 человек. Большее число евреев не смогло бежать, поскольку этому воспрепятствовали советские власти. Немцы могли бы изгнать и всю еврейскую общину из своей зоны, но евреев отсылали обратно на германскую сторону». (Конец цитаты).

Ситуация, кстати, повторилась в июне 1941 года, когда советские пограничники на так называемой «старой», т.е. допактовой границе разворачивали еврейских беженцев, и те вынуждено возвращались к гитлеровцам – на верную погибель.

Второй поток евреев, о котором пишет Циммерман, – это депортированные.

«Самая ранняя оценка, сделанная в Тель-Авиве, говорит о 50-70 тысячах депортированных евреев. Институт еврейских проблем - o 100 тысячах. Всемирный еврейский конгресс называет цифру в 300 тысяч, в то время, как наивысшая цифра в 400 тысяч названа была Американским еврейским комитетом... Польское расследование, вызывающее доверие у специалистов, было проведено польским посольством в СССР. Оно нашло, что 30 процентов всех депортированных были евреи. Эта цифра была получена путём анализа 120 тысяч досье, полученных от Красного Креста. Общее число польских депортированных было оценено в 1 миллион 230 тысяч человек, что означало депортацию 369-ти тысяч евреев.».

И это без учета депортированных евреев из Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Буковины! Таким образом, евреи были второй по численностью этнической группой (после поляков), пострадавшей в ходе сталинских депортаций 1939 - 1941 годов.

Почему об этом стоит напомнить, говоря сегодня о Пакте Молотова-Риббентропа? Во-первых потому, что еще жив геббельсовский миф, что оккупационная советская власть была еврейской. Во-вторых сегодня Кремль пытается заполучить на свою сторону еврейское общественное мнение как якобы самый последовательный борец с «фашизмом» тогда, и с «возрождающимя в Европе фашизмом» (в Украине, в странах Балтии, в Польше и т.д.) – сейчас. Генерал Родионов сказал, с каким фашизмом боролся Сталин: «...с еврейским фашизмом внутри государства». (Конец цитаты).

А сам Молотов еще 31 октября завил с трибуны Верховного совета СССР: «...не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма" прикрываемая фальшивым флагом борьбы за "демократию».

Проблема в том, что гитлеризм побежден, а сталинизм нет. Более того – в сегодняшней гибридной путинской России полным ходом идет ресталинизация. Между тем, оправдывая пакт Молотова-Рибентропа, Москва реабилитирует не только Молотова (и соответственно - Сталина), но и Риббентропа (и соответственно - Гитлера). Неужели мы это им позволим?

Доклад был зачитана на проходившей 23 августа в вильнюсской библиотеке М. Мажвидаса конференции "Последствия нацистско-советского пакта в XXI-ом веке".