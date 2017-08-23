В. Денисенко. Литовско-польские склоки на руку Кремлю

Периодические всплески напряженности в литовско-польских отношениях уже перестают удивлять. Вот и достаточно спокойная летняя пора не обошлась без очередных двусторонних конфузов.

То в Вильнюсе резко выразили обеспокоенность по поводу того, что в польских паспортах нового образца возможно будет присутствовать и вид вильнюсских Остробрамских ворот (Ворота Зари), а то в информационной сфере всплывает нелицеприятное высказывания бывшего польского министра иностранных дел Радослава Сикорского об отношениях с Литвой. Отметим, что речь идет о высказывании, в котором польский политик не выбирает выражений, что лишь подливает масла в огонь.

По поводу обоих событий был поднят большой шум. Можно даже сказать — чрезмерно большой. Конечно же, возможное присутствие в польских паспортах изображения Остробрамских ворот политически и дипломатически некорректно, однако от этого Вильнюс не перестанет быть литовской столицей.

Высказывания Сикорского тоже не должны особо удивлять. Одно дело – официальный язык политики, другое – неофициальный. В данном случае обсуждается именно неофициальное высказывание Сикорского, прозвучавшее в беседе с бывшим главой «PKN Orlen» Яцеком Кравецом. Правда, бывший польский министр иностранных дел, похоже, даже в какой-то степени гордится своей риторикой, поскольку позднее, когда обсуждаемое высказывание стало достоянием общественности, он сам его разрекламировал в личном аккаунте микроблога Twitter.

Факт, что за кулисами политики и дипломатии не стесняются в выражениях, – не новость. Об этом во многом свидетельствовали сливы WikiLeaks. Этот факт отражен и в таком популярном американском телевизионном сериале как «Карточный домик» (к слову, утверждают, что этот сериал очень любит президент России Владимир Путин).

Нынешние летнее обострение вряд ли пойдет на пользу Литве или Польше. Не секрет, что фактически с момента гибели в авиационной катастрофе польского президента Леха Качиньского Литве с трудом удается находить общий язык с Варшавой. Несмотря на то, что сейчас в Польше у власти партия брата погибшего президента, это тоже мало помогает в двусторонних отношениях. При этом уже не раз от людей осведомленных приходилось слышать о том, что на более низком политическом уровне, где решаются разного рода технические и рутинные вопросы, взаимоотношения Литвы и Польши на самом деле складываются довольно неплохо, однако на поверхности приходится наблюдать именно упомянутые всплески взаимного недовольства.

Более важным видится вопрос: могут ли Литва и Польша позволить себе плохие отношения?

С одной стороны, у обеих стран есть все предпосылки к взаимодействию. Литва и Польша находятся по одну сторону баррикад, являясь членами Европейского Союза и НАТО. Правда, в последнее время Варшава идет на конфликт с Брюсселем. В европейских структурах серьезно обеспокоены некоторыми политическими процессами в Польше. Речь идет о действиях правящей партии, которые мало соответствуют общепринятым демократическим нормам. Однако этот кризис в отношениях Варшавы и Брюсселя потенциально преодолим.

Более важным в данный момент для Литвы является взаимодействие с Польшей по линии НАТО. Здесь интерес связан с вопросами региональной безопасности. Польша является географически ближайшим союзником по НАТО для стран Балтии. Именно она может при необходимости быстро придти на помощь Литве (а также Латвии и Эстонии). Более того — польская армия достаточно боеспособна, чтобы эта помощь была эффективной.

Не будем забывать и уроки истории. Во многом именно разногласия Литвы и Польши не позволили в период между двумя мировыми войнами создать эффективный оборонительный союз государств центральной Европы. Вопрос этот время от времени возникал еще с начала 1920-х годов, но так и не был реализован. Конечно же, история не знает сослагательного наклонения, но, возможно, будь такой союз создан, история XX века в Европе выглядела бы по-иному, т.е. не столь кроваво и трагично.

Но вернемся к дню сегодняшнему. Очевидно, что для Литвы взаимоотношения с Польшей должны быть в особом приоритете. Следует стремиться к стратегическому партнерству не только на словах, но и на деле. Конечно же, этого трудно добиться без доброй воли самой Польши, а найти общий язык с Варшавой действительно порой бывает крайне сложно. Однако на то и существует дипломатия с ее инструментами, правилами и традициями.

Мелкие политические дрязги перед лицом более крупных геополитических угроз выглядят крайне глупо. Образно говоря, буква «W» в написании польских фамилий в литовских паспортах (еще один давний двусторонний спор) угрожает суверенитету Литвы намного меньше, чем проснувшиеся имперские амбиции восточного соседа, который успел продемонстрировать способность плевать на международное право, развязав агрессию против Украины.

При этом Кремль крайне любит стратегию «разделяй и властвуй». Если говорить про принцип «разделяй» в контексте литовско-польских отношений, то необходимо признать, что Москве здесь не приходится предпринимать каких-либо особых усилий, поскольку мы все делаем сами. Чем скорее мелкие склоки перестанут омрачать двусторонние отношения Вильнюса и Варшавы, а также будет найден ответ на давние противоречия, тем больше стабильности будет в регионе. Сегодня это не только вопрос добрососедства, но и вопрос общей безопасности.