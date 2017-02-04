Слово за медиками: как и чем лечили болезни Марии Фёдоровны, вдовы императора Павла I

Каждое лекарство в зависимости от дозы может не только лечить, но и вредить, потому их изготовление строго контролировалось. Каждый выписанный рецепт аптекарь переписывал в книгу, указывая не только составные части и количество, но также отмечал способ применения. Опираясь на такую детальную регистрацию лекарств на имя Марии Фёдоровны в 1807-1808 гг, можно делать выводы о мучивших императрицу недугах. При выводах можно воспользоваться и воспоминаниями Иосифа Франка (Joseph Frank), профессора медицины Вильнюсcкого университета, отец которого, профессор Иоганн Петер Франк (Johann Peter Frank) состоял на службе у царя Александра I.
Жизнeнный путь
Овдовевший сын императрицы Екатерины II Павел I второй раз женился на молоденькой принцессе Марии Доротее Августе фон Вюртемберг (Marie Dorothee Auguste Luise von Württemberg), которая после крещения в православную веру стала Марией Фёдоровной. В династии Романовых она прославилась тем, что царскому роду подарила десять детей. Во время царствования её мужа она стала самой влиятельной женщиной при дворе. После убийства царя Павла I в 1801 году, императором стал его старший сын Александр (царствовал с 1801 по 1825 г), а после его смерти - сын Николай (1825 - 1855).
Мария Фёдоровна внесла значительный вклад в решение политических, социальных и культурных вопросов империи. Она стала основательницей благотворительных и просветительcких традиций династии Романовых, заботилась и опекала осиротевших детей. В Павловском дворце, в резиденции Марии Фёдоровны, обсуждались важные политические события и к её мнению прислушивались.
Личная жизнь Марии Фёдоровны была полна переживаний и утрат. В 1795 году умерла её дочь Ольга, в 1801 году был убит муж - царь Павел I, в 1808 году она похоронила внучку Елизавету, а в 1825 году при мистических обстоятельствах умер её сын - император Александр I. После смерти мужа возобновилась борьба за трон. Мария Фёдоровна напрасно надеялась стать единовластной правительницей. Несмотря на трудности, сопровождающие ее в течение жизни, она оставалась спокойной, умела восстанавливаться после пережитых трагедий и обладала относительно крепким здоровьем. Иосиф Франк (Joseph Frank) в своих воспоминаниях охарактеризовал 47-летнюю вдову так: "Императрица красивая, благородная, с ожерельем в несколько рядов крупного жемчуга на сильно обнаженном декольте". Такой он увидел императрицу, посещая своего отца Иоганна Петера Франка (Johann Peter Frank), занимавшего тогда должность врача императорской семьи.
Врачи
О состоянии здоровья императрицы заботились три врача. В императорский дворец были приглашены Иоганн Бек (Iohann Beck), шотландец Александр Крейтон (Aleksander Crichton) и молодой немец Иоганн Рюль (Johann Rühl). Лечить членов царской семьи было не только большой честью, но и большой ответственностью. Врачи императорского дворца занимали также высокие должности в учреждениях науки и руководили заведениями по охране здоровья. Но приоритетом в их врачебной практике, разумеется, было здоровье благородных пациентов.
Царская семья, в отличиe от предшественников, не наказывала врачей даже при потери родных. Врачей уважали, и их услуги отмечались подарками. За здоровьем царевны Елизаветы следил Пeтер Франк. За прививку от оспы молодой пациентке царь Александр I подарил врачу кольцо стоимостью в 600 рублей, а за то, что он помог выжить ей после тяжелой болезни еще в младенческом возрасте, врач был награжден табакеркой, украшенной бриллиантами. В воспоминаниях И.П.Франк писал: "Очень разумно членов царской семьи уже с младенчества приучать к благородству".
Жалование И.П.Франка составляло 12 133 рублей в год. Его служба в императорском дворце оценивалась в 9033 рублей. За лечение супруги императора Марии Фёдоровны ему назначали 4000 рублей. Остальная сумма тратилась на бытовые нужды (в том числе на питание – 2920 и на содержание лошадей уходило 2113 рублей). Сравнивая оклад И.П.Франка на других занимаемых должностях, можно понять, что престижность службы в императорском дворце была очевидной. Будучи ректором Хирургической академии в Санкт-Петербурге, он получал только 600 рублей, а как руководитель клиники - 2500 рублей в год. Вероятно, оклады других врачей царской семьи были такими же.
И.Бек состоял на службе врача царской семьи дольше всех и имел там врачебную практику с 1773 года. В начале его назначили на должность личного хирурга наследника престола царевича Павла. Позже он стал врачом царя Павла I и даже принял роды у его супруги императрицы Марии Фёдоровны при рождении их первенца царевича Александра. Врачу также выпало принять участие и в очень прискорбных событиях – ему пришлось осмотреть тело убитого царя Павла I. Будучи в возрасте 72 лет, он все еще состоял на службе в императорском дворце и следил за здоровьем Марии Фёдоровны. Со своими врачами императрица общалась на разных языках. С немецкими врачами, вероятно, она говорила на родном немецком языке, а с А.Крейтоном – по-французски.
Врачи неустанно с почтением и вниманием следили за здоровьем императрицы Марии Фёдоровны. Каждые два-три дня ей выписывались лекарства, рецепты часто повторялись. Врачи не экспериментировали, и новые лекарства назначались только после совместного совещания.
Самый тяжелый недуг
В аптеке императорского дворца лекарства изготовлялись из самого дорогого привозного сырья. Состав каждого рецепта аптекарь тщательно переписывал в книгу рецептов, указывая также фамилию врача, выписавшего лекарство и способ его применения. Пожилой врач И.Бек, часто навещавший Марию Фёдоровну, выписал ей много рецептов, однако при более детальном изучении их выяснилось, что он, всего-навсего, повторял пять лекарств уже ранее выписанных. От трёх до пяти раз в месяц он назначал своей благородной пациентке жидкость для клизм, изготовляемую из растворенного в розовой воде нитрата калия, просто называемого селитрой ("Nitri depurati solve in aq. Rosar").
Императрица, как и многие аристократы того времени, страдала от запоров кишечника. Причинами этого являлась распространенная в этих кругах жирная пища, сидячий образ жизни, а также ношение корсетов, туго стягивающих тело и ограничивающих перистальтику кишечника. Императрица от этого недуга лечилась, принимая на ночь популярный в то время отвар корней ревеня (pulv. Radix Rhei). Но, используя этот отвар долгое время, можно также вызвать образование тех же запоров. Клизмы ставились и при "избыточной жидкости" (humor) в теле. Со времен Античности в теле человека были известны четыре типы жидкостей (кровь, желтая желчь, слизь (флегма) и черная желчь). Избыток их в теле проявляется соответствующими недугами. Такие болезни лечились пусканием крови, назначением мочегонных и вызывающих рвоту средств, слабительными и вызывающими потение лекарствами. Рвотных препаратов Марии Фёдоровне врачи не выписывали, но слабительные назначали регулярно.
Болезни кожи и глаз, гипертензия
Мария Фёдоровна страдала от сыпи на коже. Аптекарь эту сыпь называл "лишаем", но это могли быть и себорея, и псориаз или какая-нибудь другая кожная болезнь. Лишай П.Франк диагностировал 1801 году и у Наполеона, но советовал применять не мази, а только дистиллированный уксус. Гнойные болезненные пятна на коже Марии Фёдоровны врачи мазали едким калием (Kali Causticum) (КОH). Это химическое вещество проникало глубоко в кожу и прижигало болячки. Иногда лечили и другими мазями, включая и очень популярную в то время мазь, в состав которой входила ртуть (Hg). Коломель (Calomel) (Hg2Cl2) – лекарство, которым лечили сифилис, врачи для Марии Фёдоровны не выписывали, тем самым указывая, что этого недуга у их пациентки не было. На то же указывают и прожитые ею 69 лет (в то время это был показатель долгожительства). С возрастом у нее ослабевало зрение. На похоронах сына царя Александра 1825 году она жаловалась, что слабо видела носовые платки, которыми плачущие женщины вытирали слезы скорби. В 1807-1808 гг. врач А.Крейтон постоянно выписывал ей жидкости для промывания глаз. Можно предположить, что благородная пациентка страдала от ныне легко излечимой катаракты.
По-видимому, вдовствующая царица страдала и от повышенного давления крови (гипертензии). Про этот недуг врачи тоже не знали и лечили только его симптомы: головокружение, бессонницу, головную боль и другие. Почти каждый вечер ей назначали по 5-15 капель эфира (Liquor anodyni), капли успокаивали и помогали заснуть. Но постоянное употребление эфира могло вызвать и зависимость. О симптомах гипертензии можно было судить и по письму сына Марии Фёдоровны - царя Николая. Детально описывая смерть матери, он подтвердил, что после пускания крови матери стало легче: "Болезнь развилась с такой быстротой, что никакое лекарство не могло остановить её; так как кровь бросилась к голове, то третьего дня вечером пустили кровь; это, казалось, принесло пользу". Мария Фёдоровна страдала и от сезонной простуды, ее мучила невралгия, но для обезболивания ей редко назначали опиум.
Лечение скорбящей Марии Фёдоровны
30 апреля 1808 года, предположительно от менингита, скончалась двухлетняя внучка Марии Фёдоровны Елизавета. Врачи И.П.Франк и А.Крейтон установили, что маленькая царевна страдает от повышенной температуры и причина тому – прорезающиеся зубы. Врач А.Крейтон предложил сделать надрезы на деснах, но две недели спустя девочка скончалась. Скорбь и горе воцарились во дворце. Здоровье царицы ухудшилось. Целый месяц врачи навещали ее и назначили в два раза больше лекарств. Болезни усугубились, и пришлось интенсивнее лечить не только проблемы кишечника, но и болезни кожи, глаз, а также увеличить дозы успокоительных лекарств и особенно дозы эфира. Но через месяц здоровье царицы улучшилось, врачи уменьшили дозировку лекарств и терапия нормализовалась.
Душистые мешочки
В императорской аптеке, кроме лекарств, изготовлялась и парфюмерия. Есть сведения, что во дворцах знати царил неприятный запах, что высшее общество не мылось, думая, что вода и мыло вредит здоровью. Чтобы спрятать эти неприятные запахи, изготовлялись порошки из ароматических растений и дорогого мускуса (Moschus orientalis). Эти порошки насыпались в шелковые мешочки и раскладывались по вазам, дамским сумочкам и даже прятались в раструбы дамской одежды. Такой мешочек с ароматическими травами и успокаивающим порошком полыни (Artemisia Absinthium) был изготовлен для Марии Фёдоровны перед смертью её внучки.
Щадящая терапия
Несмотря на то, что Мария Фёдоровна лечилась лекарствами и процедурами, которые могли ей вредить (регулярные клизмы, капли эфира, большие дозы слабительных и т.п.), она прожила 69 лет и считалась долгожительницей. Врачи назначали ей щадящую терапию. Хотя ее часто мучили сильные недуги тела, врачи редко выписывали ей препараты с ртутью или опиум. Назначаемые ей химические препараты, в состав которых входили вредные вещества (соли Sb - сурьма, очищенная сера, соли винного камня), они составляли 30% и чаще всего были рекомендованы для наружного применения. Врачи часто улучшали вкус применяемых внутрь лекарств сиропом из апельсиновых корочек, отваром мяты, а для наружного пользования – розовой водой, маслом миндаля, спиртовой настойкой лаванды. Используя самое дорогое сырье, они применяли добавки, улучшающие вкус и запах. С постоянным вниманием и уважением врачи старались, чтобы лечение для Марии Фёдоровны было как можно более щадящим, и это не осталось незамеченным со стороны их благородной пациентки.