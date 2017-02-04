Слово за медиками: как и чем лечили болезни Марии Фёдоровны, вдовы императора Павла I

В императорской аптеке Павловского дворца через два дня на третий, а то и чаще, для императрицы Марии Фёдоровны изготовлялись лекарства. Это не свидетельствует о слабом здоровье императрицы, скорее наоборот, показывает каким вниманием она была окружена со стороны врачей, ежедневно следивших за ее самочувствием и указывающих аптекарю изготовить свежие мази, снотворные и слабительные порошки или жидкость для клизм.

Каждое лекарство в зависимости от дозы может не только лечить, но и вредить, потому их изготовление строго контролировалось. Каждый выписанный рецепт аптекарь переписывал в книгу, указывая не только составные части и количество, но также отмечал способ применения. Опираясь на такую детальную регистрацию лекарств на имя Марии Фёдоровны в 1807-1808 гг, можно делать выводы о мучивших императрицу недугах. При выводах можно воспользоваться и воспоминаниями Иосифа Франка (Joseph Frank), профессора медицины Вильнюсcкого университета, отец которого, профессор Иоганн Петер Франк (Johann Peter Frank) состоял на службе у царя Александра I.

Жизнeнный путь

Овдовевший сын императрицы Екатерины II Павел I второй раз женился на молоденькой принцессе Марии Доротее Августе фон Вюртемберг (Marie Dorothee Auguste Luise von Württemberg), которая после крещения в православную веру стала Марией Фёдоровной. В династии Романовых она прославилась тем, что царскому роду подарила десять детей. Во время царствования её мужа она стала самой влиятельной женщиной при дворе. После убийства царя Павла I в 1801 году, императором стал его старший сын Александр (царствовал с 1801 по 1825 г), а после его смерти - сын Николай (1825 - 1855).

Иосиф Франк в своих воспоминаниях охарактеризовал 47-летнюю вдову так: "Императрица красивая, благородная, с ожерельем в несколько рядов крупного жемчуга на сильно обнаженном декольте". Иосиф Франк в своих воспоминаниях охарактеризовал 47-летнюю вдову так: "Императрица красивая, благородная, с ожерельем в несколько рядов крупного жемчуга на сильно обнаженном декольте".

Мария Фёдоровна внесла значительный вклад в решение политических, социальных и культурных вопросов империи. Она стала основательницей благотворительных и просветительcких традиций династии Романовых, заботилась и опекала осиротевших детей. В Павловском дворце, в резиденции Марии Фёдоровны, обсуждались важные политические события и к её мнению прислушивались.

Личная жизнь Марии Фёдоровны была полна переживаний и утрат. В 1795 году умерла её дочь Ольга, в 1801 году был убит муж - царь Павел I, в 1808 году она похоронила внучку Елизавету, а в 1825 году при мистических обстоятельствах умер её сын - император Александр I. После смерти мужа возобновилась борьба за трон. Мария Фёдоровна напрасно надеялась стать единовластной правительницей. Несмотря на трудности, сопровождающие ее в течение жизни, она оставалась спокойной, умела восстанавливаться после пережитых трагедий и обладала относительно крепким здоровьем. Иосиф Франк (Joseph Frank) в своих воспоминаниях охарактеризовал 47-летнюю вдову так: "Императрица красивая, благородная, с ожерельем в несколько рядов крупного жемчуга на сильно обнаженном декольте". Такой он увидел императрицу, посещая своего отца Иоганна Петера Франка (Johann Peter Frank), занимавшего тогда должность врача императорской семьи.

Врачи

О состоянии здоровья императрицы заботились три врача. В императорский дворец были приглашены Иоганн Бек (Iohann Beck), шотландец Александр Крейтон (Aleksander Crichton) и молодой немец Иоганн Рюль (Johann Rühl). Лечить членов царской семьи было не только большой честью, но и большой ответственностью. Врачи императорского дворца занимали также высокие должности в учреждениях науки и руководили заведениями по охране здоровья. Но приоритетом в их врачебной практике, разумеется, было здоровье благородных пациентов.

Царская семья, в отличиe от предшественников, не наказывала врачей даже при потери родных. Врачей уважали, и их услуги отмечались подарками. За здоровьем царевны Елизаветы следил Пeтер Франк. За прививку от оспы молодой пациентке царь Александр I подарил врачу кольцо стоимостью в 600 рублей, а за то, что он помог выжить ей после тяжелой болезни еще в младенческом возрасте, врач был награжден табакеркой, украшенной бриллиантами. В воспоминаниях И.П.Франк писал: "Очень разумно членов царской семьи уже с младенчества приучать к благородству".

Жалование И.П.Франка составляло 12 133 рублей в год. Его служба в императорском дворце оценивалась в 9033 рублей. За лечение супруги императора Марии Фёдоровны ему назначали 4000 рублей. Остальная сумма тратилась на бытовые нужды (в том числе на питание – 2920 и на содержание лошадей уходило 2113 рублей). Сравнивая оклад И.П.Франка на других занимаемых должностях, можно понять, что престижность службы в императорском дворце была очевидной. Будучи ректором Хирургической академии в Санкт-Петербурге, он получал только 600 рублей, а как руководитель клиники - 2500 рублей в год. Вероятно, оклады других врачей царской семьи были такими же.

Врачи неустанно с почтением и вниманием следили за здоровьем императрицы Марии Фёдоровне. Каждые два-три дня ей выписывались лекарства, рецепты часто повторялись. Врачи не экспериментировали и новые лекарства назначались только после совместного совещания. Врачи неустанно с почтением и вниманием следили за здоровьем императрицы Марии Фёдоровне. Каждые два-три дня ей выписывались лекарства, рецепты часто повторялись. Врачи не экспериментировали и новые лекарства назначались только после совместного совещания.

И.Бек состоял на службе врача царской семьи дольше всех и имел там врачебную практику с 1773 года. В начале его назначили на должность личного хирурга наследника престола царевича Павла. Позже он стал врачом царя Павла I и даже принял роды у его супруги императрицы Марии Фёдоровны при рождении их первенца царевича Александра. Врачу также выпало принять участие и в очень прискорбных событиях – ему пришлось осмотреть тело убитого царя Павла I. Будучи в возрасте 72 лет, он все еще состоял на службе в императорском дворце и следил за здоровьем Марии Фёдоровны. Со своими врачами императрица общалась на разных языках. С немецкими врачами, вероятно, она говорила на родном немецком языке, а с А.Крейтоном – по-французски.

Врачи неустанно с почтением и вниманием следили за здоровьем императрицы Марии Фёдоровны. Каждые два-три дня ей выписывались лекарства, рецепты часто повторялись. Врачи не экспериментировали, и новые лекарства назначались только после совместного совещания.

Самый тяжелый недуг

В аптеке императорского дворца лекарства изготовлялись из самого дорогого привозного сырья. Состав каждого рецепта аптекарь тщательно переписывал в книгу рецептов, указывая также фамилию врача, выписавшего лекарство и способ его применения. Пожилой врач И.Бек, часто навещавший Марию Фёдоровну, выписал ей много рецептов, однако при более детальном изучении их выяснилось, что он, всего-навсего, повторял пять лекарств уже ранее выписанных. От трёх до пяти раз в месяц он назначал своей благородной пациентке жидкость для клизм, изготовляемую из растворенного в розовой воде нитрата калия, просто называемого селитрой ("Nitri depurati solve in aq. Rosar").

Императрица, как и многие аристократы того времени, страдала от запоров кишечника. Причинами этого являлась распространенная в этих кругах жирная пища, сидячий образ жизни, а также ношение корсетов, туго стягивающих тело и ограничивающих перистальтику кишечника. Императрица от этого недуга лечилась, принимая на ночь популярный в то время отвар корней ревеня (pulv. Radix Rhei). Но, используя этот отвар долгое время, можно также вызвать образование тех же запоров. Клизмы ставились и при "избыточной жидкости" (humor) в теле. Со времен Античности в теле человека были известны четыре типы жидкостей (кровь, желтая желчь, слизь (флегма) и черная желчь). Избыток их в теле проявляется соответствующими недугами. Такие болезни лечились пусканием крови, назначением мочегонных и вызывающих рвоту средств, слабительными и вызывающими потение лекарствами. Рвотных препаратов Марии Фёдоровне врачи не выписывали, но слабительные назначали регулярно.

Marijos Fiodorovnos receptų knygos fragmentas, 1807, gegužės 1 d.

Болезни кожи и глаз, гипертензия

Мария Фёдоровна страдала от сыпи на коже. Аптекарь эту сыпь называл "лишаем", но это могли быть и себорея, и псориаз или какая-нибудь другая кожная болезнь. Лишай П.Франк диагностировал 1801 году и у Наполеона, но советовал применять не мази, а только дистиллированный уксус. Гнойные болезненные пятна на коже Марии Фёдоровны врачи мазали едким калием (Kali Causticum) (КОH). Это химическое вещество проникало глубоко в кожу и прижигало болячки. Иногда лечили и другими мазями, включая и очень популярную в то время мазь, в состав которой входила ртуть (Hg). Коломель (Calomel) (Hg2Cl2) – лекарство, которым лечили сифилис, врачи для Марии Фёдоровны не выписывали, тем самым указывая, что этого недуга у их пациентки не было. На то же указывают и прожитые ею 69 лет (в то время это был показатель долгожительства). С возрастом у нее ослабевало зрение. На похоронах сына царя Александра 1825 году она жаловалась, что слабо видела носовые платки, которыми плачущие женщины вытирали слезы скорби. В 1807-1808 гг. врач А.Крейтон постоянно выписывал ей жидкости для промывания глаз. Можно предположить, что благородная пациентка страдала от ныне легко излечимой катаракты.

По-видимому, вдовствующая царица страдала и от повышенного давления крови (гипертензии). Про этот недуг врачи тоже не знали и лечили только его симптомы: головокружение, бессонницу, головную боль и другие. Почти каждый вечер ей назначали по 5-15 капель эфира (Liquor anodyni), капли успокаивали и помогали заснуть. Но постоянное употребление эфира могло вызвать и зависимость. О симптомах гипертензии можно было судить и по письму сына Марии Фёдоровны - царя Николая. Детально описывая смерть матери, он подтвердил, что после пускания крови матери стало легче: "Болезнь развилась с такой быстротой, что никакое лекарство не могло остановить её; так как кровь бросилась к голове, то третьего дня вечером пустили кровь; это, казалось, принесло пользу". Мария Фёдоровна страдала и от сезонной простуды, ее мучила невралгия, но для обезболивания ей редко назначали опиум.

Несмотря на то, что Мария Фёдоровна лечилась лекарствами и процедурами, которые могли ей вредить, (регулярные клизмы, капли эфира, большие дозы слабительных и т.п.), она прожила 69 лет и считалась долгожительницей. Врачи назначали ей щадящую терапию. Хотя ее часто мучили сильные недуги тела, врачи редко выписывали ей препараты с ртутью или опиум. Несмотря на то, что Мария Фёдоровна лечилась лекарствами и процедурами, которые могли ей вредить, (регулярные клизмы, капли эфира, большие дозы слабительных и т.п.), она прожила 69 лет и считалась долгожительницей. Врачи назначали ей щадящую терапию. Хотя ее часто мучили сильные недуги тела, врачи редко выписывали ей препараты с ртутью или опиум.

Лечение скорбящей Марии Фёдоровны

30 апреля 1808 года, предположительно от менингита, скончалась двухлетняя внучка Марии Фёдоровны Елизавета. Врачи И.П.Франк и А.Крейтон установили, что маленькая царевна страдает от повышенной температуры и причина тому – прорезающиеся зубы. Врач А.Крейтон предложил сделать надрезы на деснах, но две недели спустя девочка скончалась. Скорбь и горе воцарились во дворце. Здоровье царицы ухудшилось. Целый месяц врачи навещали ее и назначили в два раза больше лекарств. Болезни усугубились, и пришлось интенсивнее лечить не только проблемы кишечника, но и болезни кожи, глаз, а также увеличить дозы успокоительных лекарств и особенно дозы эфира. Но через месяц здоровье царицы улучшилось, врачи уменьшили дозировку лекарств и терапия нормализовалась.

Душистые мешочки

В императорской аптеке, кроме лекарств, изготовлялась и парфюмерия. Есть сведения, что во дворцах знати царил неприятный запах, что высшее общество не мылось, думая, что вода и мыло вредит здоровью. Чтобы спрятать эти неприятные запахи, изготовлялись порошки из ароматических растений и дорогого мускуса (Moschus orientalis). Эти порошки насыпались в шелковые мешочки и раскладывались по вазам, дамским сумочкам и даже прятались в раструбы дамской одежды. Такой мешочек с ароматическими травами и успокаивающим порошком полыни (Artemisia Absinthium) был изготовлен для Марии Фёдоровны перед смертью её внучки.

Щадящая терапия

Несмотря на то, что Мария Фёдоровна лечилась лекарствами и процедурами, которые могли ей вредить (регулярные клизмы, капли эфира, большие дозы слабительных и т.п.), она прожила 69 лет и считалась долгожительницей. Врачи назначали ей щадящую терапию. Хотя ее часто мучили сильные недуги тела, врачи редко выписывали ей препараты с ртутью или опиум. Назначаемые ей химические препараты, в состав которых входили вредные вещества (соли Sb - сурьма, очищенная сера, соли винного камня), они составляли 30% и чаще всего были рекомендованы для наружного применения. Врачи часто улучшали вкус применяемых внутрь лекарств сиропом из апельсиновых корочек, отваром мяты, а для наружного пользования – розовой водой, маслом миндаля, спиртовой настойкой лаванды. Используя самое дорогое сырье, они применяли добавки, улучшающие вкус и запах. С постоянным вниманием и уважением врачи старались, чтобы лечение для Марии Фёдоровны было как можно более щадящим, и это не осталось незамеченным со стороны их благородной пациентки.