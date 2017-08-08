Шарунас Бартас: когда сидишь в вильнюсском баре, война кажется романтическим приключением. Это не так

Шарунас Бартас, которого в прошлом году выбрали лучшим литовским режиссером, возвращается с новым фильмом "Иней". В фильме снималась известная француженка Ванесса Паради. Художественный фильм был снят в Донбасском регионе, совсем рядом с зоной военных действий. Он передает отношение режиссера к Украине, Бартас поддерживает ее борьбу за независимость.

Рокас и Инга (их сыграли начинающие литовские актеры Мантас Янчяускас и Лия Макнавичюте) - двое молодых людей, выросших в независимой Литве, они не знают, что такое война. Они ввязываются в авантюру и соглашаются отвезти в Украину гуманитарную помощь, однако эта поездка полностью меняет их жизнь. Так в нескольких словах можно охарактеризовать 9-ый полнометражный фильм одного из лучших режиссеров Литвы.

Премьера "Инея" (по-английски Frost) состоялась в секции Каннского фестиваля "Две недели режиссеров", после его просмотра зрители несколько минут аплодировали стоя.

"Фильм разбил мое сердце. Нам кажется, что война очень далеко, но на самом деле она совсем рядом. Бартас красочно передал реалии войны", – сказала после премьеры легендарный французский режиссер Клер Дени.

Во Франции этот фильм был встречен с большим энтузиазмом еще и потому, что в нем сыграла французская звезда кино и музыки Ванесса Паради. Она в "Инее" играет роль военной журналистки. В этом фильме она впервые сотрудничает с литовскими кинематографистами.

То, что звезда такого масштаба, как Ванесса Паради согласилась играть в этом фильме, не должно удивлять: Бартас является авторитетом во французском кинематографе. В прошлом году престижный Парижский центр современного искусства Pompidou организовал ретроспективу фильмов Бартаса – такое признание выпадает только на долю лучших творцов мира кино.

Во время съемок "Инея" Бартас с командой из 30 человек уехал в Украину на три месяца - столько длилась их экспедиция. На автомобилях они в общей сложности преодолели 13 000 км, приближались к военной зоне. Некоторые сцены снимали в 200-300 м от линии фронта. Во время съемок члены съемочной группы слышали выстрелы в своем направлении.

В Литве "Иней" можно будет увидеть с 18 августа. По традиции Бартас не комментирует свой фильм, однако он согласился поговорить о ситуации в Украине и Литве. Бартас рос в Шяуляй, свою карьеру он начал в советское время (его он вспоминает как время, которое молодые люди "не могут увидеть и в само страшном сне"). Аннексию Крыма он расценивает как желание России усилить свое влияние на постсоветском пространстве.

Он убежден, что Литва должна оставаться начеку. "В случае с Украиной перед самым вторжением никто не верил – ни украинцы, ни сами россияне – что это возможно. Но в любой момент что-то может произойти и в Литве. Только часть людей к этому не относится серьезно", – сказал Бартас в интервью, которое дал, находясь во Франции.

– "Иней" Вы снимали в Украине, рядом с линией фронта. Почему Украина?

– Я сутками следил за событиями на Майдане, в прямом эфире. Я видел, с чего все началось. В ноябре 2013 г. тогдашний президент Украины Янукович прибыл на саммит Восточного партнерства Совета Европы в Вильнюс для подписания важного политического и экономического соглашения с ЕС. Но за несколько дней до этого Януковича вызывали в Москву, а, вернувшись в Вильнюс, он не подписал это соглашение. Это было началом Майдана. Я очень сочувствовал украинцам, и это чувство охватывало меня не в первый раз.

Во время Оранжевой революции (2004 г.) я снимал в Крыму, где, вместе со съемочной группой, с перерывами мы работали два года. Тогда проходили выборы президента Украины. Когда победителем во втором туре, в который прошли пророссийский Янукович и прозападный Ющенко, объявили Януковича, а на следующий день начались массовые протесты против результатов выборов под предводительством Ющенко – Центральную избирательную комиссию обвинили в фальсификации результатов выборов. Через месяц состоялись повторные выборы и победил Ющенко, в январе 2005 г. он стал президентом страны. В такое напряженное перераспределение сфер влияния после падения СССР Украина попала в силу своего геополитического положения.

Война за независимость в Украине проходила всегда. Украинцы боролись с 1917 по 1921 г., когда большую ее часть с трудом захватили большевики. Россия постоянно пыталась посадить в Украине своего вассала.

– Как Вы оцениваете политику России сегодня?

- Развитые страны по сути отказались от империалистических козней. Вся Европа прежде состояла из империй: Франция, Великобритания, Португалия, Дания. Они отказались от желания расширять свои территории еще в середине прошлого века, после Второй мировой войны. А Россия наоборот. Она расширяет империю, захватывает новые земли.

Как она расширяла свою мощь перед ВМВ, завоевав страны Балтии, чтобы получить выход к Балтийскому морю, так и сейчас – испугалась, что после Майдана утратит контроль над Украиной и лишится базы в Севастополе, или хотя бы влияния в Черном море. Вторжение на территорию Украины - это расширение территории России в западном направлении с целью получения большего влияния. В случае с Украиной произошло жесточайшее нарушение международных конвенций. И это происходит в XXI веке. То, что сделала Москва - большая наглость.

Россия пытается снова вернуть в сферу своего влияния те страны, которые входили в состав СССР. С большинством стран – азиатских и других – ей это удалось. Часть их правительств – марионеточные. Созданы пропагандистские российские телеканалы на английском языке, например, RT и др. Сам новоизбранный президент Франции Макрон назвал RT не СМИ, а средство пропаганды. Сказал об этом прямо в лицо Путину во время встречи во Франции.

– Почему борьба в Украине важна для Литвы?

– Действия России представляют угрозу и для нас. Об этом уже говорят все: политики, разведка, служба госбезопасности. В любое время может что-то произойти. Только часть людей к этому серьезно не относится.

От действий против нас отпугивает то, что мы являемся членами ЕС и НАТО, а Украина не является. Но если изменится ситуация, в мире появится какой-то более серьезный конфликт – я не удивлюсь, если что-то произойдет и в Литве. Это возможно.

Российская власть пользуется тем, что все ее боятся, поскольку это ядерное государство. Так было в годы Холодной войны. Почему никто не хотел вступать в конфликт с СССР? Потому что он был непредсказуем. Таким и остался. В случае с Украиной перед вторжением никто бы не поверил, что это возможно – ни украинцы, ни сами россияне. Фактор непредсказуемости действует и в Литве.

– Вы видите параллели между аннексией Крыма в 2014 г. и оккупацией Литвы в советское время? Какие они?

– Оккупация Литвы проходила по тому же принципу, что и оккупация Крыма. Сначала, в 1939 г. Литва была вынуждена впустить ограниченный контингент советской армии - 20 000. В 1940 г. в канаве был обнаружен мертвый советский солдат, на этом основании правительству Литвы выдвинули ультиматум. Правительство СССР обвинило Литву в похищении красноармейцев и провокациях.

Чтобы ввести в заблуждение мировую общественность, придать оккупации и аннексии законный облик, СССР сменила законное правительство на марионеточную политическую структуру. Молотов вручил Литве ультиматум СССР, в котором требовалось создать новое правительство, благоприятное для СССР, и обеспечить свободное введение на территорию Литвы частей Красной армии. Части Советской армии находились у литовских границ, они были готовы к нападению, но после того, как Литва приняла ультиматум, нападение было отозвано и Советская армия заняла территорию Литвы, не встретив сопротивления.

Было создано новое правительство Литвы, позже министров заменили лояльными по отношению к Москве членами компартии. Правительство, созданное СССР, сформировало делегацию, которая отправилась в Москву и попросила ее принять Литву в состав СССР. Представителей бывшего правительства, политических деятелей закрыли в тюрьмы, выслали или убили.

Аннексия Крыма проходила примерно таки же образом. Сначала территорию захватили военные. В Крыму была своя Рада, поскольку это была автономная республика в составе Украины. Под контролем оккупационных военных структур прошел так называемый "референдум", после которого Рада попросила Москву присоединить Крым к России.

В конце концов, война в Украине - не единственная. Ведь был захват грузинских территорий. Там то же появились российские ставленники, которые попросились в Россию. Поэтому литовские спецслужбы бдительно следят за людьми, сотрудничающими с Россией.

– "Иней" – Ваша помощь Украине?

– Фильм - не документальный. Это не обзор событий и не анализ военных фактов. Это художественный фильм. Но он показывает небольшой отрезок жизни Украины и ее людей. В интернете есть очень много материалов, анализируется происходящее в Украине. Но часть этих материалов представлена на русском языке, молодежи она труднодоступна – многие не говорят по-русски.

– Главные герои фильма – двое молодых людей, не представляющих, что такое война, не раздумывая, соглашаются отвезти гуманитарную помощь в Украину. Могут ли молодые люди в Литве сейчас вообще понять, что такое война?

– Им нелегко. Из-за смены поколений, молодости, неосмотрительности и незнания последствий произошло очень много войн. Страшных, многолетних войн и в Европе и во всем мире.

Люди быстро забывают, что такое война. Когда сидишь в вильнюсском баре с друзьями и бокалом в руке, любое море по колено, и любая война кажется романтическим приключением. В реальности все не так. Не только для солдат, но для всех людей - это крах.

Сунь-цзы в "Искусстве войны" писал, что лучшая война - это та, которая не происходит. Когда можно победить без военных действий. А самая плохая - затянувшаяся война. Она разрушает экономически, разоряет хозяйство, люди нищают, все заканчивается крахом государства. Конечно, произведение Сунь-цзы не стоит напрямую применять в наше время, ведь оно было написано за 350 лет до н.э. Но его все же читают по сей день.

– После аннексии Крыма в Литве все больше говорят о войне, молодых людей призывают идти в армию, ее романтизируют. Как Вы относитесь к этому?

– Что касается армии – это вопрос дискуссии. Есть страны, в которых армия состоит только из наемников, к примеру, в США. У них армия состоит из наемников – добровольцев. Это люди, которые хотят идти в армию и служить.

В нашем случае возвращают всеобщую воинскую повинность, поскольку хотят иметь возможность осуществить всеобщую мобилизацию. Это целесообразная стратегия. Приобретение некоторых навыков, знаний, связанных с обороной и военным делом необходимо, если мы хотим оказать сопротивление агрессии.

Литва доказала, что способна на это. Когда Литва приняла ультиматум СССР и сдалась без единого выстрела, на этом борьба не закончилась. Вскоре зародилось партизанское движение, в котором участвовали как минимум 100 000 человек. Это было организованное сопротивление. Литовцы все же воевали – это делали многие – и профессиональные военные, и простые люди. Люди, оставившие поля, хозяйства, семьи, детей, шли в леса и пытались оказывать сопротивление оккупации. Это естественно. Это защита своей родины.

И только те люди, которые ничего не знают об СССР, в котором мы жили – только они могут что-то говорить о том, что им неважно, будут жить они у кого-то под каблуком или нет. Поскольку они этого не видели, не знают и не могут представить даже в самом страшном сне. Права человека, с которыми ученики знакомятся уже в школе – на них тогда плевать хотели. Прошло 25 лет, выросло новое поколение, которое не может себе представить такой мир. Они не видели той нищеты, начиная с материальной, заканчивая духовными репрессиями.

– "Иней" - более зрелищный, чем прежние Ваши фильмы. В нем есть ясный сюжет, много диалогов. Ваша цель, чтобы фильм увидело как можно больше людей?

– Я намеренно к этому не стремился. Не могу делать фильм только для того, чтобы расширился круг зрителей. В таком случае надо все максимально упростить, мне это неинтересно. Я не могу и не хочу, создавая фильм, угождать всем, это невозможно. Будет ли фильм приемлемым для людей - могут сказать лишь они сами.