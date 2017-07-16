Садаускас-Кветкявичюс. Почему видеоролик НАТО о "лесных братьях" напугал Кремль больше, чем танки?

Они не могли смириться с тем, что нас приняли в НАТО и даже после того, как президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Россию террористическим государством реакция не была настолько истеричной. Все началось только после короткого видеоролика НАТО о литовских, латвийских и эстонских партизанах послевоенного периода.

Поскольку это страшнее танков "Леопард" с крестами Бундесвера на Гайжюнском полигоне – союзники по НАТО из Западной Европы и США вместе со странами Балтии едины в понимании кровавой и темной истории XX в.

Было время, когда история закончилась вместе с падением Берлинской стены и развалом СССР, а оборачиваться назад – очень невежливо, это может оскорбить тех, чьи праотцы оказались где-то совсем не в той стороне, сделали неверный выбор или были введены в заблуждение. Невежливо требовать осуждения военных преступлений СССР, поскольку это заставляет неуютно себя чувствовать европейцев, которые до конца Холодной войны симпатизировали многочисленным местным коммунистическим партиям и по молодости ставили баррикады под марксистскими и маоистскими лозунгами.

Нас приняли в Евросоюз и НАТО, но до событий в Украине 2014 года никто всерьез не думал, что страны Балтии придется от кого-то защищать. Надеялись, что глобализация и свободный рынок превратят бывших полковников КГБ в честных предпринимателей, а бабушек, над кроватями которых висят портреты Сталина – частью потребительского общества. Любая война в Европе казалась невозможной, поэтому обязательство союзников "умереть за Нарву" – было чем-то вроде страхования усадьбы сельского туризма в Микабаляй (Лаздийский район) от извержения вулкана.

Запад должен был раньше понять, что старые мифы не исчезли. Ни на Ближнем Востоке, где исламисты решили во что бы то ни стало уничтожить возродившийся по пророчеству С. Писания Израиль и поэтому не пойдут на соглашение о мирном сосуществовании, ни в России, которая с момента прихода Владимира Путина к власти взращивала в своих гражданах ненависть к ценностям либеральной демократии.

Объявив об аннексии Крыма, Путин говорил не о гражданских правах его граждан и их будущем благосостоянии. Для обоснования захвата раскопали миф о крещении князя Владимира в Херсонесе, недалеко от Севастополя. Тот же, который имперская Россия использовала, предъявляя свои претензии на Крым в XIX в., построив на фундаменте древнего собора Рождества Пресвятой Богородицы Владимирский кафедральный собор.

Важнейший миф Великой Отечественной войны, согласно которому миссия СССР - победа над абсолютным злом – фашизмом, никак не сочетался с пактом Молотова-Риббентропа и сотрудничеством с нацистами во время оккупации Польши и стран Балтии.

Вся эта клоунада с псевдоветеранами и переодевание детсадовцев в униформы солдат ВМВ не случайно совпала с российской агрессией в Восточной Украине. Россия, объявившая себя правопреемницей СССР, переняла и миф перманентной борьбы с возрождающимся в новых формах фашизмом.

Фашистами сейчас могут быть объявлены все, кто не угоден Кремлю – украинские прозападные политики, начиная с Правого сектора и заканчивая умеренно либеральными партиями, правозащитники в самой России и даже Израиль, когда он осмеливается мешать союзнику России Башару аль-Асаду. И, конечно же, страны Балтии, где по улицам маршируют недобитые ветераны легионов СС, а русскоязычные меньшинства уничтожают, заставляя изучать государственные языки.

В течение длительного времени России довольно неплохо удавалось поддерживать на Западе свой имидж победителя фашизма и заслуживать уважения, ей удавалось избегать напоминаний о дружбе с Адольфом Гитлером в начале ВМВ. Мы сами давали кремлевской пропаганде повод изображать литовцев как народ, расстреливавший евреев, не умели в привлекательной форме рассказать Западу об истории своей борьбы за свободу.

Короткий видеоролик о "лесных братьях" в странах Балтии, распространенный НАТО в социальных сетях, символизирует тот перелом в сознании Запада, которого Россия боится больше всего. Если наши партизаны займут соответствующее место в западной исторической памяти наряду с борьбой за независимость в США, французским сопротивлением и жертвой "киборгов" Донецкого аэропорта, мы станем понятны и близки каждому американцу или норвежцу, которого посылают на службу в силы быстрого реагирования в командных пунктах НАТО. Это ясный знак, что нас никогда не оставят одних защищаться и погибать в лесах.

Пропагандистская кампания, начатая Российским МИД против наших партизан, на которую с субботнего вечера в фейсбуке ответили тысячи жителей Литвы, а потом и Украины, не была спонтанной несдержанностью. Это решающая борьба за умы миллионов людей, проиграв которую, Кремль может забыть обо всякой надежде действовать в нашем регионе методами гибридной войны, проверенными в Крыму.