Р.Яковлевский. Окно НАТО в Европу для Беларуси

То же явление наблюдается и вокруг Беларуси, соседствующей с тремя странами-членами НАТО и Украиной, власти которой сегодня не скрывают свои симпатий к Североатлантическому альянсу вплоть до членства в нем. В Киеве считают, что только реанимируемая НАТО после крымского блицкрига может стать надежным гарантом территориальной целостности Украины. Да и итоги войны на востоке, развязанной пророссийскими сепаратистами при прямой поддержке Москвы, пока никто предсказать не может.

Сегодня придуманная с целью прекращения огня «минская площадка» для контактов заинтересованных сторон свой потенциал уже исчерпала, так и не приведя к миру Донбасс.

Имперская эйфория на постсоветском пространстве

Неоправданным оказался и оптимизм тех, кто смог увидеть в декларациях официального Минска некий белорусский нейтралитет в противостоянии Москвы с Киевом. Ведь прямое неучастие в вооруженном конфликте на востоке Украины необязательно и совсем не подразумевает нейтралитет.

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К примеру, как и исключительно оборонительный характер танковых войск. Известно, что на предстоящих осенью учениях «Запад-2017» впервые будет участвовать 1-я гвардейская танковая Краснознаменная армия, воссозданная указом Путина в ноябре 2014 года, когда победная эйфория от аннексии Крыма была у россиян в самом разгаре. Подобные настроения (правда, далеко не у всех) возникли и в союзной Беларуси. А в ее верхах даже настороженность с примесью тревоги за свое будущее. И предстоящим, совместно с Россией, плановым военным учениям на территории Беларуси в различных правящих кругах стали уделять особое внимание с прохладным доверием друг к другу.

Такое состояние нынешних отношений между Москвой и Минском стали констатировать многие наблюдатели. Впрочем, не оставалось без внимания и состояние дел в военной интеграции между ними, как и проблем, задач развития ОДКБ. Как известно, последний саммит этой оборонительной организации в Санкт-Петербурге белорусский правитель проигнорировал, несмотря на очевидную зависимость безопасности и от экономической интеграции. То есть, взаимозависимость развития ОДКБ и ЕАЭС, последний саммит которого вместе с Таможенным кодексом Лукашенко также проигнорировал.

В общем, стагнацию этих интеграционных проектов в разных сферах мало кто уже стал скрывать. Как и мутные перспективы постсоветской оборонки, проблемы которой обострились в связи с украинским кризисом. В последнее время в публичное пространство все чаще попадает информация о начале движения украинской оборонки в сторону натовских стандартов. То есть, создается своего рода окно НАТО в Европу.

Европейская перспектива белорусской оборонки

А к победным реляциям бравого вице-премьера Рогозина стали на Западе относится спокойнее, порою с сарказмом. Нечто подобное порою проявляется и в отношении некоторых видов продукции белорусской оборонки, тесно связанной с российской. Правда, стоит отметить, что бравого Рогозина уже давненько не видели в Минске, куда он наведывался за лакомыми кусками белорусских предприятий, пока остающимися белорусскими с мутными ресурсными перспективами.

По соображениям некоторых скептиков, возможное появление в Минске (возможно и в другом месте на белорусской земле) куратора российского ВПК будет означать реальное поглощение под вывеской интеграции тех самых лакомых кусков белорусской оборонки. Этакий полонез по-рогозински и крест на мечтах некоторых минских стратегов проникнуть как-то и на европейский рынок с продукцией таких лакомых кусков.

Такие мечты зародились в головах некоторых, особенно после усилившихся, правда, пока только разговоров о собственных европейской армией с оборонкой. Возможно, большую, чем сейчас, ясность, вернее трезвость в бытующие настроения на этот счет, внесет предстоящий саммит НАТО в Брюсселе с участием Трампа. Как ожидается, президент США снова напомнит о более чем 50 процентном наполнении бюджета НАТО за счет американских налогоплательщиков. Тема для членов НАТО многообещающая.

А что касается ОДКБ, то следует отметить, что, несмотря на 50 процентную (реально еще больше) российскую долю в бюджете этой организации, всех проблем она не решает. А они продолжают существовать в таких сферах, как обустройство границ, поддержка необходимых военных реформ и образования участников ОДКБ.

По некоторым экспертным оценкам, абсолютизация значения льготных поставок вооружений внутри ОДКБ все равно сегодня не позволяют компенсировать привлекательность сотрудничества с НАТО, как все же выгодного донора для национальных систем безопасности. Речь идет и об укреплении пограничной инфраструктуры, чтобы закрыть возможные «окна» в Европу для нелегальной миграции. Для находящейся географически в Центре Европы Беларуси тема более чем актуальная.

НАТОвский пример союзной Армении

Не секрет, что одним из своих аргументов в пользу расширения сотрудничества с НАТО белорусские военные стратеги приводят тему миротворцев. Очевидно она все больше начинает превалировать в повседневной работе посольства Эстонии, вновь ставшего контактным для Беларуси с НАТО. В связи с этим представляется актуальным пример Армении, последовательного участника ОДКБ. Как оказалось, в феврале 2017 года она открыла новейший учебный центр подготовки миротворцев за счет средств и технической поддержки министерства обороны США. Чем не достойный пример реального и полезного сотрудничества с НАТО для ныне председательствующей в ОДКБ суверенной Беларуси?