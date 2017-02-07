И последние публичные пояснения главкома белорусских Вооруженных сил Лукашенко так и не внесли полной ясности об этих военных играх. Мол, это обычные совместные с российской армией стратегические учения, которые проводятся попеременно в каждой из стран-участниц. Однако, что для всех очевидно, на этот раз они будут проводиться все же в необычной обстановке, атмосфере, возникшими после крымского блицкрига, войны на востоке Украины и острейшим кризисом между Минском и Москвой. Его упоминание в данном украинском перечне представляется уместным, когда помнятся многочисленные «газовые» раунды борьбы Киева с Кремлем, сыгравшие свою видную роль в нынешнем их противостоянии, приведшем к разрушению системы европейской безопасности.

В ожидании Мюнхена

О ней, вернее ее руинах, политики, эксперты с многих стран мира должны вскоре обсуждать на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Именно там 10 февраля 2007 года Путин в своей речи обозначил возобновление новой холодной войны. Так эту речь восприняли многие на Западе.

По некоторым данным, в нынешней Мюнхенской конференции США могут быть представлены новыми госсекретарем или, возможно, вице-президентом. После официально объявленной предстоящей встречи Трампа с натовскими союзниками в конце мая «в одной из европейских столиц», Мюнхен его не увидит. Впрочем, от нынешнего главы Белого дома ожидают и дальше всевозможные сюрпризы, которыми он уже за первые недели президентства, удивил мир.

Так что непредсказуемость Трампа не исключает уж совсем его появления на этом форуме, где главной темой будет борьба с международным терроризмом. Как известно, эту тему Трамп, придя в Белый дом, назвал своей главной президентской задачей. Не исключено, что должное внимание на конференции будет уделено и вопросам региональной безопасности. В частности, балто-черноморскому пространству.

В любом случае, февральский форум в Мюнхене призван стать своеобразным градусником, который покажет реальный уровень состояния безопасности больной Европы. Надо полагать, профессиональный состав участников, которые попадут в Мюнхен (а там уже по заявкам желающих полный аншлаг) позволит это сделать.

Нарастающая угроза

А тем временем, наблюдаемый в балтийском регионе сериал активности вооруженных сил разных стран все чаще наводит многих на мысли о приближающейся угрозе. Это состояние уверенно приобретает еще большую с каждым днем собственную динамику. Теперь, надо полагать, поубавился скептицизм, а то и высокомерие с каким-то имперским налетом, по поводу решений, принятых на Варшавском саммите НАТО. Как известно, согласно принятым на Варшавском саммите НАТО, с недавних пор воинские подразделения стран-членов Альянса стали прибывать в Литву, Латвию и Эстонию с целью укрепления их обороноспособности от российской угрозы, которая была зафиксирована этим саммитом. Назвали эти действия укреплением восточного фланга НАТО. Особо призвано впечатлить всех о серьезности развивающейся ситуации в регионе появление американских солдат в Польше с весьма серьезными вооружениями и системами. Не остаются без повышенного внимания и другие активные мероприятия на восточном фланге НАТО.

Так, Вооруженные силы Латвии сообщили о прохождении российского корабля в нескольких милях от территориальных вод республики.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод обнаружено присутствие корабля класса «Бира», — говорится в опубликованном сообщении. Территориальные воды ограничены обычно 12 морскими милями от берега. Расстояние между берегом Латвии и шведским островом Готланд — около 90 миль.

Патрульные самолеты НАТО 25 января заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ территориальных вод Латвии два истребителя российских вооруженных сил Су-24 и Ан-26, говорилось в сообщении.

Минск-Рига: секретный протокол

В связи с этим стоило бы особо отметить, что буквально через неделю в Минске состоялась двухдневная рабочая встреча представителей вооруженных сил Республики Беларусь и Латвийской Республики по вопросам выполнения Договоренности между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности.

По официальной информации, в ходе рабочей встречи стороны провели оценку выполнения положений указанной Договоренности в 2016 году, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2017 году. По результатам рабочей встречи был подписан протокол, о котором в СМИ ни слова. Может быть и потому, что затем их всех накрыло мероприятие под названием «Большой разговор», где громко была опровергнута информация о намерениях Минска выйти из ОДКБ и некоторых других интеграционных структур с РФ.

Траектория стратегической мысли Кремля

И тут было бы уместным напомнить, как на одном из заседаний совместной коллегии министерств обороны РБ и РФ утвердили план совместных мероприятий на 2016-2018 годы, который направлен на формирование военной организации «союзного государства».

Как всех заверяли, составной ее частью является Региональная войсковая группировка войск (сил) РБ &РФ с российским войскам в Калининградском анклаве. С некоторых пор там появились и славные «Искандеры» - реальная угроза балтийским странам-членам НАТО. Говорят, что их появление в Калининграде лишило Беларусь стратегического значения для Москвы в противостоянии активности НАТО на своем восточном фланге. Но, как рассуждают некоторые стратеги, сегодняшняя виртуальность «союзного государства» вполне может завтра трансформироваться в реальность.

К примеру, тема российской авиабазы в Беларуси вполне может смениться темой ракетной базы с «Искандерами». Почему бы кремлевским стратегам не диверсифицировать свою искандеровскую угрозу НАТО, добавив к Калининграду еще и площадки для ракет на белорусской территории? Между прочим, появление российских комплексов «Искандер» в Армении вовсе не против Азербайджана предназначается, а значительно дальше на юг… Отсель грозить мы будем НАТО.

При такой траектории стратегической мысли Кремля к нарастающей напряженности на балтийском фланге НАТО, которую трудно оспорить, именно российский анклав на Балтике, окруженный натовскими государствами, а не соседняя Беларусь, может стать тем детонатором для складывающейся взрывоопасной ситуации в регионе. И такую ситуацию явно не облегчает то, что сегодня наблюдается в отношениях Минска и Вильнюса из-за строительства Белорусской АЭС на литовской границе.

Этот объект в Вильнюсе и Брюсселе воспринимают геополитическим инструментом давления Москвы. Аналогичные намерения там видят и в поведении Минска. Так что, граничащие Калининград и Беларусь создают Литве особый, тревожный тонус восприятия таких соседей-союзников.

А пока о реальном существовании этого «государства» мало кто станет с оптимизмом говорить. Не наблюдалось его и в Минске во время недавнего «большого разговора», где среди министров не видно было министра обороны. Нет «союзного государства», нет тогда и его военной организации, о формировании которой так заботливо как-то говорил генерал Шойгу. Кстати, как отмечают некоторые зарубежные наблюдатели, в последнее время куда-то исчез из медиа пространства его белорусский коллега. А ведь еще не так давно частота его появления, цитирования в СМИ были сродни роли споуксмена официального Минска. Поэтому нынешнее такое вот затишье на медиа-поле что министра обороны, что его некоторых заместителей, воспринимается неоднозначно. Особенно на фоне разных ожиданий, разговоров о предстоящих стратегических учениях «Запад-2017» с участием российских войск.

Очевидно, что нынешним учениям в Кремле придают большее, чем раньше значение. Как и первому появлению президента Трампа в Европе.