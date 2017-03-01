Р.Богданас. Есть один способ остановить строительство АЭС в Островце

Уже идет восьмой год с тех пор как Литву официально уведомили о решении строить атомную электростанцию в Островце. Честно говоря, это решение было принято не столько Минском, сколько Москвой, поскольку именно она должна и финансировать проект, и реактор произвести, и подготовить специалистов (привлекают оставшихся без работы жителей Висагинаса), и атомное топливо потом поставлять.

Беларусь только предоставила место и строителей. Место странное, среди лесов и болот. Как известно, убытки от передачи электроэнергии растут из-за расстояния, а крупные потребители электроэнергии находятся в другой части страны - в восточной. Рядом только Вильнюс, рукой подать и до Даугавпилса.

Параллельно было начато строительство АЭС и у другой границы Литвы, по ту сторону Немана, в Калининградской области. Стоит вспомнить, какой ситуация была в 2009 году: Литва принялась за борьбу с монополией "Газпрома", опираясь на законы ЕС, и всерьез планировала оборудование газового терминала в Клайпеде. Первая попытка провалилась, но со второй попытки цель была достигнута. Затем занялись электросоединением со Швецией.

Тогда существовала ясная политическая воля - мы обязаны использовать наш потенциал и стать страной, экспортирующей электроэнергию. У нас есть в Висагинасе подходящее место со всей инфраструктурой, специалистами, которые ждут работы, общество было положительно настроено в отношении атомной энергетики.

Уничтожили своими же руками

Первая попытка с проектом Leo LT провалилась. Самая большая ошибка - это то, что консерваторы проект не меняли, а разбили вдребезги, не удержавшись от соблазна потанцевать на проекте, проигравших выборы социал-демократов. Возможно, проект ВАЭС был лучше, но дискредитация существовавшего плана заложило фундамент недоверия вообще к любому атомному проекту.

В ответ социал-демократы, не жалея сил, сеяли сомнения в связи с ВАЭС, а высокомерие консерваторов просто вызывало бешенство. Якобы они знают, как надо, а всем остальным лучше просто ждать результата. Разъяснения проекта обществу считались пустой тратой времени. В то же время незаинтересованная сторона ввязалась в карусель запугивания. Большая часть людей почувствовала себя небезопасно.

Обещания в связи с выгодой проекта не вдохновляли, а напоминали хроническую невозможность что-либо сделать. Стоящий много лет остов национального стадиона иллюстрировал неспособность выполнить любые мало-мальски крупные работы. Зерно пропаганды упало на благоприятную почву.

Карусельщик сидел в Москве и многие позеленевшие от усилий агитаторы его не видели. С западной АЭС мы явно понемногу выскальзывали из принадлежности российскому кольцу. Были брошены огромные средства на то, чтобы остановить проект. С обеих сторон от Литвы сообщили о строительстве еще по одной АЭС, поэтому строительство нашей было бессмысленным. Она будет слишком дорогой и не сможет конкурировать с российскими. Простенькие отрицательные заявления до тех пор совали под нос, пока не стали обычными и своими. Никто не сплачивал силы и не координировал их для отпора таким заявлениям.

Наш проект казался настолько реальным, что Россия использовала самое сильное оружие против него. После визита Владимира Путина в Сеул от участия в проекте внезапно отказалась южно-корейская компания, которая должна была произвести реактор. Однако это препятствие удалось преодолеть, подключился японский гигант Hitachi, заручились финансированием японских банков.

Электрический поводок

Один высокопоставленный и опытный литовский политик рассказал мне, что нынешний вице-премьер России Дмитрий Рогозин ему открыто говорил, что их цель - разрушить любые проекты атомной энергетики в Литве и построить для нас свою АЭС.

Меня не удивляет, что такие деятели, как Линас Бальсис, Рамунас Карбаускис или Томас Томилинас выступали против ВАЭС, но не простояли землю до ям у Белорусского или российского посольства против Островецкой АЭС. Но жуть берет от того, что политики, знавшие о планах России и информированные о российских миллионах, выделенных на пропаганду против ВАЭС, сами рыли яму для этого проекта и объявляли референдум во имя целей своей игровой площадки.

Добившись первоначальной цели, и вдребезги разбив нашу возможность из импортера электроэнергии стать экспортером, россияне закрыли проект Балтийской АЭС и добиваются следующей цели - через Островецкую АЭС подключить нас к электрокабелю. Вместо газовой трубы будет кабель. Если не напрямую, то через латвию.

Есть ли в Литве политики, которые решатся нажать на реальный тормоз и вернутся к идее нашей АЭС, которая сделает геополитический проект Островецкой АЭС бессмысленным? Не ограничатся ученическими жалобами директору школы в Брюсселе.

Есть ли энергетики, которые представят обществу фундаментальную государственную идею? Не такую, как современная экономика на дровах.

Если бы пришлось выбирать между силой навязываемой российской или возможной японской продукцией я бы выбрал японскую, и чтобы сами мы за ней присматривали. А вы?