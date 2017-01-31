Олег Кашин. Чем вызвана борьба с "германизацией" в Калининграде?

"Германия ввела войска в Литву", Литва оккупирована и "теряет остатки суверенитета", судя по всему, "Восточную Европу снова поделили - в Польшу введены войска США, Литву под контроль взяла Германия". Нет, это не сценарий очередного скандального телесериала, это новость российского государственного телевидения.

"Остатки суверенитета", "оккупация", "ввела войска" - калининградское подразделение ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания, телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и другие) именно в таких выражениях описывает размещение в Литве сил передового базирования НАТО. Для калининградских "Вестей" это тема недели. Руководитель местного офиса ВГТРК Николай Долгачев повторяет, что это не просто передислокация натовских сил, а оккупация, и напоминает своим зрителям, что "в прошлый раз в итоге горел рейхстаг". Все выглядит так, как будто начинается или вот-вот начнется настоящая война.

Дискуссия года

Это действительно война, которая идет уже, как минимум, год - борьба с "германизацией" Калининграда. В открытом письме калининградской интеллигенции, датированным ноябрем 2016 года, германизацией называется "агрессивное проникновение германской культуры в общественную жизнь Калининградской области".

Подводя итоги 2016 года, местная "Комсомольская правда" даже назвала споры "о ползучей германизации" - дискуссией года. "Комсомольская правда" известна своей повышенной лояльностью к Кремлю, и можно было бы ожидать, что и она, следуя заданному сверху антизападному тренду, будет разоблачать попытки восстановить немецкое владычество в бывшей Восточной Пруссии.

Но нет. "Комсомолка" иронизирует над противниками "германизации" и напоминает, что дискуссию на эту тему называли надуманной и нынешний глава региона Антон Алиханов, и бывший калининградский губернатор (ныне полпред Владимира Путина на северо-западе России) Николай Цуканов. То есть называть антинемецкую кампанию в бывшем Кенигсберге санкционированной сверху нельзя, это локальная инициатива. Но чья и зачем?

"Географически присягнул Германии"

Хедлайнеры кампании - двое местных журналистов, Николай Долгачев и его коллега из агентства "Регнум" Андрей Выползов. Он начал первым бороться с "германизацией". На сайте "Регнума" - впечатляющая подборка публикаций Выползова, который специализируется именно на этой теме. В его пересказе даже инициативы Калининградского обкома КПСС по изучению наследия Иммануила Канта в конце восьмидесятых - это первые шаги онемечивания Калининграда.

Достается и местным властям. Однажды Антон Алиханов выступал на фоне стилизованной карты области, составленной из фрагментов флагов разных европейских стран, в том числе Германии. В изложении "Регнума" это превратилось в "провокационный плакат", признающий Калининград "немецко-польским", а когда тот же Алиханов в Германии выступал на фоне карты на немецком языке, "Регнум" писал, что врио губернатора "географически присягнул Германии": Гданьск на этой карте называется Данцигом, и несмотря на то, что это немецкое название города используется и самими поляками, "Регнум" настаивает, что речь идет о "реваншистском уколе".

"Вести" ВГТРК ведут себя сдержаннее, но и они посвящают "германизации" большие сюжеты, в которых уличный указатель для туристов на немецком языке превращается в геополитический скандал, обязательно комментируемый ветераном Второй мировой войны, типа "это был фашистский город, фашистская улица и названия были - штрассе". Повторяемые день за днем, подобные новости действительно превращают "германизацию" в один из основных вопросов региональной общественно-политической повестки.

Эффект снежного кома

Зачем и кому это нужно - тот случай, когда заговоров искать не стоит. В Калининграде существует очень развитый по российским меркам рынок местных СМИ, и ни ВГРТК, ни "Регнум" никогда не были его лидерами. За неполный год борьбы с "германизацией" цитируемость обоих СМИ заметно выросла, и более популярные местные издания вынуждены вступать с ними в полемику, добавляя им популярности. В результате источником невротизации калининградцев фактически стали персональные амбиции двух журналистов, добивающихся признания коллег и аудитории.

Другое дело, что в России 2016-2017 годов самой очевидной темой, способной вызвать медиаскандал, становится не криминальная хроника и даже не секс, а натужная геополитика с обязательным поиском внешней угрозы. В этом сезоне носят именно такое. Нет ничего, что указывало бы на существование какой-то идеологической установки, спущенной сверху. Судя по поведению Алиханова, Цуканова и лояльной им прессы, речь идет именно о самодеятельности ВГТРК и "Регнума". Но это самодеятельность того рода, когда ее участники твердо уверены, что им никто не позвонит сверху и не наорет, что они зачем-то разжигают международный конфликт. Когда хулиган пишет на заборе "Слава Путину!", полиция, скорее всего, спокойно пройдет мимо - в самом деле, он же не пишет "Долой!".

Ну, а дальше - эффект снежного кома, и тема начинает жить своей жизнью. С девяностых годов в Калининграде существовал Немецко-русский дом - культурный центр, который был призван наводить мосты между Германией и Россией. Больше двадцати лет в нем проводились выставки, лекции, концерты, однажды там даже выступал нобелевский лауреат Гюнтер Грасс, но теперь учреждение, признанное ранее "иностранным агентом", ликвидируется и закрывается. Немецко-русский дом пережил свое время, и наведение мостов вышло из моды.

От места концертов и выставок остается его добротное крепкое здание. Что будет теперь в нем? Корпункт "Регнума", Совет ветеранов или офис "Роснефти" - неизвестно, но честнее всего было бы бросить этот дом, чтобы он стоял с разбитыми окнами, разобранной крышей, и все желающие могли разобрать его стены на кирпич. Это даже не метафора. Многие старинные здания Калининградской области действительно переживают такую судьбу. Так выглядит в реальности борьба с "германизацией" Калининграда.

Автор: Олег Кашин - независимый журналист и писатель, основатель и главный редактор информационного ресурса kashin.guru. Автор еженедельной колонки на DW. Олег Кашин в Facebook: Oleg Kashin