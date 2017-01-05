М.Солонин. Почему результат падения Ту-154 так не похож на все прочие подобные аварии?

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четверг, 5 января 2017 г. 11:55
29 декабря в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой журналистам сообщили первые итоги работы правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы самолета Ту-154, произошедшей ранним утром 25 декабря в районе г. Сочи.
© Reuters/Scanpix

В опубликованной на своем сайте статье известный историк, бывший авиаконструктор Марк Солонин пишет о разрушениях Ту-154 и сравнивает с другими случаями падения и посадки на воду самолетов.

Там было сказано много разных странных слов, например, глава комиссии министр транспорта Соколов заявил (цитирую по сайту агентства ТАСС): "Очевидно, что работа техники была нештатной", но по мнению начальника Службы безопасности полетов авиации ВС генерала Байнетова "очевидных отказов техники, согласно предварительным данным, нет". Поэтому не станем отвлекаться на слова, а сосредоточимся на оглашенных цифрах - тем более, что это первые сколь-нибудь достоверные цифры (самолет, хотя и является пассажирским по "происхождению", числился в составе ВВС, и поэтому информации о параметрах его полета в системе ФлайтРадар не было).

Markas Soloninas
Markas Soloninas
© DELFI (E.Digrytės nuotr.)

Итак, "максимальная высота, на которую поднялся лайнер, составила 250 метров при скорости 360-370 км/час... обнаружены и подняты 12 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета, 19 тел и 230 фрагментов тел погибших". Фотографии обломков в большом количестве выложены в Сети: разорванная в клочья обшивка фюзеляжа, скрученные винтом силовые шпангоуты, оторванные куски корневой (т.е. самой прочной) части крыла, разорванные "по мясу" рычаги какого-то механизма, сечением в хороший рельс... Это всё результаты падения на воду с высоты 250 метров на скорости 370 км/час? И человеческие тела, отделенные от встречи с водой силовой конструкцией фюзеляжа, затем амортизирующей удар декоративной обшивкой салона, затем толстыми креслами, от такого падения превратились во "фрагменты"? Так бывает?

Для ответа на последний вопрос обратимся к Википедии, статья Water Landing ("посадка на воду"). Там аккуратно собраны краткие описания трех десятков случаев посадки (падения) на воду пассажирских самолетов.

Обстоятельства аварии - самые разные. Иногда это была вполне осмысленная, управляемая экипажем попытка спасти терпящий бедствие самолет. Одна из самых знаменитых (о ней даже художественный фильм снят) историй - "чудо на Гудзоне", когда 15 января 2009 г. огромный аэробус А-320, взлетая с аэропорта Нью-Йорка, попал на взлете в стаю птиц, после чего с заглохшими двигателями благополучно приводнился. Самолет не разрушился, 150 пассажиров и 5 членов экипажа остались живы, 78 человек получили незначительные ушибы и лишь пятеро - серьезные травмы. Посадочная скорость аэробуса, имевшего взлетный вес, была, вероятно, в диапазоне 230-250 км/час - это, конечно же, меньше, чем 370 (а по кинетической энергий так и вдвое меньше), но и результат никак не похож на "2000 обломков".

Иногда столкновение с водной поверхностью было внезапным/вынужденным. Так, сюжетом для фильма ужасов может стать история, произошедшая 23 ноября 1996 г. с "Боингом"-767 эфиопских авиалиний. Самолет был захвачен угонщиками, причем такими тупыми, которые затеяли драку с экипажем в кабине воздушного судна. В результате самолет врезался в воды Индийского океана в полетной конфигурации (с невыпущенными закрылками), на большой скорости и вращаясь вокруг продольной оси. Машину разорвало на три части; пассажиры, оставшиеся безо всякого руководства, в панике начали надувать спасательные жилеты и это помешало большинству из них выбраться наружу из тонущих обломков. Погибло 125 человек из 175, бывших на борту. Но и в этом прискорбном случае люди не превращались во "фрагменты тел".

Страшно не повезло пассажирам, которые 9 февраля 1982 г. поднялись на борт "Дугласа" DC-10 японских авиалиний. При заходе на посадку в аэропорту Токио командир экипажа в припадке безумия выключил двигатели и перевел самолет в пикирование. На скорости порядка 240 км/час самолет врезался в воду, при этом оторвалось правое крыло и носовая часть фюзеляжа; из 174 человек, находившихся на борту, погибло 24.

По меньшей мере три аварии произошли с самолетами советского производства. 21 августа 1963 г. после выработки топлива пассажирский Ту-124 благополучно приводнился на Неве, счастливо увернувшись от всех мостов. 7 августа 1980 г. Ту-154 румынской авиакомпании промахнулся мимо посадочной полосы и рухнул в море у берегов Мавритании, 1 человек погиб, 167 остались живы. 11 июля 2011 г. в небе над поселком Стрежевой у пассажирского Ан-24 загорелся один из двух двигателей; самолет упал в воды реки Обь, при этом оторвалась хвостовая часть фюзеляжа и сам горящий мотор. Из 37 человек, находившихся на борту, 7 погибли, 20 получили травмы различной тяжести.

У меня нет ни одного ответа. Есть только вопрос: почему результат падения в воду Ту-154 так разительно не похож на все прочие подобные аварии?

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М.Солонин. Почему результат падения Ту-154 так не похож на все прочие подобные аварии?
29 декабря в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой журналистам сообщили первые итоги работы правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы самолета Ту-154, произошедшей ранним утром 25 декабря в районе г. Сочи.

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