М.Гамзаев. Баку - Вильнюс: январские события на пути свободы

В пятницу, 13 января этого года, в День памяти защитников свободы, в Сейме Литовской Республики - в сердце страны и колыбели Независимости, - состоялось торжественное заседание с участием высшего руководства страны. Во время заседания состоялось вручение Премий свободы. В 2016 году эти премии получили экс-президент Валдас Адамкус и председатель Верховного Совета-Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис. На площади Независимости перед Сеймом Литвы состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага. На Антакальнисском кладбище Вильнюса прошла церемония поминания погибших защитников свободы. Вечером в Вильнюсском кафедральном соборе в память о погибших была совершена Святая Месса. Мессы и молебны отслужили и в других храмах Литвы.

Вся Литва, изъясняясь словами певца литовского народа Юстинаса Марцинкявичюса (1930–2011), еще раз словно склонилась над своими погибшими лучшими дочерями и сынами и еще раз укрыла их вечной свободой.

А в эти дни весь азербайджанский народ чествует своих национальных героев, защитников Отечества и борцов за свободу. Сегодня азербайджанцы всего мира склоняются к своим высокочтимым шехидам и еще раз укрывают их миллионами гвоздик, ставших символом их борьбы за Отчизну, символом их готовности защищать родную землю и символом рассвета Независимости.

Бакинские и вильнюсские события чрезвычайно схожи: и в Баку, и в Вильнюсе мы видели баррикады, так как официальная Москва впервые после Второй мировой войны использовала тяжелое вооружение против безоружных людей. Четко просматривались общие сценарии кровавых событий, руководимых из одного центра, в Литве предателями национальных интересов стали бурокявичюсы и ермалавичюсы, в Азербайджане – везировы и муталибовы.

Суть агрессии, идеологические параллели и надуманные мотивы также были схожи по своему содержанию: в Вильнюсе был созданы организации «Комитет по защите граждан СССР» и интерфронт «Единство», настоятельно требовавшие введения советской армии, а в Баку войска были введены, прикрываясь необходимостью предотвращения армянских погромов.

Были военные операции и другие подобные действия, неизменным оставался только испепеляющий взгляд имперского ангела смерти, не утихали переполненные болью и мукой стоны наших Матерей Отчизн о помощи и голоса наших народов, заглушаемые словно поросшей мхом каменной глухостью и равнодушием западного мира.

Да, мы понесли скорбные утраты, но более чем за двадцать пять лет мы глубоко осознали, что 20 января и 13 января – это день победы Азербайджана и Литвы. Не будь этих январских событий, этих побед, возможно, не распалась бы и советская империя. И нынешние Европа и мир выглядели бы иначе.

Историческая важность, драматизм и огромное притяжение судьбоносных январских событий 90-го года в Баку и 91-го года в Вильнюсе в эти дни не отпускают меня с орбиты тех событий и постоянно привлекают мое внимание, переполняя моё сердце спектром самых разнообразных чувств.

За Вашу и нашу свободу

Сегодня я словно возвращаюсь более чем на четверть века назад. Двадцать шесть лет назад на площади у Сейма Литвы толпились люди, колыхалось море триколоров, рядом с которыми цвели флаги различных народов, населяющих Литву, в том числе и знамя моего родного Азербайджана. Я горжусь, что в то время вместе с представителями других национальных сообществ здесь были и мы – азербайджанцы Литвы.

В январе 1991 г. печальная новость о трагических событиях в Вильнюсе пронеслась по всему Азербайджану. В знак решительного протеста против кровавого подавления выступлений сторонников независимости Литвы и чтобы выразить солидарность с литовским народом, в Нахичеване, Сумгаите, Ленкоране и в других городах страны тогда прошли митинги солидарности, на которых звучал лозунг «ЛАНДСБЕРГИС! МЫ С ТОБОЙ!». Основную роль в организации этих акций сыграл Народный Фронт Азербайджана (НФА). Все это сохранилось в памяти свободолюбивых людей и на слегка пожелтевших от времени страницах газеты НФА «Азадлыг» («Свобода»).

«За Вашу и нашу свободу» – тогда этот исторический девиз словно перенесся из древней истории Литвы и звучал с уст людей разных национальностей. Именно тогда духовное единство, стремление к свободе соединили нас для одной общей цели – защитить воссозданное Независимое Литовское государство, чтобы Оно во второй раз в XX веке могло гордо обратиться к миру своим собственным голосом. И не баррикады тогда сдержали агрессивные силы и бронемашины, а всеобъемлющее чувство единения и общности, ответственность за наше общее государство и его будущее. Это действительно неизгладимые мгновения.

Люди самых разных национальностей, бок о бок стоявшие с литовцами на страже Независимости, оберегали одну святую мечту – защитить наш общий дом, упрочить воссозданную Независимость и вместе созидать многонациональную, свободную и процветающую Литву. В те исторические дни претворение этой мечты в жизнь потребовало жертв. Среди потерпевших есть и мои соотечественники – вильнюсец Фамиль Шюкюров (род. 1943) и клайпедчанин Илькин Дадашов (род. 1970). За защиту свободы и независимости Литвы в январе 1991-го года, они награждены Медалями Памяти 13-ого января.

Лучшие дочери и сыны Азербайджана и Литвы, национальные герои, сквозь одну из самых черных январских ночей 90-ого года в Баку и 91-ого года в Вильнюсе протянули незыблемый мост надежды и свободы в брезжущий рассвет Независимости наших Отчизн, построить который иным народностям не под силу и за века.

Это еще раз свидетельствует о том, что народы с седой стариной и древней историей государственности лелеют схожие ценности и мыслят одинаковыми понятиями Свободы и категориями Независимости. Самые передовые дочери и сыны Азербайджана и Литвы на протяжении исчисляемой не одно столетие истории наших народов не единожды подтвердили этот постулат своими поступками и трудами, тем самым поддерживая, помогая друг другу в трудные моменты и в смутные исторические периоды.

Исторические связи

История наших межгосударственных отношений корнями уходит вглубь второй половины XV века, когда дипломатические отношения азербайджанских государственных образований Ак-Коюнлу (1468–1501) и Сефевидов (1502-1736) с Великим Княжеством Литовским (1236-1569) и Речью Посполитой (1569-1795) длились на протяжении более двух столетий.

В восьмидесятые годы XVII века в одной из азербайджанских митрополий в Гяндже, в Нахичевани и других городах Азербайджана действовала миссия иезуитов Великого княжества Литовского. Наши отношения того периода богаты интересными и значительными событиями.

Но более тесная история азербайджано-литовских связей датируется первой половиной XIX века, после инкорпорации наших государств в состав царской Российской империи. В особенности после восстаний 1831 и 1863 годов много просвещенных литовцев было сослано на окраины империи, в том числе и в Азербайджан. Именно эти светочи и завязали первые духовные связи, навели первые литературные, культурные, общественные мосты между нашими народами.

Но давайте прервем наш исторический экскурс и вернемся к новейшей истории независимых Азербайджанской и Литовской Республик. Существуют чрезвычайно важные, но малоизвестные широкой общественности факты, объединяющие Литву с Азербайджаном, подтверждающие взаимопомощь и поддержку в трудные и ответственные исторические моменты.

Ведь не только такие выдающиеся личности как классик литовской литературы Винцас Креве-Мицкявичюс (1882–1954), как расстрелянный большевиками начальник генерального штаба армии Азербайджана литовский татарин Мотеюс Сулькявичюс (1865–1920) оставили свой глубокий след на азербайджанской земле. Есть и больше литовцев, трудившихся при создании первой независимой Азербайджанской Республики в 1918–1920 годы.

Независимый Азербайджан и Литовская Тариба («Совет Литвы») 23 июля 1918 г. de facto завязали межгосударственные отношения. Тогда представителем Государственного Совета Литвы при правительствах Закавказских государств был аккредитован председатель Совета литовцев на Кавказе, учитель математики 4-ой гимназии Тбилиси Пранас Дайлиде (1888-1965).

В марте 1919 г. в Баку был учрежден консулат Литовской Республики и первым консулом здесь был назначен учитель русского языка и литературы 1 Бакинского реального училища В. Креве-Мицкявичюс.

Хочу акцентировать, что Литва и Азербайджан в 1919– 1920 годах на Парижской мирной конференции поддерживали друг друга и действовали заодно с Латвией, Эстонией, Беларусью, Украиной, Северным Кавказом и Грузией, добиваясь признания своей независимости. И вот 11 января 1920 года Азербайджан de facto был признан независимым государством мира.

Следует отметить, что Литва тогда не только признала Независимость Азербайджанской Республики, но и поддержала его территориальную целостность. В то время в составе Азербайджана не было такой административной единицы как Нагорно-Карабахская автономная область. Управлял Карабахом назначенный Правительством Азербайджана губернатор, область была неотъемлемой частью страны, и именно такое Азербайджанское государство de facto признало большинство стран мира, в том числе и государство Литвы.

Наряду с первым консулом Литвы в Баку Винцасом Креве мне бы хотелось упомянуть выходцев из Вильнюсского края братьев Кричинских, старший из которых - Ольгерд Найман Кричинский (1884-1942) в 1919–1920 годах был вице-министром юстиции Азербайджанской Республики, за что в 1942 году был советами расстрелян в тюрьме в Горьком. Младший Арслан (Леон) Кричинский (1887–1939) в 1919–1920 годах занимал пост директора канцелярии Правительства Независимого Азербайджана и пост главного редактора издания «Государственные вести».

В первые годы Независимости инспектором Бакинской мореходной школы служил Винцас Каралюс, заместителем заведующего Организационно-контрольным отделом Министерства государственного контроля был Йонас Мацкявичюс, начальником Железнодорожного управления Азербайджана работал Альфонсас Вейсис. Следует также упомянуть заместителя заведующего Бюро регулирования железнодорожных перевозок Министерства путей сообщения Азербайджана Паулюса Вашкиса, заместителя прокурора окружного суда Гянджи Йонаса Вальтиса и многих других.

Еще один интересный пример – в 1921 году консулат Литвы в Баку должен был позаботиться о судьбе Станисловаса Криштопайтиса, поскольку тот, устроившись на работу в армию советского Азербайджана сапожником, позднее категорически отказался подчиняться законам и стать красноармейцем.

Межгосударственные отношения независимых Литвы и Азербайджана с 1922 г. надолго, почти до конца XX в., были принудительно прерваны.

Новые страницы многовековой истории взаимоотношений

Хотелось бы акцентировать, что литовский народ свое стремление к воссозданию Независимости лелеял на протяжении всего периода оккупации. Об этом свидетельствует и вооруженная борьба в послевоенные годы, и другие подвиги сил сопротивления. Возвращаясь к периоду вооруженной резистенции, мне бы хотелось подчеркнуть, что в рядах литовских партизан сражались и представители других национальностей: немало немцев, кое-кто из русских староверов, патриоты Литвы украинской, белорусской национальности, и даже – бельгиец.

Здесь хотел бы отметить, что в 1945–1951 годы за свободу и Независимость Литвы в рядах литовских лесных братьев достойно сражался и мой соотечественник Шакир Садыгов (1919–1951), родом из далекого Азербайджана. Он – партизан в округе Кястучё, близкий соратник легендарного генерала Йонаса Жямайтиса (1909–1954), партизанских командиров Йонаса Венслаускаса, Пятраса Барткуса (1925-1949) и других известных борцов за свободу, решительно защищал Независимость Литвы и вместе с другими братьями по оружию и идеям весной 1951-ого года пожертвовал жизнью во имя святой цели.

Когда в 1988 году в Литве началось движение национального возрождения, проживающие в Литве азербайджанцы объединились в свою общественную организацию. Они активно включились в движение национального возрождения Литвы, конкретными делами участвовали в судьбоносных для всей Литвы событиях, активно участвовали в организации Балтийского пути, референдума о выводе из Литвы советских войск, в защите независимости Литвы в январских событиях 1991 г. и в ходе августовского путча.

Следует отметить, что в драматические январские дни 1991-го Общество азербайджанцев Литвы было одним из учредителей Совета национальных общин Литвы при Департаменте национальностей при Правительстве Литовской Республики.

Азербайджанское общество было также одним из учредителей Межнациональной координационной ассоциации, действовавшей в Литве в 1988–1991 гг., и активным участником ее деятельности. В тот период данная Ассоциация в нашей стране была единственной структурой сплочения и объединения национальных меньшинств Литвы, их общественных организаций, стремившихся к восстановлению независимости Литвы и к созданию гражданского общества.

Связующим Литву и Азербайджан началом являются не только древние исторические и культурные связи, обоюдная симпатия между нашими народами, но и общие ценности и мировоззрение. Членство Литвы в Европейском Союзе и в НАТО изменило не только качество жизни в нашей стране, но и дало новый стимул в оказании помощи идущим по тому же пути Евроатлантической интеграции государствам Восточной Европы и Южно-Кавказского региона.

Партнерство между нашими странами зиждется не только на совпадающих интересах, но и на схожем видении будущего. В то время, как Азербайджан стремится к более тесным отношениям с Европейским Союзом, Литва остается соратником Азербайджана в Брюсселе. Литва и далее побуждает своих партнеров в Европе поддерживать тесные связи с Азербайджаном, ведь чем больше Европы будет в Азербайджане и чем шире Европа распахнет свои двери для Азербайджана, тем безопасней и богаче будем мы все.

Мы схожи своей открытостью новшествам, желанием активно участвовать в деятельности мирового сообщества и внести свой вклад в решение наиглавнейших вопросов международной политики. Я уверен, что в силу такого сходства мы становимся близкими соратниками и в создании добрососедских отношений.

Нынешний период в истории сотрудничества наших народов является особенным благодаря интенсивности отношений и созданию новых возможностей в будущем. Почти пятнадцать лет назад в наших отношениях произошел прорыв. Долг наших общественных и культурных деятелей – сохранить это ускорение и стремиться к тому, чтобы открытые возможности активных политических связей были заполнены конкретными проектами общественного, экономического и культурного сотрудничества между нашими странами.

Сопоставляя исторические параллели наших народов, хочу подчеркнуть, что никогда прежде у нас не было столько свобод и неограниченной инициативы по созданию и упрочению нашего самого главного богатства – человеческих и культурных связей. Настоящее дарит нам уникальную возможность вместе творить свое будущее. Поэтому мы должны задействовать те таланты и идеи, которых предостаточно и в Литве, и в Азербайджане, во имя создания современного европейского партнерства на основе демократических ценностей.

За всё это мы признательны и лучшим дочерям и сынам Литвы и Азербайджана, отдавшим свои жизни за Независимость наших государств. Участники судьбоносных январских событий в Баку и в Вильнюсе акты восстановления Независимости наших государств подписали и скрепили своей кровью.

Поэтому стремления и идеалы людей, пожертвовавших жизнью за Независимость, за освобождение родной земли, являются общими. И в Вильнюсе, и в Баку народные герои отдали свои жизни за одни и те же стремления к Свободе и Независимости. Они погибли от агрессии одной и той же империи. Память о них связывают общие ценности и идеи.

Я верю, что погибших не должны разделять наши религиозные убеждения. Да ниспошлет им Господь вечную благодать. И пусть это поминовение, будто духовный мост, еще сильнее сблизит память наших народов. Наш гражданский и исторический долг – и далее идти дорогой взаимопонимания, сохранения общей исторической памяти, взаимоподдержки и созидания.

И в завершение мне бы хотелось обратить внимание на стихотворения выдающегося азербайджанского поэта Фикрета Садыга (1930–2016), переведенное на литовский язык известным литовским поэтом и прекрасным переводчиком Альфонсом Буконтасом (род. 1941). Это стихотворение написано почти 50 лет назад, когда поэт Ф. Садыг, гостивший в Литве, посетил один из 5-и этнокультурных регионов страны – Дзукию (Дайнава). Произведение посвящено именно этому региону - Дайнаве (примечание: лит. daina – песня) и называется «Песенный край»:

Памятников – каменная песнь,

Там чащоб мелодия лесная,

Нериса напевная волна и

Ожиданий вечных, расставаний,

Чувств душевных льющаяся песнь...

И вела меня она тем краем,

Ей встречала каждая изба –

Вспомнился мне отчий Карабах.

Я ни слова, ни единой фразы

На литовском языке не знал.

Но едва услышал песни – сразу

Суть их смысла стала мне ясна.

Я убежден, что герои январских событий в Баку и в Вильнюсе, защитники Свободы, даже не владея языком, тогда прекрасно понимали друг друга, ведь говорили они на языке Свободы, на языке Независимости, для которой, как и для музыки, перевод не нужен.

Полагаю, что наш долг и долг грядущих поколений – сохранить Свободу и продолжать идти ознаменованными нашей общностью путями Независимости...