М.Бутченко. Тупиковый "Минск": что будет дальше с Донбассом

Война на Донбассе и основной переговорный формат в Минске давно зашли в тупик. Разрешить эту ситуацию пытаются многие, но в Украине появилось ряд пророссийских политиков и инициатив, которые стараются полностью изменить расстановку сил.

Всем понятно, что основная проблема Минских договоренностей — это декларативность намерений и фактическое неисполнение обещанного. Например, стороны обязались развести все тяжелое вооружение от линии разграничения, но вот при каждом столкновении, скажем, последние январские события в Авдеевке, применяются и танки, и установки залпового огня. И, хотя европейские политики не один раз утверждали, что нет альтернатив "Минску", последние события свидетельствуют, что появилось как минимум несколько вариантов будущего Донбасса. По крайней мере, на политическую сцену вышли несколько человек, которые продвигают новые форматы урегулирования донбасского конфликта.

Одним из таких подвижников оказался не известный широкой публике народный депутат Андрей Артеменко от "Радикальной партии" Олега Ляшко. На Украине разгорелся нешуточный скандал в феврале этого года. Как оказалось, Артеменко сообщил газете The New York Times, что он передал на тот момент советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план по урегулированию ситуации в Украине.

Еще одним претендентом на новый формат отношений между непризнанными республиками ЛДНР оказалась бывшая заключенная российской тюрьмы, а ныне украинский народный депутат Надежда Савченко. Она в последнее время все чаще предлагает разные способы общения с сепаратисткими лидерами, участвует в процессах, находящих в юрисдикции Минска, например, по обмену пленными.

Наконец-то о третьем способе разрушить "Минск" заговорили в начале марта. Тогда поступили первые новости о так называемой "национализации" предприятий, находящихся под украинской юрисдикцией. В основном это касается металлургических заводов и угольных шахт. К тому же впервые с начала конфликта сепаратистские власти проникли в Донбасс-арену, большой футбольный комплекс, принадлежащий украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Именно в его собственности находится большая часть активов, которые самопровозглашенные власти хотят забрать под формулировкой "передача под внешнее управление", а значит, о процессе реинтеграции Донбасса можно забыть на долгие годы. Соответственно, и Минские договоренности теряют всякий смысл.

Большой план

19 февраля 2016 года о малоизвестном народном депутате Артеменко заговорили все украинские СМИ, эксперты и пользователи Facebook. Тогда американское издание опубликовало статью, в которой Артеменко утверждал, что написал план по урегулированию конфликта на Донбассе и снятию вопроса Крыма. По сообщению американских журналистов, эта инициатива была передана Флинну незадолго до его отставки. Как известно, последнего обвинили в незаконных переговорах с российскими дипломатами по снятию санкций. Позже Артеменко уже изменил версию, сказав, что общался с Майклом Коэном, личным адвокатом Трампа и Феликсом Сатером, американским бизнесменом российского происхождения, бывшим советником Трампа. Украинского депутата тут же исключили из фракции "Радикальной партии", а Ляшко подвергнул его критике.

Тем не менее, план Артеменко стал продвигаться в разных украинских СМИ, по большей части с пророссийским акцентом. Главная идея инициативы – ситуация должна быть разрешена путем компромисса. К примеру, по Крыму проводится всеукраинский референдум, на который выносится намерение отдать полуостров в аренду России на 30-50 лет. По истечении этого срока в Крыму также проводится референдум, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова. Возвращение Донбасса в Украину, по версии Артеменко, должно происходить так: принимается амнистия всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Граница передается Украине, но дается 72 часа свободного коридора на выход тем, кто не захочет жить в стране. Затем проводится всеукраинский референдум о предоставлении Донбасса особого статуса. Создается фонд для возрождения Донбасса. От РФ в фонд идут платежи, которые она платит за аренду Крыма. После выполнения этого плана, санкции с Кремля снимают, а отношения со странами Запада восстанавливаются.

По сути, план Артеменко — это легализация Крыма под российский юрисдикцией за счет отдачи украинской стороне Донбасса. Причем, все основные параметры становятся полной подменой тех самых Минских договоренностей. Скажем, о контроле над границей. Но ни одного слова в плане не говорится о российских военных, российской технике и другой поддержке, предоставляемой Россией донбасским сепаратистам. Целевая аудитория для текста Артеменко, разумеется, западные политики, которые видят неэффективность "Минска" и склоняются к идее компромисса. Уступка за уступку. Можно не сомневаться, что такой компромиссный план еще не раз проскользнет в СМИ или из уст европейских и американских политических деятелей.

Свой среди чужих

Одновременно на этом поле мирного разрешения конфликта действует и Савченко. В конце февраля она вместе с известным переговорщиком Владимиром Рубаном посетила ДНР. Ее поездка стала резонансной по две стороны фронта. Так, одно из ее заявленных целей было посещение украинских военнопленных, находящихся на неподконтрольной Украине части. Помимо этого, она несколько раз публиковала списки таких заключенных, что вызвало негативную реакцию со стороны СБУ. Нужно отметить, что именно формат минских отношений предусматривает всю работу по обмену военнопленными, обнаружению и поиску таковых, а Савченко мало того, что подменяет одну из главных функций Минских договоренностей, но и пытается выстроить новый тип отношений: непризнанные республики и Украина.

Ее прямые переговоры с главами ЛДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницком, поездки на оккупированную часть Украины, подозрения в связах с Виктором Медведчуком, кумом российского президента Владимира Путина, говорит о том, что ее роль - это создание новых мостов между враждующими сторонами. В разговоре с автором этой статьи Савченко сказала, что готова общаться с любым человеком из "республик", потому что постарается его переубедить. Нюанс миссии Савченко еще в том, что у нее резко обострилась риторика против украинской власти и президента Петра Порошенко. Скажем, она назвала его "врагом народа". По сути, бывшая пленница российской тюрьмы сейчас играет на украинском политическом поле роль третьей силы. Мол, если власть ничего не делает, значит, Савченко станет заменой для всех недейственных протоколов Минска. Или, когда ситуация зайдет в полный тупик, она может позиционировать себя как человек, за плечами которого опыт общения с сепаратистами, наработки по освобождению пленных, внедрению презумпции невиновности по отношению к главарям ЛДНР. Савченко, стремительно теряющая популярность среди украинцев, настойчиво продолжает вести параллельную Минску деятельность.

Экономический удар

Третий вариант развития событий в последние дни оказался довольно реальным. "Национализация" украинских предприятий сепаратистками властями означает полный отказ от минских отношений, потому что суть последних – возврат этих территорий Украине, а насильственное изменение собственности украинских заводов и шахт фактически ставит крест на реинтеграции районов, не контролируемых Киевом. Формальным поводом для разговора о "национализации" стала так называемая блокада – действия украинских политиков, преграждающих товарооборот между Киевом и непризнанными республиками. Хотя на самом деле о том, чтобы изменить прописку украинских предприятий в Донецке и Луганске, говорят уже пару лет. Да и сам ответ в виде "национализации" несимметрично серьезен. Если блокада это довольно временные меры, то "внешнее управление" предприятий делается на очень долгий срок.

В ЛДНР находятся около 30 промышленных объектов. В основном - металлургия и шахты, которые могут представлять лакомый кусочек для передала собственности. Например, предприятия Ахметова "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит", компании горно-металлургической группы Метинвест: Енекиевский металлургический завод, Харцизский трубный завод, объединение "Краснодонуголь", добывающее коксующийся уголь, и так далее. По данным советника главы СБУ Юрия Тандита, такие предприятия заплатили за прошлый год 31,7 млрд. грн. ($ 1,1 млрд.) налогов в украинский бюджет. Для сравнения, годовой бюджет Киева составляет 38,2 млрд. грн. ($ 1.4 млрд.).

Сейчас в ЛДНР остановлены некоторые металлургические заводы и шахты, отчасти из-за блокады и отсутствия природных ископаемых, поставляемых из территории, подчиненной Киеву, отчасти в связи с переходным процессом по "национализации". Конечно, для украинской экономики такое развитие событий не окажет позитивного влияния. Металлурги на неконтролируемой территории работают по украинскому законодательству, которое включает в себя обязательную продажу валюты на валютном рынке. Производя продукцию там, они продают валюту в Украине, чем способствуют стабилизации гривны. К слову, на два самых крупных металлургических завода, Алчевский меткомбинат и Енакиевский метзавод, приходится 15% от общего производства стали в стране.

Пока неясно, как будет проходить "национализация" и какие конкретно предприятия попадут в этот список, кто будет владеть этими компаниями, но СБУ опубликовало аудиозапись разговора Захарченко с российским куратором, в котором идет речь о том, что бывший украинский олигарх Сергей Курченко претендует на значительную часть металлургических заводов. А на сайте ЛНР опубликован приказ о введении "внешней администрации" на украинских предприятиях. В роли нового собственника указан никому не известное ЗАО "Внешторгсервис", зарегистрированное в Луганске.

Как бы то ни было, понятно, что Минским соглашениях такой ход наносит сокрушительный удар. Новости о изменении собственности промобъектов совпали с недавним признанием официального Кремля так называемых паспортов ЛДНР и могут быть звеном одной логической цепи. В дальнейшем возможен вариант, когда официальная Москва признает ДНР и ЛНР независимыми республиками.

По большому счету этот вариант развития событий означает необратимый переход в приднестровский с несколькими оговорками. Первое - не будет предприятий с украинской пропиской, в отличие от ситуации с Молдовой и Приднестровьем. Второе - чтобы нормально работала металлургия, необходимо внедрение новых схем поставки природных ископаемых. Единственный доступный ближайший порт находится в Мариуполе, а значит необходимо создание сложных логистических маршрутов, которые могут значительно удорожить продукцию. Наконец последнее – без юридической прописки в других странах ни одно металлургическое и угольное предприятие, работающее на экспорт, не сможет существовать. А значит, опять-таки – изощренная схема собственников и юридического адреса.

В любом случае в этом году, вероятнее всего, произойдет тектонический сдвиг в политике Украины и России, ЕС и США по отношению к непризнанным республикам.

Если и в дальнейшем Минск останется малорезультативным, принятие одного из вышеуказанных вариантов (или комбинации факторов) уставшим от донбасских проблем Западом, попавшим в тупик Кремлем и Киевом, который не меньше хочет сдвинуться с мертвой точки, очень вероятно. Только вот отзвуки этого решения будут слышны еще многие десятилетия.