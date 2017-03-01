М. Сендер. Чем обернулась евроинтеграция для стран Балтии?

В 1991 году Литва, Эстония и Латвия первыми покинули СССР. Далее эти достаточно разные государства, часто обобщаемые как «Прибалтика», с разным успехом но со схожим упорством пошли по пути целенаправленной интеграции в западное и европейское сообщество.

Этот путь проходил через весьма болезненные рыночные и структурные реформы и закончился вступлением этих стран в Европейский союз в 2004 году. С этого момента прошло много лет. Что дало прибалтийским странам вступление в ЕС? Стоило ли ради этого ломать советскую промышленность и годами мучить слабые слои населения болезненными реформами? Те, кто бывал в этих странах до и после «шоковой терапии», знают ответ. Среди остальных на этот счёт бытует множество мифов, часто подогреваемых ангажированными СМИ и сарафанным радио из жанра «подруга моей подруги живёт в Латвии и рассказывала…».

Трансляция этих мифов — настолько массовая, что в головах у людей уже сформировались две разные действительности. В одной из них, прибалтийские страны, реформировав свою экономику по лучшим стандартам развитых стран, успешно вошли в их число и живут сегодня богато и счастливо в большой и дружной европейской семье. Вторая реальность предполагает, что разрушив всё хорошее, что оставалось от советской системы, развалив производства и выгнав сотни тысяч людей на улицу, прибалтийские страны в 2004 году стали второсортным придатком богатых стран ЕС, пригодным лишь как рынок сбыта и источник дешёвой рабочей силы, без всяких перспектив развития. Чтобы найти истину, я решил собрать кое-какие цифры. И всё сразу стало ясно.

Сокращение населения

Те, кто считает, что европейский выбор прибалтийских стран был неправильным, часто указывают на массовую эмиграцию населения из этих стран. Цифры это подтверждают. Численность населения этих трёх стран в период с 2004 по 2016 год сократилась на сотни тысяч. И хотя в Украине и Беларуси в этот период также произошло колоссальное сокращение населения (см. график), в процентном выражении Литва (-21%) и Латвия (-15%) потеряли гораздо больше.

Фото с сайта antimif.com

Нельзя сказать, что это — странно. Прибалтам открылся свободный въезд в самые богатые страны мира, где средняя зарплата в разы превышает местную. В такой ситуации, массовая трудовая миграция выглядит вполне естественно. Плохо ли это для экономики? Смотря кто уезжает. Когда эмигрируют высококачественные специалисты и менеджеры — это, безусловно, потеря для экономики. Но если эмигрируют низкоквалифицированные рабочие, оставшиеся без работы после развала советских производств, подметавшие с тех пор улицы Риги за копейки, и согласные подметать улицы Лондона за достойную зарплату, то от этого экономика наоборот выигрывает, т.к. сокращается безработица и социальные расходы государства, а на рынке труда начинается инфляция зарплат.

Что стало с экономикой?

Так что же всё-таки произошло с экономикой прибалтийских стран после вступления в ЕС? Основным показателем состояния экономики принято считать внутренне-валовый продукт (ВВП) на душу населения. Я решил сравнить этот показатель в Литве, Латвии и Эстонии в 1996 году, когда активно шла «шоковая терапия», в 2004 году, когда их приняли в ЕС, с показателем 2016 года (в долларах США). (Все данные можно изучить тут).

Фото с сайта antimif.com

Фото с сайта antimif.com

Как мы видим, экономический рост после вступления в ЕС не замедлился. Наоборот, он вырос в разы больше, чем в странах-соседях. Обратите также внимание, как сильно экономики этих стран выросли с середины 1990-х. В следующем графике сортировка идёт по 1996 году. Показательно, что экономики всех включённых в сравнение стран тогда находились почти на одном уровне. Польша была самая богатая. Россия опережала Литву и Латвию. По зелёным столбикам сразу становится заметно, какие страны в течение этих 20 лет проводили наиболее эффективную экономическую политику.

Фото с сайта antimif.com

Если взять весь отрезок времени с момента развала СССР, то рост экономики этих стран выглядит вот так:

Фото с сайта antimif.com

На этом графике хорошо видны последствия мирового финансового кризиса 2007-2013 годов. Можно сделать предположение, что стремительный рост прибалтийских экономик почти остановился, и их отставание от экономик западной Европы зацементировалось. Картина выглядит иначе, если добавить в график одну из западноевропейских стран. Например, Италию. Почему Италию, а не, скажем, средний показатель по Евросоюзу? Дело в том, что в разные моменты указанного периода в ЕС вступали новые страны, что влияло на средний показатель, и потому он не годится для объективного сравнения во временном диапазоне. А Италию я выбрал, поскольку ВВП на душу населения Италии в 1996 году был очень близок к среднему по ЕС.

Фото с сайта antimif.com

Итак, мы видим, что даже при очень скромном росте, прибалтийские экономики выдержали кризис гораздо лучше, чем многие другие страны ЕС, и продолжали сокращать своё отставание от самых богатых стран. Стоит отметить, что если в 1996 году производительность эстонской экономики было в 7 раз меньше итальянской, то в 2016 году отставание составило всего 41%. Для сравнения, Украина в 1996 году отставала от Италии в 25 раз, а в 2016 — в 15 раз (и почти в 9 раз от Эстонии). На следующем графике хорошо видно, как быстро разные страны сокращают своё отставание от Италии.

Фото с сайта antimif.com

Теперь про то, что «развалили производство» и после вступления в ЕС «стали рынком сбыта, вместо того, чтобы производить своё». Посмотрите, что произошло с экспортом после вступления Прибалтики в ЕС.

Фото с сайта antimif.com

Фото с сайта antimif.com

Как мы видим, после вступления в ЕС, внешнеторговое сальдо прибалтийских стран, как и Польши, заметно улучшилось. Простым языком: экспорт вырос гораздо больше, чем импорт. То, что сальдо — отрицательное, для многих развитых экономик вполне нормально. К примеру, импорт в США в 2016 году превышал экспорт на 43%.

Что получили люди?

ВВП, экспорт, производительность… А как вхождение в ЕС отразилось на доходах населения? Сравниваем средний доход населения в 2004 и 2016 годах (тут включены не только зарплаты, но и пенсии, и пособия и т.п.). Как видим, доходы не линейно, но довольно последовательно следуют за ВВП.

Фото с сайта antimif.com

Чтобы было понятнее, сравним, на сколько именно вырос средний доход населения за этот период.

Фото с сайта antimif.com

Есть ещё и такое мнение, что «зарплаты может и выросли, но на них ничего не купишь — всё очень дорого». На самом деле уровень цен в прибалтийских странах 12 лет после вхождения в ЕС был ничуть не выше, чем у юго-восточных соседей соседей. Об этом знают многие белорусы, еженедельно ездящие в Вильнюс за покупками. Многие вещи там, как и в Польше, значительно дешевле, поскольку вхождение в ВТО и ЕС освободило их от множества ввозных пошлин, удорожающих импортные товары. Графика ниже, основанная на исследовании международной компании Pattaya, сравнивает уровень цен в разных странах Европы со средним уровнем цен в Нью Йорке.

Уровень цен в разных странах Европы. Copyright: Pattaya Property (pattayaproperty.pro).

Если хочется более конкретно, то давайте посмотрим, сколько в разных странах стоит молоко…

Фото с сайта antimif.com

…и жильё…

Фото с сайта antimif.com

Как-то не очень пересекается с графиком среднего дохода, правда? Но тут надо ещё учесть, что в Беларуси, России и Украине коммунальные расходы населения частично субсидируются государством, а в Эстонии, Латвии, Литве и Польше люди платят всю коммуналку полностью. Чтобы более объективно оценить экономическое положение населения, я взял среднюю стоимость коммунальных услуг в каждой из стран и вычел её из среднего дохода (данные 2016 года).

Фото с сайта antimif.com

Как видим, даже полностью оплачивая все услуги и не создавая искусственной нагрузки на бюджет страны, прибалты справляются не хуже соседей.

По законам экономики, стремительный рост доходов ведёт к общему росту инфляции. Тем не менее, как видно на следующем графике, после вхождения в Евросоюз инфляция в прибалтийских странах сильно упала. Более того, как ни парадоксально, она значительно меньше, чем у юго-восточных соседей, где доходы растут гораздо медленнее.

Фото с сайта antimif.com

Безработица в Прибалтике и Польше после вхождения в ЕС также упала (только в Литве немного поднялась). И хотя до Беларуси с её 1% всем далеко (тут, правда, есть вопрос о достоверности официальной белорусской статистики, ибо в 2016 почти полмиллиона белорусов получили повестки об уплате «налога на тунеядство«), прибалтийский уровень смотрится вполне нормально на фоне среднего по ЕС (8,5%).

Фото с сайта antimif.com

Глядя на все приведённые данные, по-моему, вполне очевидно, что евроинтеграция если не стала мощным катализатором для прибалтийских экономик, то как минимум не навредила. И сколько бы не нагнетали злорадствующие кремлёвские СМИ про утечку мозгов, рост количества самоубийств и алкоголизм, положительное развитие не только экономики, но и уровня жизни прибалтов чётко видно по стремительному росту средней продолжительности жизни в этих странах.

Фото с сайта antimif.com

Манипуляции в СМИ

Так на чём же строят свои выводы прокремлёвские СМИ, когда рассказывают, как всё стало плохо в Прибалтике после евроинтеграции? Почитайте внимательно их данные, и сами поймёте. Вот российская газета «Взгляд» пишет:

«За время независимости доля промышленности в странах Прибалтики снизилась с 23–26 (по разным оценкам) процентов от ВВП в 1995 году до 14–20 процентов в 2008-м. Доля транспорта и связи – с 11–15% в 1995-м до 10–13% в 2008-м, и даже доля сельского хозяйства и рыболовства – с 6–11% в 1995-м до 3–4% в 2008-м.»

Звучит ужасно. А что это значит? Да ничего не значит вообще! Доля промышленности в экономике США в 2016 была 20%, сельского хозяйства — 1%. Во Франции — 19% и 2% соответственно. И что? Да ничего! Это совершенно нормальная пропорция для постиндустриального общества, где рост экономики идёт в первую очередь за счёт сферы услуг. Или вот ещё такая статья была на Rubaltic:

Фото с сайта antimif.com

Пригласили «латвийского экономиста» по имени Евгения Зайцева, которая перечислила все разрушенные выше мифы, и с видом здорового на голову человека заключила, что Евросоюзу нужна дешёвая белая рабочая сила. У меня на факультете таких экономистов на горох садили, но если кто-то из вас всерьёз думает, что принятие стран типа Латвии в ЕС ради дешёвой рабочей силы и рынка сбыта действительно имеет экономический смысл, советую вам прочитать мою статью «Кому мы нужны на Западе?».

Или как вам вот эта затравка в Комсомольской правде:

«Дарья Асламова попыталась понять, как одна из самых развитых советских республик — Латвия, обретя независимость, через 20 лет превратилась фактически в банкрота.»

Подобного рода дезинформации в русскоязычных СМИ — масса, несмотря на то, что все данные, которые я привёл, являются публичными, и любой может при желании всё проверить. Получается, что все эти писания рассчитаны либо на лентяев, либо на идиотов. Зачем это нужно? Возможно, затем же, зачем появились когда-то мифы про отобранных русских детей в Норвегии, или про русскую духовность, или про 28 панфиловцев, или про распятого мальчика…

Помните, что лучший способ победить ложь — это не впускать её в себя.

"Оригинальная публикация - в блоге Михаила Сендера АНТИМИФ.