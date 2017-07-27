К.Эггерт. Чем ответит Путин на санкции США

Как, наверное, хотелось бы сегодня обитателям Кремля и Смоленской площади, олигархам и главам государственных корпораций вернуться назад, в безмятежные годы Джорджа Буша-младшего!

Тогда можно было снисходительно журить Вашингтон за использование понятия "ось зла": "Мол, что же вы, дорогие товарищи из вашингтонского обкома, так нехорошо отзываетесь о суверенных государствах? Нужно уважать цивилизационные различия. И если иранские аятоллы и династия Кимов рвутся к ядерному оружию или финансируют террористов, то это только потому, что вы спесиво не признаете их право жить по своим правилам: публично вешать геев, побивать камнями неверных жен, морить своих людей голодом и забивать их до смерти в концлагерях. В общем, признайте эти "культурные особенности", включая заодно нашу "суверенную демократию", и мы станем если не лучшими друзьями, то надежными партнерами".

Бессилие Трампа

После триумфального утверждения Палатой представителей законопроекта о санкциях в отношении РФ, так, судя по всему, уже точно не будет. Даже если завтра Путин выполнит все пункты минских договоренностей, а российские военные покинут Тартус и Латакию. И хотя политические мемы эпохи Буша вышли из вашингтонской моды, в глазах американского истеблишмента Россия теперь точно стала элементом метафорической "оси зла".

В тексте законопроекта она соседствует с Ираном и Северной Кореей. Этот документ важен не только своими практическими аспектами - например, возможными санкциями против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2" или еще большим ограничением кредитования российских госбанков. Его символическое значение гораздо важнее.

Статус России как врага официально запротоколирован. Подпишет Дональд Трамп этот закон или нет, уже неважно. Его вето Конгресс преодолеет. Да и едва ли в разгар расследования контактов членов его семьи и сотрудников предвыборного штаба с представителями Москвы президент захочет идти на обострение.

"Закон непредсказуемых последствий" в российской политике (особенно международной) работает безотказно: попытка эмиссаров Кремля вмешаться в американские президентские выборы (похоже, главной целью этой операции было добиться отмены "закона Магнитского") спровоцировала цепочку событий, которых никто не мог ожидать. Впервые за последние четверть века политический класс США обратил столь пристальное и недружественное внимание на Россию. Аннексия Крыма, российско-украинский конфликт в Донбассе и вмешательство Кремля в сирийский конфликт не вызвали такой реакции. Теперь же холодная война-2 объявлена Кремлю всерьез.

Чем ответит Путин

Случившееся - результат десяти лет политики Кремля, начатой печально знаменитой речью Владимира Путина на международной конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году. Изоляция России и противостояние Западу стали для него не только главной формой легитимации созданного им политического режима. Эта борьба заметно вдохновляет его лично. Так что от начертанной десять лет назад линии российский лидер не отступит. Это не в его характере, воспринимающем любой компромисс, не говоря уже об отступлении, как поражение.

Для начала Москва расширит свои санкционные списки, закроет дачу посольства США в Серебряном бору в Москве и, не исключено, заодно и американскую школу. Еще одним ответом будет усиление российской пропаганды и других "активных мер" в странах Европейского Союза. Многие в ЕС недовольны американским законопроектом из-за того, что он наносит удар по ряду крупных европейских компаний.

Кремль приложит все возможные усилия для раскалывания ЕС, лоббирования проекта "Северный поток-2" и стимулирования разнообразных кризисов в Европе. В этой связи третьим ответом, скорее всего, станет не только усиление военной активности в Сирии и наращивание поставок оружия движению "Талибан" в Афганистане, но и открытие нового антизападного фронта, например, в Ливии. Не исключены также акции по "проверке" боеготовности НАТО в странах Балтии.

К этому в какой-то момент должно добавиться "размораживание" конфликта на востоке Украины. Вопрос о том, готовы ли в Кремле ради этого рискнуть чемпионатом мира по футболу 2018 года, которому может грозить бойкот, - пока остается открытым.

Чего ждать россиянам

Российским гражданам тоже стоит приготовиться к неприятным новостям. Изъятие компьютеров и зонтиков из списка бесплатной ручной клади на авиарейсах - лишь одна из многих грядущих акций по выжиманию из них денег.

Россиянам придется также пополнять военный и пропагандистский бюджеты государства. Поднятие пенсионного возраста уже предрешено. Неясно и то, сохранится ли плоская шкала налогообложения. Мой прогноз - сохранится, но ставка будет не 13, а 15-20 процентов от доходов.

Будут и политические последствия. Накануне президентских выборов 2018 года санкции - повод вывести на новый уровень борьбу с так называемой "пятой колонной" внутри России. Так что важным ответом на американские санкции станет ужесточение российского законодательства в сфере СМИ и интернета плюс прямые репрессии против оппозиции. Я бы, увы, не исключил заключения Алексея Навального в тюрьму и показательной ликвидации большинства оставшихся независимых средств массовой информации.

Россия и Америка снова враги - теперь уже официально. Последствия этого будут масштабными - для России, постсоветского пространства и, возможно, всего мира.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW.

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