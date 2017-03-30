Как просвещать общество в вопросе угрозы пропаганды, не вызывая паники и раскола?

Эксперты, которые приняли участие в конференции "Укрепление устойчивости общества перед лицом гибридных угроз в балтийском регионе", из стран ЕС, Беларуси, Украины и США делились опытом и искали новые способы просвещения общества и его вовлечения в борьбу с гибридными угрозами. С начала конфликта в Украине слова - гибридный или пропаганда, которая является одним из методов гибридной войны, - стали неотъемлемой частью публичного дискурса. Акцентирование этих понятий можно расценивать как тот факт, что в Литве все больше осознают возникающие угрозы и стремление подготовиться к ним. Однако, способы акцентирования этих угроз зачастую способствуют возникновению паники и раскола в обществе, особенно на этнической основе.

Ошибки, вызывающие панику и раскол

Заголовки и комментарии, в которых сообщают, что после Украины страны Балтии станут следующей мишенью российской агрессии, особенно, когда создается впечатление, что эта агрессия произойдет в ближайшее время, вызывают панику и стресс. В стрессовый период общество охотнее одобряет увеличение бюджета обороны, в армии и Союзе стрелков наблюдается наплыв добровольцев. Однако, после того как эти прогнозы не сбываются, т.е. "зеленые человечки" не появляются, начинается стадия недоверия и равнодушия. Этот период можно проиллюстрировать всем хорошо известной сказкой о пастухе, который в шутку несколько раз кричал "Волк, волк". Сначала люди ему верили, но через какое-то время перестали обращать на его крики внимание. Когда волк на самом деле напал на стадо, пастух остался один, волк перерезал все стадо. Итак, Литовскому государству нужна помощь общества, которой оно рискует лишиться, если будет неверно говорить о проблемах.

Вторая ошибка – разрешают России очертить аудитории, на которые направлено больше всего ресурсов с целью повысить их устойчивость к пропаганде. Параллельно игнорируется оставшаяся аудитория, вносится раскол в общество.

Русскоязычные общины Литвы, включая литовских поляков, входят в число основных мишеней российской пропаганды. Постоянно ищут способ показать, что их якобы дискриминируют, попирают их основные права и свободы. В ответ Литва прилагает огромные усилия в работу с этническими меньшинствами, забывая, между тем, об оставшейся части общества. Ошибочно предполагают, что только русскоязычные жители Литвы зависят от российских СМИ: телевидения, радио, газет и журналов. Исследование, проведенное Центром исследования Восточной Европы, показало, что 18% жителей Литвы выбирают российские каналы информации в качестве первого источника новостей. Исследование также показало, что в числе наиболее чувствительных групп общества - лица с самыми небольшими доходами. К примеру, 45,8% пенсионеров и 34,3% безработных согласны с утверждением, что в советское время жизнь была лучше.

В общество вносят раскол, когда русскоязычные граждане, которых постоянно упоминают в контексте угрозы пропаганды, понемногу становятся синонимом угрозы. Не учитывают разницу поколений и то, что молодое поколение русскоязычных в Литве в равной мере может читать информацию на литовском, русском и английском языках. Обычно на литовском языке читают о событиях в стране, а другие языки используют для получения информации о международных событиях. Стоит заметить и то, что молодые люди из русскоязычных школ нередко сдают экзамен по литовскому языку лучше учеников литовских школ. Наконец, российская пропаганда охватывает жителей Литвы не только через российские СМИ. Основные инструменты российской пропаганды – телевидение RT и портал "Спутник" – работают на иностранных языках. RT вещает на арабском, английском, немецком и испанском языках, а "Спутник" – на 33 языках, в их числе эстонский, латышский и литовский. Ложные истории перепечатывают дочерние порталы, а из них, считая их надежными источниками, и известные ежедневники. Итак, в сегодняшней ситуации, когда ложь может казаться надежнее правды, борьба с российской пропагандой должна быть всеобщей. Она не может проходить лишь в Шальчининкском и Висагинском районах.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс неоднократно в своих заявлениях подчеркивал, что жесткие действия ЕС в отношении России, особенно санкции, направлены против правящей российской элиты, т.е. президента Владимира Путина и его соратников, а не против жителей России. Однако, в борьбе с пропагандой, когда раскрывают выдуманную или искаженную Россией информацию, трудно сохранить линию между путинской Россией и остальной Россией. Критика в адрес путинской России напрямую касается лиц, у которых есть эмоциональная связь с Россией. В первом случае, человек может быть этническим русским Литвы или у него могут быть родственники в России. Во втором, человека может связывать жизненный опыт и воспоминания, связанные с Россией. В советское время в качестве поощрительных мер организовывали поездки в дружественные советские республики, а сейчас, когда паспорт гражданина ЕС позволяет без визы поехать в более чем 140 стран (гражданам Литвы в более 160; граждане России без виз могут ездить в 106 стран), помнящее о советском времени поколение в силу финансовых причин, незнания языка или по состоянию здоровья воздерживается от поездок в западные страны. Также, многие не ездили в Россию после развала СССР. Итак, надо найти способ, который позволил бы достучаться до этих людей и помог бы им осознать, что сегодняшняя Россия - это новообразование, манипулирующее не только историей СССР, но и историей Царской России.

Как успешно бороться с пропагандой?

Гражданское просвещение, которое не только включает знания об истории страны и политических процессах, но и о гражданском обществе и вовлечение в инициативы общества - вот наиболее часто упоминаемые способы, которые помогут укрепить и создать ответственное общество, заботящееся о государстве.

Сегодняшняя ситуация также требует развития критического мышления граждан. К сожалению, Литве с ее запаздывающей реформой системы образования не хватает компетентности. В числе лидеров упоминают Швецию, в которой учеников с младших классов учат отсеивать информацию. Недавно публично сообщили о неудавшейся попытке российских журналистов подкупить шведских школьников, чтобы они сымитировали драку. Репортаж, вероятно, использовали бы как "доказательство" трудностей, с которыми сталкивается дружественная к эмигрантам Швеция.

Представитель Шведского университета обороны Михаэль Малм, который также принял участие в конференции, наряду с развитием критического мышления подчеркнул важность доверия граждан к государству, основанного на свободных СМИ и социальном контракте. По данным Vilmorus за февраль, в Литве 62% жителей доверяют полиции, 58% - президенту, а правительству и парламенту доверяют соответственно 26% и 13% респондентов.

Если бы государственные ведомства заручились доверием общества, то не пришлось бы ждать вышеупомянутых стрессовых периодов для принятия решения по увеличению финансирования обороны. Если бы общество видело эффективное управление средствами, выделенными на оборону, увеличилось бы и доверие к армии (сейчас ей доверяют 56%), и молодые люди стали бы идти на службу в армию не только, реагируя на заголовки, прогнозирующие войну, но и для выполнения само собой разумеющегося долга. Тем самым, патриотизм этих людей вдохновил бы будущие поколения, стал бы для них примером.

Но важнейшей задачей все же остается повышение уровне понимания жителей Литвы что такое пропаганда и подобные ей гибридные угрозы. Также важно показать то, что скрывается за приковывающими внимание российскими теле- и радиопередачами – реальную жизнь в России.

Заголовки о российской агрессии в отношении стран Балтии не были совершенно неправильными, скорее выбран не тот способ ведения военных действий. Страны Балтии, как и все страны региона, постоянно испытывают информационные и кибернетические атаки со стороны России, а также сталкиваются с экономическим и энергетическим давлением России. Итак, Литва уже находится в состоянии войны с Россией - идет борьба за энергетическую независимость и экологическую безопасность, Литва против Островецкой АЭС, которую строит "Росатом"; поддерживают борьбу в киберпространстве с пророссийскими хакерами и интернет-троллями, которые неоднократно "взламывали" сайты парламента и исполненными ненависти комментариями "заливали" пространство интернет-дискуссий; огласке предают ложь, которую выдают российские СМИ, географический охват этих действий распространяется на всю Восточную Европу, например, в Грузии нередко говорят о том, что литовцы хоть и являются частью ЕС, но живут хуже, чем в советское время; наконец, раскрывают связи литовских политиков с российскими предпринимателями и представителями преступного мира. По словам уже упоминавшегося Лукаса, поняв, что лидеров западных стран можно подкупить, путинская Россия не видит необходимости в военных действиях. Иными словами: методы гибридной войны заменяют конвенциональную войну. Итак, как военные, так и гибридные угрозы со стороны России должны расцениваться одинаково, а граждане Литвы должны выработать навыки, необходимые на обоих фронтах.

Настоящую кухню российской пропаганды прекрасно раскрывают литовские журналисты с зарубежными коллегами. В числе последних стоит назвать финскую журналистку Джессику Аро, которая проследила за пророссийскими интернет-троллями до их офиса в Санкт-Петербурге, но затем сама стала их жертвой. А также проработавший много лет в России британский журналист Питер Померанцев, книга которого "Ничто не правда и все возможно: приключения в новой России" прекрасно иллюстрирует как создают популярные реалити-шоу, документальные и другие передачи, которые смотрят не только российские, но и литовские зрители. А также способы ухода от реальности, которыми пользуются даже самые богатые, накопившие кстати имущество путем преступной деятельности.

Когда читаешь работы этих и других авторов, невольно возникает вопрос - почему ретушированная жизнь россиян настолько привлекательна для граждан Литвы? Один из возможных ответов – никакая другая страна, даже ЕС, не может тягаться с Россией в том, какие средства выделяют на создание развлекательных и документальных передач. Соответственно, литовские телеканалы, которые не могут себе позволить купить западную продукцию, поставляют зрителям российскую.

Существенный ответ можно найти в предположениях, которыми на конференции в парламенте поделился эксперт по безопасности Томас Ермалавичюс. Он работает в Эстонии. Ермалавичюс напомнил о важности экономического капитала, т.е. качестве услуг, которые предоставляет государство (здравоохранение, образование и т.д.) и отрыве между жителями, получающими самые большие и самые маленькие доходы. Наконец, он обратил внимание на единство общества и способность мобилизации и принятия общего решения перед лицом опасности.