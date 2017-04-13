К. Эггерт. Владимир Сафронков как символ краха российской дипломатии

В далеком 1960 году Никита Сергеевич Хрущев приехал в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Ему, как рассказывают очевидцы, не понравилась речь британского премьер-министра Гарольда Макмиллана.

Советский лидер снял с ноги туфлю и начал делать вид, что вытряхивает из нее камешек, затем начал методически постукивать ей по столу. Макмиллан невозмутимо закончил речь, а поведение Хрущева стало символом дипломатического хамства.

МГИМО против Оксфорда

Случилось это за четыре года до рождения заместителя исполняющего обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Владимира Сафронкова. Более полувека малоизвестный дипломат шел к 12 апреля 2017 года, чтобы побить "рекорд" Хрущева. Попытку заметил весь мир. "Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь?" - звучало из уст представителя ядерной державы, постоянного члена Совбеза, страны, не устающей всем напоминать о высоком профессионализме своей дипломатической службы.

Объект риторических упражнений Владимира Карповича, Мэтью Райкрофт учился не в МГИМО, а в Оксфорде. Там он изучал математику и философию. Согласно официальной биографии, Райкрофт говорит по-французски. В отличие от английского, в нем есть местоимение "ты". Так что бывший советник Тони Блэра, ныне постпред Соединенного Королевства при ООН, уверен, уже знает, как именно обращался к нему российский коллега. Изумленное выражение лица председательствующей на заседании американки Никки Хэйли, слушавшей выступление россиянина в переводе на английский, надолго останется в памяти присутствующих и посетителей портала YouTube.

Карьера дипломата Сафронкова

"Вам не нравился Виталий Чуркин? Получите Сафронкова!" - объявила Смоленская площадь (а на самом деле Кремль) всему миру. Почему тихий и интеллигентный начальник Сафронкова, исполняющий обязанности постпреда Петр Ильичев не прибыл на столь ответственное заседание, мы не знаем. В структуре МИД ранг Сафронкова - чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса. Он - один из нескольких заместителей Ильичева и не стал бы устраивать шоу в Совбезе без инструкций из Москвы. Звучали они, видимо так: "Дать максимально жесткий ответ критикам Асада!" Сафронков дал, как умел.

"Тыканье" в адрес Райкрофта - это, разумеется, импровизация. Но неплохо рассчитанная. Фирменный стиль Владимира Путина ("мочить в сортирах", "замучаетесь пыль глотать" и т.д.) со временем перенял глава МИД Сергей Лавров, дополнивший его бранью ("дебилы") и шутками на грани фола в адрес госсекретаря США ("мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать"). В строго иерархической системе дипломатического ведомства это сигнал подчиненным: так изъясняться можно и нужно. И вот наследники некогда чопорных и сдержанных "дипломатов ленинской школы" теперь массово соревнуются в знании языка подворотни. Хамство заместителя исполняющего обязанности - на самом деле, прекрасно рассчитанный карьерный ход.

От фарса к трагедии

Несколько минут всемирной славы Владимира Сафронкова подтвердили то, о чем раньше можно было только догадываться. Российская дипломатия терпит крах. У нее больше не осталось аргументов, кроме хамства и угроз. Официальная Россия уже в который раз использовала свое право вето, чтобы заблокировать резолюцию с критикой режима Асада. Но в этот раз ее поддержал только левацкий режим Боливии. Обычно солидарный с Москвой Пекин на этот раз воздержался, чтобы не портить впечатление от успешного визита лидера КНР Си Цзиньпина к президенту США Дональду Трампу.

Союзный России Казахстан тоже воздержался. Другой партнер Москвы - иранский президент Хасан Роухани едва ли не на следующий день после телефонного разговора с российским коллегой о недопустимости американских бомбардировок Сирии выступил с заявлением: мол, бомбежки - это, конечно, нехорошо, но и Башару Асаду нужно бы активно способствовать политическому урегулированию и проводить демократические реформы. В переводе с языка персидской дипломатии это значит: "Господин Трамп! Мы - хорошие и конструктивно настроенные. Это все русские виноваты. А нас, пожалуйста, не трогайте!".

Россия оказалась в заложниках у Асада, которого невозможно бросить, что бы он ни творил. Министерство иностранных дел, в свою очередь, превратилось в заложника Кремля, одержимого борьбой с угрозой "цветных революций" и видящего в любом компромиссе фатальную слабость. А сам Кремль - давно заложник выпестованного государственной пропагандой общественного мнения, в глазах которого власть должна любой ценой выглядеть победительницей внешних врагов. Российская дипломатия отстаивает интересы не России, а ее правящей верхушки. Владимир Сафронков 12 апреля 2017 года в Нью-Йорке доказал это всему миру.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert.