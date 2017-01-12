И.Макарайтите. Россияне смеются, а мы дружим

После окончания разговора, когда я уже встала, чтобы уйти, он взял со стола горсть шоколадных конфет.

До сих пор я вижу эти конфеты в золотисто-коричневой обертке. Руки Поцюса дрожали, а я смотрела на конфеты, которые глава ДГБ клал в мою сумочку, и не могла промолвить ни слова. Так выглядел глава ДГБ, лишившийся самообладания. Напуганный. Легко поддающийся влиянию.

Но все равно виноват не он, а те, кто о нем пишут.

Как господин Поцюс оказался в резерве КГБ, по юношеской наивности или из-за надежды на перспективную карьеру, сейчас не выяснишь. Иной вопрос, кто привел и Поцюса, и тогдашнего министра иностранных дел Антанаса Валёниса на такие высокие и ответственные посты, когда в их биографиях – секретный знак и когда было совершенно ясно, какой хаос может начаться в государстве, если такая информация станет известна.

Чего было больше – авантюристской смелости или наивности?

Говорят, что январь – критическое время. Для Литвы – точно. Тогда в январе скандал, связанный с резервом КГБ поднялся надолго, вскрылись язвы самоуправства и подрубили доверие к ведомствам. Но 13 января – это редкое исключение, которое искренне объединяет, а не разделяет поссорившуюся, охлажденную, эмигрировавшую Литву. Кремлевская пропаганда действует целенаправленно, и 13 января - одна из важнейших ее мишеней. Крепость 13 января испытывается под разными ракурсами. Оскорбительными дискуссиями о том, кто достоин, а кто нет премии Свободы. Выборами в Новой Вильне.

И каждый год перед 13 января российское посольство ищет возможности для встречи.

Кремль терпелив, и вот им удалось. Удалось ткнуть пальцем прямо в наше слабое место и показать наивность наших политиков. Что за этим последует, сколько будет стоить такая наивность, мы еще не знаем.

Итак россияне показали нам, что в новом парламенте больше чем нужно наивных людей коммунистического типа и смельчаков-авантюристов. Они не только основали межпарламентскую группу для работы с РФ. Спикер парламента Викторас Пранцкетис пригласил в свой кабинет посла России Александра Удальцова.

Мужи говорили. Говорят, разговор был суровым. Говорят, а может и правда суровым, если вы можете представить сурового Антанаса Винкуса, бывшего посла Литвы в России и Пранцкетиса. А может из-за суровости разговора Пранцкетису стало неудобно перед журналистами рассказывать, как он, хоть сам вежливый и галантный, говорил с россиянами, за закрытой дверью в форме ультиматума, велел им уйти из Крыма, из Восточной Украины и потребовал немедленно остановить строительство Островецкой АЭС и прекратить стягивать тысячи военных и вооружения к западной границе России?

Удальцову нравятся вежливые, но еще больше – наивные литовцы.

Он рассказал, как, по его представлению, вскоре и российская Дума ответит дружеским жестом – учредит группу по межпарламентским связям с Литвой. Вот тогда и можно будет работать. Ведь люди искусства, культуры и науки общаются совсем не так, как политики. Они сойдутся, узнают друг друга лучше, появится больше точек соприкосновения. Говорите, Россия оказывает влияние? Было бы странно, говорит Удальцов, притворяясь удивленным, чтобы такая большая страна, как Россия, не оказывала в Литве никакого влияния. Но оно, не пугайтесь, естественное.

Так накануне 13 января в парламенте Литвы говорил представитель Кремля, не признающего преступления 13 января. Представитель режима, который прославляет СССР и там, куда подходит, чертит новые границы. Представитель страны, спецслужбы которой, далее совершенствуют методы КГБ, покушаются на демократию, оказывают влияние на сознание людей и их решения.

Удальцов, в отличие от Пранцкетиса, болезнью наивности не болен. Он профессионально выполняет свою работу. Он напросился, его пригласили. Ему позволили говорить, он говорил.

Амбиции "крестьян", связанные с перемещением центра мощи в парламент, сами по себе не плохи.

Однако чего стоит такая амбиция, когда парламент – в силу нехватки опыта, знаний и понимания становится самым слабым и самым уязвимым местом? Чего стоит такая амбиция, если она охватывает уже и инициативы в сфере внешней политики, несмотря на то, что у "крестьян" нет ни одного человека разбирающегося во внешней политике? Если знания "крестьян" в отношении той же России ограничиваются рассказами Д.Кепяниса о том, что он с россиянами участвовал в марафоне, и миной Пранцкетиса, как у кота Леопольда - со всеми надо жить дружно? И с россиянами тоже.

А на лице такое же выражение – хватит критиковать, дайте работать.

Удальцов прекрасно знает, кто входит в литовскую группу по межпарламентским связям с Россией. На каждого политика он получил исчерпывающее досье, и каждое из них Удальцов прочитал. Он - профи. Между тем "крестьяне," только назначив вице-спикером Миндаугаса Бастиса, узнали, что этот социал-демократ три года назад к другому спикеру Видасу Гедвиласу тайно привел одного из руководителей "Росатома".

Бастис, конечно, входит в группу по связям с Россией.

А Пранцкетис после встречи с Удальцовым божился, что у них на встрече с россиянами были серьезные замечания к "Росатому" в связи со строительством Островецкой АЭС.

Можно было бы посмеяться, если бы это был анекдот. И россияне звонко смеются над нашей наивностью. "Крестьяне" – ни в чем не разбираются, а в рядах их партнеров по коалиции соцдемов – разброд.

"Крестьяне" с каждым днем все меньше доверяют социал-демократам, поскольку "крестьяне" наивны, а социал-демократы – все еще ушлые игроки. Их отношение к России сейчас такое, какое необходимо в данный момент, понадобится другое – будет другое. А министр иностранных дел Линас Линкявичюс, который еще не отказался от принципов, обставился партийными вице-министрами. Больше всего тех, кто трезво оценивает угрозы со стороны России, в рядах Союза отечества, но их предвыборная антироссийская истерия отпугивает от общения с ними даже после выборов.

Это государство накануне 13 января, которое считает себя экспертом России и всей восточной политики.