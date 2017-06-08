Годовой доклад президента Литвы Дали Грибаускайте - полный текст выступления

Дорогие жители Литвы!

Уважаемые члены Сейма!

Мы живем в такое непростое время, когда в наше настоящее упорно стучится и история, и глобальные вызовы всего современного мира.

Предстоящий 100-летний юбилей восстановления государства расширяет наше обычное поле зрения, усиливает понимание государственности, целей, к которым мы стремимся, и ответственность.

Поколение 16-го февраля 1918 года вырвало наше государство из небытия и стало создавать новую, современную Литву. Отмечая 20-летие, мы увидели, насколько далеко продвинулась наша страна. Если бы ее тогда грубо не остановили и не истребляли, сегодня мы жили бы в государстве, которому не нужно гнаться за утраченным временем.

Юбилейный год нас обязывает особенно трезво и требовательно посмотреть на свои важнейшие задачи. Нет иной силы, способной ускорить прогресс государства, кроме нашей собственной. Нет и иного времени, кроме того, в котором мы живем.

В прошлом году по стране прокатилась волна надежды на справедливость, перспективы, экономическое благосостояние, решительные и ожидаемые перемены. Эту надежду после выборов народ связывал с обновленным Сеймом, с Правительством профессионалов.

За последний год произошла смена руководства большинства партий. С этим были связаны ожидания более успешной и безопасной жизни. А также более прозрачной: уже в первые сто дней работы новой власти закончилась эра некоторых вечных руководителей в компании «Литовские железные дороги» и еще десяти учреждениях.

Найденный оригинал Акта о восстановлении независимости вызвал еще большую гордость за свое государство. А упорство профессора Людаса Мажилиса напомнило всем нам о силе собственного самоопределения и инициативы.

Подписи подписавших Акт о независимости, которые были сохранены на протяжении ста лет, вдохновляют и побуждают действовать. Возрожденное этими подписями Литовское государство, хотя и разграбленное, расколотое и опустошенное, приняло бесстрашные решения по реформам земли, образования, производства и обороны.

Реформа образования, которая обеспечила всеобщую грамотность людей, самолеты Густайтиса, литовское сливочное масло и баскетбол стали визитной карточкой развитой европейской страны того периода.

Талантливые реформаторы нужны и сегодня. Стратегические реформы могут на целые десятилетия предопределить качество управления государством.

От реформы государственного сектора люди ждут конца номенклатурного правления и надеются, что новая власть не обставится только своими, что она будет в состоянии противостоять лоббизму групп узких интересов, что преобразования не остановятся на нескольких сокращенных работниках или стопроцентных надбавках к зарплате некоторых должностных лиц.

Однако затянувшаяся сумятица в управлении государством и неопределенность некоторых реформ уже вызывают беспокойство.

Буксует преобразование лесничеств, Сейм и органы самоуправления связывают себя подозрительными внутренними сделками, начало реформы образования напоминает раздел недвижимого имущества.

Политическая ответственность – это не отдельные секторные перестановки, а координированная работа и солидарное самоопределение относительно совокупности необходимых для жителей страны стратегических решений. Для их принятия необходима политическая воля, но ее не добавит ни Трехсторонний совет, ни «бульдозерная» псевдодемократия. Для серьезных перемен и генеральной самоочистки нужна не только сила и смелость, но и голова.

Мы все в один голос повторяем: некачественное образование становится вопросом национальной безопасности. Это – причина эмиграции, социального неравенства, сокращения инвестиций, экономического застоя и самое главное – коррупции.

Во всех предвыборных программах и плане действий Правительства реформа системы образования названа приоритетом приоритетов. Казалось, что по этому вопросу уже достигнуто широкое политическое понимание и согласие.

Мы должны срочно менять систему подготовки учителей, пересмотреть программы воспитания детей, дублирующиеся учебные программы для студентов, модели финансирования. Преобразовать сеть учебных заведений таким образом, чтобы качественное образование было доступно всем, чтобы был положен конец сегрегации детей и теневым урокам, чтобы профессиональное образование отвечало экономическим потребностям страны, а университетский диплом вернул себе былую ценность.

Тем не менее что мы в первую очередь слышим и видим: вместо качественных преобразований – продлить учебный год на десять дней, сочинительство планов по перераспределению и раздаче зданий.

Похоже на имитацию реформы. Неопределенность и хаос, наблюдаемые сегодня, обрекают реформу на провал еще до ее начала. Недостаток политической воли для принятия жизненно важных решений и погружение в тину мелочей становится серьезной проблемой.

Бесстрашные решения может принимать только свободный, ни с кем не связанный человек. Когда его руку водят скрытые интересы, замена даже одного директора становится намного более сложным процессом, чем вся культурная программа празднования столетия.

Служение государству и одновременно концерну тоже некоторым казалось вполне совместимой вещью до тех пор, пока не появилась воля не заминать расследование и принимать решение.

Принципиальные и понятные действия, доведенная до конца реформа возвращают доверие и к судам. Это не случайная тенденция, так как люди видят проделанную работу и реальные изменения.

Если мы узаконим индивидуальную конституционную жалобу, то сможем предоставить людям возможность самим более активно защищать свои конституционные права.

Осознание справедливости стало бы более сильным, если бы перестали буксовать и расследования по фактам незаконного обогащения. Решение Конституционного суда развеяло сомнения – проживание не по средствам влечет уголовную ответственность. Значит у полиции, налоговых инспекторов и прокуроров нет причин медлить.

Настало время также повышать и налоговые штрафы в случаях выявления имущества или доходов сомнительного происхождения и за уклонение от уплаты миллионных налогов. Эти штрафы не могут быть такими же, как за мелкую кражу.

Потому что мы все хотим быть уверенными в том, что правосудие в Литве сильнее преступника. Люди, которые добросовестно работают и живут, должны чувствовать поддержку государства.

Жесткая позиция нужна и по уже начавшемуся перевороту на лекарственном рынке, десятилетиями балансирующем между жадностью фармацевтов и человеком, который не может себе позволить купить лекарства.

Если внутренний стержень Министерства здравоохранения выдержит давление, а рекомендации Совета по конкуренции и Государственного контроля будут выполнены, ценовые рычаги наконец действительно повернутся в сторону пользы для человека. И коррупции в этой жизненно важной области останется меньше.

Несмотря на то, что теневая экономика и коррупция обкрадывают каждого из нас – от младенца до пенсионера, нам по-прежнему недостает сознательности и гражданской смелости. Для борьбы с коррупцией требуется намного больше усилий, тем не менее предложения, касающиеся защиты заявителей о коррупции, остаются без внимания членов Сейма уже третьего срока полномочий подряд.

Самым лучшим подарком к столетию восстановления государства могло бы стать всеобщее проявление нетерпимости к коррупции. Чтобы никто не давал и не брал взяток, чтобы публичные закупки осуществлялись по прозрачным правилам, а не по желаниям единственного поставщика, чтобы специалисты получали работу не по знакомству, а по способностям, чтобы деньги налогоплательщиков использовались на важные государственные цели, а не на приобретение «золотых» ложек.

Достижение поставленной цели надо сделать делом чести – тогда у всех появится и воля, и возможности.

Отдавая себе отчет в том, какую угрозу стабильности государства несет социальное неравенство, год назад мы объединили свои силы в движении «За безопасную Литву».

Какие бы мы не вскрыли нарывы, всё постепенно идет к лучшему: стало меньше равнодушия, больше внимания и контроля. Опросы детей будут проводиться в присутствии психолога, люди становятся опекунами, открываются новые дневные центры, появляется всё больше интересных и изобретательных проектов, которые спасают от смертельных зависимостей.

Поставленная скрепя сердце подпись под обязательством «детей бить нельзя» лишь стала подтверждением, что насилие – это проблема не только асоциальных семей, что существуют сотни его видов. В прошлом году от насилия пострадали почти три тысячи детей, более половины из них – от рук близких. Защита детей – наша обязанность. Поэтому было бы хорошо, чтобы преобразование системы защиты прав детей, которое было одобрено на внеочередной сессии Сейма, уже получило реальное ускорение.

Мы видим много позитивных изменений: только в Каунасе уже работают десятки профессиональных опекунов.

«Это дети Каунаса и их будут воспитывать каунасцы», - решил город, объявив 2017-й год Годом благополучия детей. Это могло бы стать призывом столетия и в Варене, Кедайняе или Скуодасе – во всей Литве.

Борьба с алкоголизмом – это тоже дело нашей чести и эта борьба должна сплачивать, а не вносить раскол в общество. Национальная кампания против пьянства – не просто нормы, которые вступят в силу после 2020 года. Не разрешать, запретить, забрать, огородить, обложить налогами – примитивный и простой путь, однако он ведет только к теневой экономике и подполью.

Воспитывать, помочь, дать шанс, показать другую жизнь – наша задача и в этом наша ответственность. Если мы будем ее избегать, проблемы не будут решены, они будут лишь усугубятся.

Как это произошло и с Трудовым кодексом. Предвыборное обязательство сбалансировать трудовые отношения таким образом, чтобы не пострадала защищенность работника, было делегировано Трехстороннему совету путем перекладывания политической ответственности на других.

В итоге после долгих дискуссий и затруднений в Трудовой кодекс были внесены частичные изменения. В него было включено большинство ветированных мной положений. Кодекс был принят, но пострадало всё – и понимание людей о Кодексе, и сам процесс, и осознание политической ответственности.

Жизнь людей не станет лучше и после отмены льготного тарифа НДС на отопление. Большое число жителей страны уже сейчас не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. С началом отопительного сезона уровень «тепловой бедности» еще повысится, расширяя круг потенциальных получателей пособий в несколько раз. Разве мы находимся в кризисной ситуации, что нужны такие меры?

Перекладывание налоговой нагрузки, когда мы отбираем у одних и даем другим, не добавит социальной справедливости.

Поэтому мания неподготовленных реформ, которую мы наблюдаем сейчас, может превратиться в пародию на долгожданные перемены. Перекладывание ответственности прогнозирует нам сезон невыполненных политических обещаний и лишь имитации деятельности.

Первый год ожиданий подходит к концу и «новичок в политике» – уже не оправдание. Ничтожные решения взамен солидных и эффективных преобразований лишают мотивации и вызывают разочарование и недовольство людей. А разочаровывать людей еще раз не может никто. Мы не имеем такого права. Потому как они и дальше будут голосовать ногами.

Стабильное демократическое государство нуждается в прозрачной, зрелой и сильной партийной системе. Размытая партийная ответственность и отчетность позволяет процветать разным видам популизма. Закрытость, корыстолюбие и даже случаи криминализации традиционных партий открывают путь всё менее подготовленным политическим новичкам.

Хроническая хрупкость коалиций не вселяет в людей чувство защищенности, без прочного партийного тыла стали буксовать и реформы. Поэтому настало время инвестировать в качество партий и партийных людей. Политическая подготовка к управлению государством является жизненно важным делом, на которое потребуется не один день.

Как раз сейчас перед политической системой открывается время новых возможностей. Со сменой поколений в руководстве практических всех партий связывается надежда на качественное обновление, на принципиальный отказ от номенклатурных и коррупционных традиций, на освобождение от деятелей, которые засиделись в денежных карманах, на замену популистских сезонных образований и союзов ответственными политическими силами.

Тогда и беспокойство наших жителей по поводу социально-экономических угроз не будет сильнее, как мы видим сейчас, чем по поводу российского вторжения, терроризма или будущего Европейского союза.

Поэтому для принятия стратегических решений необходимо объединить наши усилия так же, как мы это сделали для обороны страны. В вопросах обороны мы непоколебимы. И политики, и общество – все мы говорим в унисон и без промедления делаем то, что нужно.

Мы понимаем, что безопасность стоит дорого и о ней в первую очередь мы должны позаботиться сами. Уже третий год подряд мы не ощущаем недостатка ни в добровольцах в армии, ни в политической воле, кроме того, увеличивается объем инвестиций в нашу обороноспособность, растет число союзников.

За всю историю столетнего существования у Литвы никогда раньше не было так много друзей. В этом году мы получили историческую поддержку: дислоцирован батальон наших союзников под командованием Германии, в составе которого – военнослужащие даже семи государств. Военную помощь Балтийскому региону прислали 20 из 28 стран – членов НАТО. Всё это подняло наш потенциал обороны и сдерживания на качественно более высокий уровень.

Несмотря на наличие гарантий безопасности, мы не должны останавливаться: мы будем добиваться реформ НАТО, чтобы ускорить процесс принятия решений, еще более твердых оборонительных планов, единой системы ПВО.

Сегодня мир, защищающий демократию, уже четко понимает, что самые серьезные угрозы трансатлантической безопасности сосредоточены именно в нашем регионе: милитаризация Калининградской области, агрессивные учения наступательного характера «Запад», превращенная в геополитическое оружие Белорусская АЭС.

Мы сами не являемся лишь потребителями или просителями в области безопасности. Наши люди во всех горячих точках планеты содействуют обеспечению долгосрочного мира, мы являемся стратегическими партнерами Украины и Грузии, мы помогаем этим странам, вносим свой вклад в борьбу с миграционным кризисом, активно участвуем в глобальной антитеррористической коалиции.

Поэтому внешняя политика страны стала настолько неотделима от вызовов безопасности. Геополитическая реальность вынуждает не только нас, но и всю Европу брать на себя еще больше ответственности за собственную безопасность.

Эти вызовы открывают возможность и для углубления интеграции европейских стран. Именно она может стать противовесом нестабильности и напряженности в мире. Членство в Европейском союзе – это гарантия обеспечения долгосрочного мира, стабильности и благополучия. Мы всё еще 28 стран Европы вместе намного сильнее, чем в одиночку.

Однако Европа не защитит нас от политической близорукости: мы должны сами освободиться от внешнего влияния и повышать гражданскую устойчивость населения.

Несмотря на то, что Литва гордится открытым обществом, годовщина со дня рождения отца-основателя литовской демократии Казиса Гринюса была отмечена даже четырьмя покушениями на свободу слова. А ведь как и сто лет назад средства массовой информации – наше оружие, страж родины и меч истины. Нередко – единственная опора государства в борьбе с коррупцией, информационными атаками и социальной апатией.

Литовские «эльфы», останавливающие враждебных «троллей» и фейковые новости в виртуальном пространстве, привлекли к себе даже международное внимание, поскольку они обеспечивают безопасность и сопротивление в режиме реального времени.

Свободные, безопасные массмедиа и сознательные граждане – это передовой отряд в уже развернувшейся информационной войне.

Уважаемые,

мы живем в финансово и экономически стабильной стране, мы конкурентоспособны, засуха инвестиций тоже на данный момент обошла стороной Литву.

Инновации и высококвалифицированные люди становятся отличительным знаком Литвы нового столетия в мире. От сегодняшних шагов будет зависеть, какой в будущем будет наша страна – Литва новаторов или опустевший край пожилых людей.

Не будем откладывать важных решений ни на следующее заседание, ни на следующий срок полномочий. Именно инновации определят перспективу всей экономики, именно они являются тем отличительным знаком, который делает узнаваемым весь регион Балтийских стран, поэтому для их развития нужны более мощные стимулы.

Единогласно в Сейме были утверждены направления развития политики в области науки и инноваций. Не следует откладывать этот документ в долгий ящик, сделаем его жизнеспособным.

Не дадим угаснуть научно-инновационным долинам, в которые мы инвестировали европейские миллиарды. Такого денежного потока больше не будет.

Хороших сигналов много: оживает инженерное дело, авиамеханика, набирают силу информационные технологии. Литва закрепляет свои позиции как регионального центра наук о жизни и финансовых технологий. Это очень хорошо.

Литовские лазеры мы уже можем встретить в 90 из 100 лучших университетов мира.

Уже в этом месяце мы станем членами Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) – это значит, что мир замечает наш научный потенциал, ему доверяет и его ценит. Мы можем этим гордиться.

Время провести инвентаризацию всей программы государственных инвестиций, так как поток особенно европейских средств скоро иссякнет. Поэтому программа государственных инвестиций, на которую мы ежегодно выделяем примерно 15 процентов годового бюджета, становится главным инструментом, способным дать направление развитию страны. Столетие государства надо встретить такими проектами и решениями, польза от которых сохранилась бы еще надолго. В первую очередь мы должны их направлять на инновации и технологическое обновление страны. Тогда мы станем привлекательными не только для иностранных инвесторов, родину не будут покидать и наши граждане.

Масштаб эмиграции становится самой больной проблемой, поэтому в первую очередь надо пытаться вернуть своих людей. В Эстонии уже второй год подряд люди возвращаются домой, значит их можно вернуть. Условия аналогичные, уровень развития похожий, может только оптимизма больше, чем у литовцев, и говорят они о себе лучше, чем мы. Может быть в этом самое главное отличие. Поэтому я очень поддерживаю проект Международной организации по миграции «Выбираю Литву», так как они знают, какая помощь нужда возвращающимся из эмиграции соотечественникам. Возвращением домой интересуется каждый второй наш эмигрант. Давайте облегчим им путь домой.

Дорогие,

надо максимально использовать благоприятное для Литвы время, чтобы укрепление государства, рост его экономической силы ощутил каждый житель страны. Это время – наше богатство. Не будем его тратить на второстепенные вещи. Надо успеть ответить на главные вызовы современности.

Нам нужна такая же энергия, смелость, беззаветность и ответственность, как в годы Первой Республики.

Поэтому не будем спорить по поводу подарка Литве к ее столетию. Лучше сдвинем с места ледоход жизненно важных реформ, чтобы нашим детям уже не надо было гнаться за утраченным временем.

Этот год – порог в новое столетие восстановленного государства и в Литву нового качества. Сделаем сегодня то, что обязаны, и вдохнем уверенность в будущее.

Я желаю удачи каждому, кто держит наш трехцветный флаг в руках как ответственность, кто ждет столетнего юбилея не только как праздника гордости за свое государство, но и как возможности внести весомый вклад в укрепление нашего произведения Свободы.

Благодарю.