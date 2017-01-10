Е.Рояка. 2017 год – год роста цен в Литве

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ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 15:47
Рост цен набирает ускорение.
Jekaterina Rojaka
© Bendrovės nuotr.

В этом году инфляция в Балтийском регионе будет одной из самых высоких в Европе.

Растущие цены на нефть, продукты питания и услуги уменьшат разницу между официальной статистикой и повседневной инфляции, с которой сталкиваются жители, несмотря на то, что последняя будет еще выше.

Быстрорастущие цены к концу года будут ограничивать покупательную способность жителей Литвы, давление на рынке труда еще больше усилится.

После скандала с ценами на цветную капусту в 2016 г., сравнение цен на продукцию в Литве и за рубежом стало повседневностью и самой актуальной темой.

Внимание к ценам не снизится и в этом году, поскольку, несмотря на быстрый рост зарплат, жители будут все больше ощущать рост цен на товары и услуги и влияние их изменений на семейные финансы.

Средняя зарплата неравномерно растет как в зависимости от регионов, так и в зависимости от профессии, а есть хочется всем.

Цены на продукты и услуги за год выросли на 3,7%, больше всего подорожали йогурты – 14%, почти на 10% подорожали рыба и морепродукты, на 10% подорожали шоколад и сахар, молоко и сливочное масло.

За последний год немного подорожала мука, яйца, курятина и субпродукты. Правда, несмелый рост сырья для производства продуктов питания и активный рост цен на энергетику в этом году упразднят последние следы дефляции на рынке продуктов питания.

Кроме того, если в прошлом году административные цены снизились на 3,7%, в этом году после повышения цены на газ в середине года, после повышения акцизов с марта, повернет в противоположном направлении.

Актуальной останется и тенденция роста тарифов на услуги – как из-за роста зарплат, так и из-за роста ожиданий.

Единственным противовесом инфляции в сфере услуг останется цена на услуги связи, которые в прошлом году подешевели на 8% после изменения регламента в ЕС.

В этом году после завершения переходного периода мобильная связь в ЕС будет стоить столько же, сколько на домашнем рынке. Итак, по крайней мере для тех, кто путешествует, подешевеют услуги роуминга.

К сожалению, другие услуги подорожают примерно, как в прошлом году – на 2,5-3%, а рост цен на транспортировку из-за роста цен на топливо, зарплаты водителей приведет к подорожанию других товаров и услуг.

С другой стороны, власть может спокойнее вздохнуть: рост цен на время увеличит поступления в бюджет, пока это не остановит рост частного потребления. Укрепление ожиданий в связи с инфляцией повысит давление на работодателей в вопросе повышения зарплат, иначе в условиях тесного рынка они лишатся хороших работников.

Итак, в этом году начнет закручиваться спираль инфляции.

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