А.Тапинас. Хэштегом как серпом – по самому чувствительному месту Кремля

НАТО создал и представил видеоролик о партизанах стран Балтии, Кремль повышенным тоном ответил, наши дипломаты отреагировали инфографикой в твиттере, Российский МИД ответил пропагандистским текстом в пятницу вечером в фейсбуке, будучи уверенным в том, что на протяжении выходных сможет преподносить свою ложь тем, кто его слушает.

Иными словами, обычный пейзаж дипломатической войны. Разница лишь в том, что на этот раз активную позицию занял не Кремль, а Запад, но флагман российской внешней политики был уверен, что поставил Запад на место.

И тут пришли мы. Взяли хэштег #Кремльнашуисториюнеперепишешь и как серпом ударили Кремль по больному месту. Не буду говорить, по какому, но думаю, его несколько дней назад пожилой мужчина в сквере Реформатов демонстрировал организатору мероприятий Эрике.

13 000 комментариев. 17 000 самых низких оценок, которые сбили рейтинг МИД РФ до единицы.

Имело ли это какое-то практическое значение? На первый взгляд, нет, просто нетерпимость граждански настроенных людей к открытой лжи. Многое зависело и от реакции России.

О она выла бесценной. Очевидно, Кремль и в самом страшном кошмаре не предполагал подобной реакции граждан. Ведь один из важнейших нарративов его пропаганды о странах Балтии – все уехали, никому военные НАТО и членство в ЕС не нравятся, все равнодушны и никто не пойдет защищать никакую родину. И вот сейчас так некрасиво получилось.

Первой реакцией на российских порталах были литовские хакеры и координированные атаки. Не удалось. Все отозвавшиеся литовцы (а позже латыши, эстонцы, украинцы) были реальными людьми, а вот, когда по фейсбуку проверили тех, кто оценивал российский МИД 5 звездами, из 1200 рейтинговых отметок осталось 12, поскольку все страницы были ненастоящими. Как неожиданно.

В понедельник рано утром Кремль признал свое поражение и отключил возможность оценки своей страницы в фейсбуке. Казалось, приятная мелочь. Граждане небольшой страны заставили главный рупор российской внешней политики поджать хвост и уйти в угол.

Этим все и могло закончиться. Небольшая победа в информационной войне, которая без комплексных решений имела бы лишь однодневный результат. Слон мог просто взмахнуть хоботом и игнорировать назойливую муху.

Но нет. И тут мы увидели, как было больно Кремлю. Чего доброго, большее, чем тому мужчине в сквере Реформатов, когда его на землю уложили полицейские. Было так больно, что глаза застил красный туман и из-за злобы посыпались ошибки.

На страницах МИД РФ в социальных сетях ежедневно появлялись желчные записи в адрес Литвы и лично "литовского пропагандиста Тапинаса", сползли маски наигранной вежливости и появились дипломатические термины "полудурки" и ему подобные, наши хэштеги стали крутить в основных российских новостных передачах, тут же активизировалась пятая колонна в Литве, заговорили и основные пропагандистские порталы для стран Балтии. В Европарламенте из кустов вылез чешский коммунист Йири Пашталка, который не имеет никакого политического веса, предложивший наказать страны Балтии за усиление сантиментов к фашизму, а кремлевские порталы представили эту "новость" как факт, что ЕС нас накажет. Если кому-то нужен пример создания фейковых новостей – пожалуйста, берите и пользуйтесь.

Вот какая боль.

Но, как заметил Аурелиюс Каткявичюс, в информационной войне тому, кто меньше, всегда на пользу, когда, разгорячившись, большой начинает его бить. Так он опускается до уровня маленького, а в данном случае такая истерика МИД РФ многим попалась на глаза.

И приятная мелочь становится уже не мелочью.

Нас увидел не только Кремль, но и оппозиция Кремля. Увидели украинцы, увидели те, кто интересуется политикой на Западе, увидели наши союзники. Увидели мировые СМИ, как неуклюже представитель России во время брифинга оправдывался, отвечая на вопрос об "атаках литовских активистов".

Может, это мелочь, но реакция 20 000 человек должна улучшить настроение у наших друзей, показать, что в этой войне они не одиноки и что они для нас важны. Поэтому на российских порталах и началась истерика, они пытались утверждать "20 000, ведь это всего 0,7% от общего числа жителей. Ведь это ничтожное количество". Пытались говорить и сами поняли, что все относительно, что они сами, без денег Кремля (и даже с их помощью) не сплотили бы и десятой части этого количества. А мы сплотили. Без денег, без подарков и без особых призывов. И если потребуется, сплотим и 50 000. И не только виртуально.

Кремль это понимает и ему становится еще больнее, поскольку разваливается такая ложь как нарратив "равнодушных уехавших прибалтов". Он берется за другой, тоже проверенный временем. Нам он знаком – внести раздор, поссорить нас самих, наших соседей, наших нацменьшинств. Литовцы расстреливали евреев, Холокост, генерал Ветра, литовские батальоны карателей в Беларуси.

Но Кремль нервничает, Кремль спешит – на трассу выходят обвинения в адрес Литвы, будто она фальсифицирует историю, обвиняя СССР в сотрудничестве с нацистской Германией, на трассу выводят прошлогоднее интервью с Рутой Ванагайте о "Наших", взятое с какого-то белорусского портала. Какое отчаяние должно охватить Российский МИД, чтобы он начал опираться на прошлогодние данные какого-то белорусского портала. Но Рута, тоже хороша – она на двух языках оправдывается на сайте МИД России, говоря, что ее книга - не для кремлевской пропаганды, а тут ее интервью - настоящий подарок на блюдце для наших недругов. Из этого интервью создается впечатление, что книгу издавали едва ли не тайно, что ее чуть ли не передают из рук в руки, что издательство было запугано, что Литва книгу игнорировала, что было столько угроз, что на Книжной ярмарке все три дня стоял охранник.

Рута, это серьезно? Я понимаю, пиар и т.д., но ведь мы знаем, как было на самом деле. Книга должна была стать и стала бестселлером, она много раз переиздавалась, она доступна, ее рекламировали все СМИ, все могли высказаться, на Книжной ярмарке была напряженная, но конструктивная дискуссия, а охранники были частью шоу. Но Кремль это интервью сохранил и вытащил, когда ему стало очень больно.

Пусть так. Перефразируя классика, пока мы привлечем око Саурона и его ресурсы, у наших друзей будет больше пространство. Кремль вытаскивает один козырь за другим и нервничает еще больше, поскольку видит, что наглые литовцы хозяйничают на официальной странице МИД РФ, в святая-святых его пропаганды, как у себя дома.

Но такая акция - это точно лишь одноразовая лакмусовая бумажка, которая показала и наше настроение, и истерику Кремля.

Kodėl Rusija niršta dėl filmuko apie partizanus

Надо идти дальше. Для нас главное - не допускать ошибок, не радовать Кремль внутренними ссорами и не искать абсолютной правды. Нам нужно время, чтобы признать больные места нашей истории, смириться с черными пятнами в ней и вместе искать дорогу вперед. И говоря об этом – публично и открыто, вместе шагая Маршем памяти по дороге в Молетай, мы это делаем. Мы можем преодолеть себя и сохранить достоинство.

Мы говорим о нашей истории, нам больно за нее и мы будем делать все, чтобы можно было спокойно смотреть в глаза нашим внукам и правнукам. Сегодняшний Кремль не может этого сделать и никогда не сможет.

Он злится. И несмотря на всю свою мощь, все свои безграничные пропагандные ресурсы чувствует себя неважно. И он становится похож на того мужика из сквера Реформатов, который публично размахивал свои достоинством, чувствовал себя крутым, пока прохожие не стали показывать на него пальцами. А потом и полиция приехала.

Хайку

Фальшивые друзья

Как мыльный пузырь

Бах и нет их