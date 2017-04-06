А.Никжентайтис. Сувенирные таблички с названием улиц и другая "показуха"

Не секрет, что литовско-польские отношения не слишком хорошие. На межгосударственном уровне никаких встреч не бывает и чаще всего общаются при помощи громких заявлений. Правда, это мнение чаще высказывают польские политики, литовские молчат.

Более шумный фон литовско-польских отношений в самой Литве: в последние годы наблюдались протесты польского нацменьшинства по вопросам образования, постоянно ругались Orlen и "Литовская железная дорога", но чаще всего обсуждался вопрос трех букв.

Как правило, вслух обсуждались конфликты, а хорошие новости умалчиваются, например, основание польской организации – Польского дискуссионного клуба, традиционным участием литовских поляков в шествии 11 марта, или освещаются недостаточно.

В последние дни эйфория, связанная с обнаруженным Актом 16 февраля в Берлине, вытеснила из поля зрения общества почти все другие новости, а включая с литовско-польского фронта. И все же в литовских СМИ не остался незамеченным еще один беспрецедентный скандал: член мэрии Вильнюсского района Г.Каросас возмутился в связи с тем, что в Вильнюсском районе одну улицу назвали именем польского режиссера и писателя Т.Конвицкий, а борец с польскими названиями улиц в Вильнюсском регионе представитель правительства в Вильнюсском регионе В.Вайчюнене обещала собрать все данные "о составе преступления".

Этим деятелям было совсем неважно, что писателя в Польше часто называли пишущим по-польски литовцем, а президент Валдас Адамкус несколько лет назад наградил его одной из самых важных наград ЛР.

В последнее время все больше внимания уделяют инициативе Андрюса Кубилюса, связанной с проблемой трех букв, которую решают в парламенте. Как только распространился слух о намерениях Кубилюса, его однопартиец Аудронис Ажубалис стал готовить крестовый поход против этих поправок, призывает участвовать в нем "всех порядочных граждан Литвы", председатель парламентского комитета по образованию "крестьянин", профессор Йовайша критикует "непонимающего" крестьянина и премьер-министра Саулюса Сквернялиса за измену идеалам фракции и "помощников". В рядах Избирательной акции поляков Литвы также назревает протест против этой "коварной" идее консерватора Кубилюса. Одним словом, ничего нового.

Однако на поле брани между поляками и литовцами есть новости. Они - из польской школы им. И.Лелевеля. Напомню, что школы в последние годы стали символом конфликта между Литвой и Польшей. В Польше постоянно говорят и обвиняют литовцев в том, что они намеренно закрывают польские школы в Литве. Определенные основания для таких обвинений были. Например, школа им. И.Лелевеля до сих пор не реорганизована в гимназию, хотя подобные проблемы литовских школ быстро разрешили при помощи литовских (литовскоговорящих) политиков. Эту школу символом нападок со стороны литовцев сделали и необдуманные решения Вильнюсской мэрии. Летом 2015 г. мэрия решила перенести школу с Антакальниса на Жирмунай. Действиями политиков остались довольны некоторые местные польские политики, которые были рады тому, что этот вопрос политизируется.

Стоит отметить, что в начале 2017 года Главный административный суд Литвы упразднил это решение мэрии. Так появились все условия для возобновления конфликта. Путь к этому пресекла сама школьная община. В конце марта совет школы обратился к высшим чиновникам Польши, информируя их о своем намерении оставить школу на прежнем месте и обратив внимание на недолжные действия польских политиков Литвы, которые пытались поднимать шум вокруг этой истории в Польше и Литве. Смелое заявление, я будучи поляком в Литве, на такой шаг не решился бы. Почему это письмо должно было привлечь внимание литовских СМИ? Кроме смелости, есть еще несколько веских причин:

1) Это первый подобный шаг в независимой Литве, когда члены польской школьной общины отмежевались от партии, которая якобы защищает их интересы;

2) Сделав этот шаг, община школы им. И.Лелевеля публично декларировала свое доверие к Литовскому государству и литовцам; И наконец:

3) Этот шаг явно продемонстрировал стремление к интеграции части наших граждан польского происхождения в литовское общество, и реакция на этот шаг школьной общины сделает многое для того, станут ли такие действия в будущем повседневными в нашей жизни.

Понимают ли это в структурах литовской власти? Первые их действия показывают, что нет.

Школа была выселена с Антакальниса, оставила там развитую инфраструктуру, а на новом месте, несмотря на инвестиции, школе не хватает актового зала и хореографического класса. Желания небольшие и действительно законные.

Мэр Вильнюса после вышеупомянутого заявления школьного совета прореагировал оперативно и принял представителей школы им. И.Лелевеля, однако пообещал помощь только в том случае, если к решению проблем школы присоединится и правительство Польши...

Черт побери! Кажется, еще совсем недавно все в Литве и в том же Вильнюсе возмущались тем, что польские госструктуры раздавали "карты поляка", обвиняли представителей меньшинство в том, что оно больше смотрит в сторону Варшавы, чем Вильнюса, иными способами пригвождали представителей нацменьшинств к позорному столбу за нелояльность. O čia šia tauА тут на тебе: школа им. И.Лелевеля вроде наша, но вроде и не совсем: если Польша поможет, мы поучаствуем, но было бы лучше, если бы поляки сами решили проблему вильнюсской школы.

На фоне такого предложения мэра я начинаю осознавать, что инициированная Р.Шимашюсом акция с вывешиванием сувенирных табличек с названиями улиц - это всего лишь "показуха", а если ситуация не будет меняться, то этим словом придется охарактеризовать и дружественные заявления премьера и спикера Парламента в адрес польской общины и Польши. А в самом конце - совет Департаменту госбезопасности: в следующий раз, перед тем как назвать нацменьшинства угрозой нацбезопасности страны, может стоит сначала поинтересоваться позицией городских властей и властей страны в отношении меньшинств. Угроза для безопасности государства на самом деле существует!