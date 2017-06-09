72 миллиарда на хамство, или когда память о репрессиях сидит в СИЗО

Примечательно, что вопрос ущерба от оккупации был поднят на этот раз не литовской стороной, а российской. И это у меня, как россиянина, вызывает один простой вопрос: зачем? Официальной России вообще не стыдно говорить с таких позиций?

Как известно, российские послы в Литве не дают интервью в прямом эфире, в литовских СМИ их увидишь крайне редко. Они говорят только тогда, когда сами того захотят, согласовывая вопросы (и шлифуя свои ответы в кабинете) с представителями изданий, которые они сами же выбирают, дают эти интервью только "своим" СМИ, которые сделают то, что нужно, и говорят то, что хочет сказать Кремль.

Посол — человек подневольный, он озвучивает официальную позицию, а не личную. Здесь стоит отметить, что на днях и в Латвии посол России "блеснул" своим имперским ехидством. Вот зачем все это? И зачем господин Удальцов поднял этот вопрос? Зачем эта череда посольских инвектив в странах Балтии? Вообще говоря, вам не стыдно?

На самом деле ответить на это трудно, хотя и кажется, что все лежит на поверхности. Имперский пафос и снисходительное отношение к небольшим странам продолжает оставаться главной причиной того, что у России по всему периметру ее границ практически нет друзей. И это, должно быть, печально для каждого россиянина.

Может быть, некоторые страны, а точнее, режимы в этих странах, и лояльны к Кремлю, но все это зыбко. Как можно дружить с кем-то, когда этот кто-то отрицает свои преступления в прошлом и молчит о своих далеко не всегда законных действиях в настоящем? Когда нет открытого разговора об истории — нет нормальных отношений. Единственное, наверное, исключение в этом смысле — это Финляндия. Там с Россией не спорят, и ничего от нее не требуют, там есть музей Ленина, и сохранена память о российских монархах. Но при этом внутренний нарратив финнов предельно ясен в отношении того, чем Россия была для них в прошлом, чем является в настоящем, и кто напал на Финляндию в 1939 году.

Литовский министр иностранных дел удивлен, что интервью посла появилось менее чем за неделю до отмечаемого в Литве Дня скорби и надежды, когда в стране вспоминают о массовых депортациях литовцев. Озвученная послом России цифра "долга" Литвы за оккупацию, тем более в преддверии важного для литовского государства (даже скорее, не государства, а народа) дня памяти, в очередной раз демонстрирует, что человек и его жизнь в современной России, как это было и в СССР, никакой ценности не представляют. Позиция "мы построили вам заводы" при том, что ни слова не сказано о количестве сосланных и репрессированных литовцев, говорит о том, что российское государство в его нынешнем виде стоит на советских позициях. Почему?

Конечно, отношения, которых по сути и нет, между Литвой и Россией оставляют желать лучшего. И в этом трудно винить исключительно Литву, которая не хочет играть только на российских условиях. Это касается всего спектра — от политики до культуры. Честно говоря, не всегда понятен тон высказываний литовских официальных лиц, но в данном случае Россия в очередной раз демонстрирует свой ориенталистский взгляд на своих соседей, как на нечто несамостоятельное, что их историческую память можно взять и враз оскорбить, плюнуть на нее, затоптать матерым кирзачом. Интересно, а как складывалась история семьи самого посла А.Удальцова в ХХ веке?

В очередной раз моя страна выставляет себя хамом, и как потом доказывать литовским друзьям, что Россия — это не то, что они слышат от ее официального представителя? Когда большая, крупная держава пытается издеваться над своим небольшим соседом — это по меньшей мере печально, а, говоря честно — просто мерзко, это катастрофа. Катастрофа для самой России непосредственно.

Весьма показателен один момент. Сейчас в Карелии проходит суд на известным исследователем, занимавшимся восстановлением памяти о репрессированных в годы Большого террора в СССР, главой карельского отделения "Мемориала" (организации, признанной в России иностранным агентом) Юрием Дмитриевым. Он находится в СИЗО с декабря прошлого года. Этот человек, исключительно по своей инициативе, основываясь лишь на своем энтузиазме, уже много лет занимается поиском мест массовых расстрелов на территории Карелии, по которой проходили этапы заключенных, где строили Беломорско-Балтийский канал. Он делает это безо всякой для себя финансовой выгоды.

Благодаря усилиям Ю.Дмитриева созданы места памяти, в одном из которых — Сандармохе, ежегодно собираются родственники погибших со всей России, приезжают представители других стран — Польши, Украины, Грузии и других государств. Благодаря таким людям, как Ю.Дмитриев, память как о погибших, так и о зверстве сталинской машины уничтожения живет. Но, как видим, это не нужно нынешней власти в России. Иначе, как объяснить то, что носитель памяти о репрессиях находится за решеткой, в то время как по стране разъезжают автобусы с изображением Сталина?

Вот такая в России память о сталинских репрессиях. Эту память помещают в СИЗО. Добавить, пожалуй, здесь нечего. Но мы ведь вам построили заводы... А кто-нибудь в Литве об этом просил?

Согласно открытым данным, российский посол в свое время получил награду "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу". Наверное, добавить тут нечего. Безусловно, он карьерный дипломат, который принес много пользы своему государству. Но у него также хорошо получается реализовывать в том числе хамскую историческую политику.

Подобного рода заявления посла говорят лишь об одном - российское руководство не считает Литву полноправным независимым государством, с которым, в том числе и с исторической памятью которого, нужно считаться.

Как мне однажды в разговоре заметил один российский политолог, когда беседа зашла о том, как в данный момент к России относятся за ее пределами, в первую очередь, в приграничных государствах: мы сами в этом виноваты. И, наверное, так и есть.

Мы, граждане России, терпим хамство собственной страны и ничего не делаем (за редким исключением) для того, чтобы сказать российскому руководству: так не пойдет. Если они отрицают свои преступления в прошлом, высказываясь за рубежом, значит они отрицают свои преступления и в отношении родных и близких всех тех россиян, кого затронула эта безумная кроваво-красная машина уничтожения. Молчим, а Юрий Дмитриев сидит в СИЗО. Есть вопросы?