Журналист Андрюс Тапинас о реакции МИД РФ на флешмоб литовцев

 (17)
среда, 19 июля 2017 г. 16:27
"Но раз уж будем знакомы, то хочется сказать, что в силу определенных недоразумений, кое-кто (может, уборщица) отключила на вашей странице возможность оставлять отзывы и оценки. Будьте добры, верните историческую правду и держитесь там. И спасибо за рекламу хэштега".
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Цитата дня

Журналист Андрюс Тапинас о реакции МИД РФ на флешмоб литовцев (17)

"Но раз уж будем знакомы, то хочется сказать, что в силу определенных недоразумений, кое-кто (может, уборщица) отключила на вашей странице возможность оставлять отзывы и оценки. Будьте добры, верните историческую правду и держитесь там. И спасибо за рекламу хэштега".

Президент Литвы Даля Грибаускайте (10)

"Думаю, что вся весенняя сессия для правящего большинства - это урок в плане того, что уже пришло время переходить от высокомерной "бульдозерной" политики к политическому процессу и нужно стать политиками".

Премьер Саулюс Сквернялис об инцидентах в небе над Балтикой (4)

"Такое поведение близко к определенной грани, за которой может случиться большая беда. Не обязательно прямой конфликт, а просто контакт, и последствия могут быть очень печальными".

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис о советском периоде (7)

"Представьте, что целых полвека запрещалось об этом знать, говорить. Оккупанты хотели нас превратить в глухих и слепых, не слышащих стонов своего народа и жажды быть свободными..."

Президент Литвы Даля Грибаускайте (5)

"Со сменой поколений в руководствах партий связывается ожидание качественного обновления. Закрытость, корыстолюбие и даже случаи криминализации открывают путь все менее готовым к политике новичкам. Хроническая хрупкость коалиций не обеспечивает людям чувства безопасности, без ясного партийного тыла не двигаются и реформы. Поэтому сейчас самое время инвестировать в качество партий и в людей".
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