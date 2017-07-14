Президент Литвы Даля Грибаускайте

"Думаю, что вся весенняя сессия для правящего большинства - это урок в плане того, что уже пришло время переходить от высокомерной "бульдозерной" политики к политическому процессу и нужно стать политиками".
"Со сменой поколений в руководствах партий связывается ожидание качественного обновления. Закрытость, корыстолюбие и даже случаи криминализации открывают путь все менее готовым к политике новичкам. Хроническая хрупкость коалиций не обеспечивает людям чувства безопасности, без ясного партийного тыла не двигаются и реформы. Поэтому сейчас самое время инвестировать в качество партий и в людей".