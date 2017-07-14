Президент Литвы Даля Грибаускайте "Думаю, что вся весенняя сессия для правящего большинства - это урок в плане того, что уже пришло время переходить от высокомерной "бульдозерной" политики к политическому процессу и нужно стать политиками".

Премьер Саулюс Сквернялис об инцидентах в небе над Балтикой "Такое поведение близко к определенной грани, за которой может случиться большая беда. Не обязательно прямой конфликт, а просто контакт, и последствия могут быть очень печальными".

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис о советском периоде "Представьте, что целых полвека запрещалось об этом знать, говорить. Оккупанты хотели нас превратить в глухих и слепых, не слышащих стонов своего народа и жажды быть свободными..."

Президент Литвы Даля Грибаускайте "Со сменой поколений в руководствах партий связывается ожидание качественного обновления. Закрытость, корыстолюбие и даже случаи криминализации открывают путь все менее готовым к политике новичкам. Хроническая хрупкость коалиций не обеспечивает людям чувства безопасности, без ясного партийного тыла не двигаются и реформы. Поэтому сейчас самое время инвестировать в качество партий и в людей".