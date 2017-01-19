Президент Литвы Даля Грибаускайте "Финансирование обороны останется жизненно важным и в ближайшие годы. Его величина будет зависеть от геополитических вызовов и угроз, а также от финансовых возможностей страны".

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис об ограждении на границе с Россией "В нашей программе четко указано: цель - чтобы к 2020 года граница с Беларусью и Калининградской областью охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, и если говорить о нелегальной миграции, то эти вопросы тоже были бы решены".

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Филип Марк Бридлав "Все президенты США, по крайней мере последние 3-4, пытались начать диалог с Россией. все эти попытки провалились".

Политолог Витис Юрконис о решении Минска по визам "Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения, но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами".