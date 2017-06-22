Премьер Саулюс Сквернялис об инцидентах в небе над Балтикой

"Со сменой поколений в руководствах партий связывается ожидание качественного обновления. Закрытость, корыстолюбие и даже случаи криминализации открывают путь все менее готовым к политике новичкам. Хроническая хрупкость коалиций не обеспечивает людям чувства безопасности, без ясного партийного тыла не двигаются и реформы. Поэтому сейчас самое время инвестировать в качество партий и в людей".

"Он отличался от известных политиков Америки. Такого человека будет очень не хватать. Я и сегодня думаю, что есть широко распространенное и всем понятное понятие "афроамериканцы", а почти не употребляется - "евроамериканцы". А нам их очень недостает. Их немного. Хотя в Америке много выходцев из Европы. Но чтобы это было в мышлении, культуре - не так много, а З. Бжезинский был как раз таким человеком - настоящий американский политик, но с европейским фундаментом, понимающий не часть Европы, ту, западную, которая так радуется, что она Европа, он был из нашего региона - из восточного. И в культурном отношении, по образу мысли - наш сосед".