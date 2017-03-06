Премьер Саулюс Сквернялис о написании нелитовских фамилий

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понедельник, 6 марта 2017 г. 12:01
"Я не считаю, что эти три буквы разрушат литовский язык или поставят под угрозу сохранение нашей идентичности. Если это будет нужно, правительство представит такой вывод Сейму".
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Цитата дня

Премьер Саулюс Сквернялис о написании нелитовских фамилий (1)

"Я не считаю, что эти три буквы разрушат литовский язык или поставят под угрозу сохранение нашей идентичности. Если это будет нужно, правительство представит такой вывод Сейму".

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас (3)

"Еврокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты (на Островецкой АЭС) в полном объеме".

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис о вызовах для нацбезопасности (15)

"Я считаю, что основное - это учения "Запад"(...) которые пройдут, как соседней Беларуси, так и в самой России, а также на нашей границе"

Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис (3)

"Я до сих пор не понимаю, в чем меня и госпожу Килдишене обвиняют".

Журналист Константин Эггерт (1)

"Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии"
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