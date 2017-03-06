Премьер Саулюс Сквернялис о написании нелитовских фамилий "Я не считаю, что эти три буквы разрушат литовский язык или поставят под угрозу сохранение нашей идентичности. Если это будет нужно, правительство представит такой вывод Сейму".

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас "Еврокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты (на Островецкой АЭС) в полном объеме".

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис о вызовах для нацбезопасности "Я считаю, что основное - это учения "Запад"(...) которые пройдут, как соседней Беларуси, так и в самой России, а также на нашей границе"

Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис "Я до сих пор не понимаю, в чем меня и госпожу Килдишене обвиняют".