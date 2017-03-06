Премьер Саулюс Сквернялис о написании нелитовских фамилий

"Еврокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты (на Островецкой АЭС) в полном объеме".
"Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии"