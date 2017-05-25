Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис "Было упомянуто, что это проблема не Литвы, а Евросоюза и Беларуси, в итоге закон о невыходе (этой электроэнергии на литовский рынок) принят, позиция согласована с партнерами в Балтийских странах, технически это возможно. Литва готова это сделать, чтобы на наш рынок не попала электроэнергия с небезопасных АЭС".

Президент Литвы Даля Грибаускайте "У нас есть большая проблема, факт, что мы - много пьющий народ. Но точно ли все меры адекватны, нет ли чрезмерных? Если мы считаем, что решим проблему, выстроив высокий забор между обществом и алкоголем и загоним на его вершину много острых шипов, но если кто-то только найдет лазейку, сразу бросится пить. Нужно пытаться применять такие меры, чтобы общество принимало обдуманные решения".

Глава организации Diversity Development Group Каролис Жибас "Сейчас в Литве украинцы испытывают на себе то, что литовцы 15-20 лет назад в Великобритании и, к сожалению, еще и сейчас испытывают. Только мы об этом не знаем, или не хотим знать".

Президент Литвы Даля Грибаускайте о двойном гражданстве "Мы должны думать о том, как помочь нашим гражданам, которые хотят сохранить гражданство, но ездить бульдозером по Конституции не следует".