Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

"Было упомянуто, что это проблема не Литвы, а Евросоюза и Беларуси, в итоге закон о невыходе (этой электроэнергии на литовский рынок) принят, позиция согласована с партнерами в Балтийских странах, технически это возможно. Литва готова это сделать, чтобы на наш рынок не попала электроэнергия с небезопасных АЭС".
"У нас есть большая проблема, факт, что мы - много пьющий народ. Но точно ли все меры адекватны, нет ли чрезмерных? Если мы считаем, что решим проблему, выстроив высокий забор между обществом и алкоголем и загоним на его вершину много острых шипов, но если кто-то только найдет лазейку, сразу бросится пить. Нужно пытаться применять такие меры, чтобы общество принимало обдуманные решения".
"Это очень много значит для нас как для народа и общества. Нас как государство никто не оспаривает из-за того, что у нас нет оригинала основного акта. Это не является чем-то очень важным новым в юридическом плане, но это очень важно в духовном, моральном и политическом смысле, мы уже не будем таким несчастным народом, который лишился оригинала своего основного государственного документа".