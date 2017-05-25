Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

 (1)
четверг, 25 мая 2017 г. 12:25
"Было упомянуто, что это проблема не Литвы, а Евросоюза и Беларуси, в итоге закон о невыходе (этой электроэнергии на литовский рынок) принят, позиция согласована с партнерами в Балтийских странах, технически это возможно. Литва готова это сделать, чтобы на наш рынок не попала электроэнергия с небезопасных АЭС".
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Цитата дня

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис (1)

"Было упомянуто, что это проблема не Литвы, а Евросоюза и Беларуси, в итоге закон о невыходе (этой электроэнергии на литовский рынок) принят, позиция согласована с партнерами в Балтийских странах, технически это возможно. Литва готова это сделать, чтобы на наш рынок не попала электроэнергия с небезопасных АЭС".

Президент Литвы Даля Грибаускайте (19)

"У нас есть большая проблема, факт, что мы - много пьющий народ. Но точно ли все меры адекватны, нет ли чрезмерных? Если мы считаем, что решим проблему, выстроив высокий забор между обществом и алкоголем и загоним на его вершину много острых шипов, но если кто-то только найдет лазейку, сразу бросится пить. Нужно пытаться применять такие меры, чтобы общество принимало обдуманные решения".

Глава организации Diversity Development Group Каролис Жибас (1)

"Сейчас в Литве украинцы испытывают на себе то, что литовцы 15-20 лет назад в Великобритании и, к сожалению, еще и сейчас испытывают. Только мы об этом не знаем, или не хотим знать".

Президент Литвы Даля Грибаускайте о двойном гражданстве (3)

"Мы должны думать о том, как помочь нашим гражданам, которые хотят сохранить гражданство, но ездить бульдозером по Конституции не следует".

Витаутас Ландсбергис о найденном оригинале Акта 16 февраля (10)

"Это очень много значит для нас как для народа и общества. Нас как государство никто не оспаривает из-за того, что у нас нет оригинала основного акта. Это не является чем-то очень важным новым в юридическом плане, но это очень важно в духовном, моральном и политическом смысле, мы уже не будем таким несчастным народом, который лишился оригинала своего основного государственного документа".
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