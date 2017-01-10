Политолог Витис Юрконис о решении Минска по визам "Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения, но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами".

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис "Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".

Президент Украины Петр Порошенко "Порой громкий голос Литвы в Еврокомиссии, Совете Безопасности ООН, в других международных организациях очень помогал Украине".

Глава МИД Литвы Линкявичюс об отношениях с Польшей "С учетом того, что у нас начинает работу новое правительство есть желание свежым взглядом посмотреть на отношения и использовать все возможности".