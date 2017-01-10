Политолог Витис Юрконис о решении Минска по визам

 (3)
вторник, 10 января 2017 г. 15:56
"Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения, но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами".
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Политолог Витис Юрконис о решении Минска по визам (3)

"Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения, но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами".

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис (4)

"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".

Президент Украины Петр Порошенко (9)

"Порой громкий голос Литвы в Еврокомиссии, Совете Безопасности ООН, в других международных организациях очень помогал Украине".

Глава МИД Литвы Линкявичюс об отношениях с Польшей (1)

"С учетом того, что у нас начинает работу новое правительство есть желание свежым взглядом посмотреть на отношения и использовать все возможности".

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий (39)

"Я рекомендовал актуализировать наше сотрудничество между государствами Черного и Балтийского морей, к которому мы можем пригласить другие государства, которые находятся вокруг этой оси - Румыния, Польша, Эстония, Украина. Я убежден в том, что эта полоса обладает большим потенциалом для сотрудничества по транзитному, экономическому и военному вопросам".
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