Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас "Еврокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты (на Островецкой АЭС) в полном объеме".

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис о вызовах для нацбезопасности "Я считаю, что основное - это учения "Запад"(...) которые пройдут, как соседней Беларуси, так и в самой России, а также на нашей границе"

Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис "Я до сих пор не понимаю, в чем меня и госпожу Килдишене обвиняют".

Журналист Константин Эггерт "Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии"