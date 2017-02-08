Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис "Я до сих пор не понимаю, в чем меня и госпожу Килдишене обвиняют".

Журналист Константин Эггерт "Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии"

Президент Литвы Даля Грибаускайте "Если вспомнить трагедию, которая произошла год назад в Кедайняй, то тогда я говорила, что нужно подумать о централизации надзора за правами детей. Будет ли это ведомство при министерстве, или при правительстве, но важно помочь местным органам власти и местным ведомствам по правам детей принимать решения. Кто решится принять быстрые решения, когда ребенок должен быть перемещен в более безопасную среду? Опыт многих государств свидетельствует о том, что быстро, оперативно и беспристрастно это может сделать централизованное ведомство".

Президент Литвы Даля Грибаускайте "Финансирование обороны останется жизненно важным и в ближайшие годы. Его величина будет зависеть от геополитических вызовов и угроз, а также от финансовых возможностей страны".