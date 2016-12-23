Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис

"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".
"Я рекомендовал актуализировать наше сотрудничество между государствами Черного и Балтийского морей, к которому мы можем пригласить другие государства, которые находятся вокруг этой оси - Румыния, Польша, Эстония, Украина. Я убежден в том, что эта полоса обладает большим потенциалом для сотрудничества по транзитному, экономическому и военному вопросам".
"Я точно не боюсь принимать непопулярные решения. "Только делать это нужно не революционным и радикальным способом, а руководствуясь здравым смыслом, рациональными подсчетами, достигаемыми результатами. Если нужно будет принимать эти решения, я буду делать это без раздумий о будущем".