Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис

 (7)
пятница, 23 декабря 2016 г. 18:03
"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".
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Цитата дня

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис (7)

"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".

Президент Украины Петр Порошенко (9)

"Порой громкий голос Литвы в Еврокомиссии, Совете Безопасности ООН, в других международных организациях очень помогал Украине".

Глава МИД Литвы Линкявичюс об отношениях с Польшей (1)

"С учетом того, что у нас начинает работу новое правительство есть желание свежым взглядом посмотреть на отношения и использовать все возможности".

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий (39)

"Я рекомендовал актуализировать наше сотрудничество между государствами Черного и Балтийского морей, к которому мы можем пригласить другие государства, которые находятся вокруг этой оси - Румыния, Польша, Эстония, Украина. Я убежден в том, что эта полоса обладает большим потенциалом для сотрудничества по транзитному, экономическому и военному вопросам".

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис (6)

"Я точно не боюсь принимать непопулярные решения. "Только делать это нужно не революционным и радикальным способом, а руководствуясь здравым смыслом, рациональными подсчетами, достигаемыми результатами. Если нужно будет принимать эти решения, я буду делать это без раздумий о будущем".
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