Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис "Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".

Президент Украины Петр Порошенко "Порой громкий голос Литвы в Еврокомиссии, Совете Безопасности ООН, в других международных организациях очень помогал Украине".

Глава МИД Литвы Линкявичюс об отношениях с Польшей "С учетом того, что у нас начинает работу новое правительство есть желание свежым взглядом посмотреть на отношения и использовать все возможности".

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий "Я рекомендовал актуализировать наше сотрудничество между государствами Черного и Балтийского морей, к которому мы можем пригласить другие государства, которые находятся вокруг этой оси - Румыния, Польша, Эстония, Украина. Я убежден в том, что эта полоса обладает большим потенциалом для сотрудничества по транзитному, экономическому и военному вопросам".