Бывший президент Польши Лех Валенса "Нам суждено сотрудничать - Бог так все создал, что мы являемся соседями и обречены на сотрудничество. И давайте сделаем так, чтобы это сотрудничество было заметным".

Президент Литвы Даля Грибаускайте "Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию наших граждан на добровольной основе, (граждан) разных национальностей: и польской, и украинской, и русской национальностей, - наряду с литовцами, добровольно в стрелки тоже идут представители других национальностей".

Премьер Саулюс Сквернялис о написании нелитовских фамилий "Я не считаю, что эти три буквы разрушат литовский язык или поставят под угрозу сохранение нашей идентичности. Если это будет нужно, правительство представит такой вывод Сейму".

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас "Еврокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты (на Островецкой АЭС) в полном объеме".