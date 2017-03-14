Бывший президент Польши Лех Валенса

"Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию наших граждан на добровольной основе, (граждан) разных национальностей: и польской, и украинской, и русской национальностей, - наряду с литовцами, добровольно в стрелки тоже идут представители других национальностей".
"Еврокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты (на Островецкой АЭС) в полном объеме".