Бывший командующий войсками НАТО в Европе Филип Марк Бридлав

 (4)
пятница, 13 января 2017 г. 16:55
"Все президенты США, по крайней мере последние 3-4, пытались начать диалог с Россией. все эти попытки провалились".
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Цитата дня

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Филип Марк Бридлав (4)

"Все президенты США, по крайней мере последние 3-4, пытались начать диалог с Россией. все эти попытки провалились".

Политолог Витис Юрконис о решении Минска по визам (7)

"Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения, но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами".

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис (4)

"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".

Президент Украины Петр Порошенко (9)

"Порой громкий голос Литвы в Еврокомиссии, Совете Безопасности ООН, в других международных организациях очень помогал Украине".

Глава МИД Литвы Линкявичюс об отношениях с Польшей (1)

"С учетом того, что у нас начинает работу новое правительство есть желание свежым взглядом посмотреть на отношения и использовать все возможности".
Facebook друзья
Rambler's Top100