Бывший командующий войсками НАТО в Европе Филип Марк Бридлав

"Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения, но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами".
"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".