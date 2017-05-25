Закрытие Игналинской АЭС: многое будет зависеть от Brexit

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BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 12:06
В свете устремлений Литвы после 2020 года получать помощь Евросоюза на закрытие снятой с эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС), ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович отмечает, что это будет зависеть от результатов Brexit.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Один важный донор (Великобритания - BNS) уходит, и мы должны приспособиться. (...) Это не будет простая дискуссия (о помощи ИАЭС - BNS), это будет определенный вызов", - заявил М. Шефчович на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он сказал, что понимает, насколько этот вопрос важен для руководства Литвы, поэтому ему будет предоставлен приоритет.

"Насколько я понял из вчерашних встреч с президентом и премьером, это будет один из приоритетов на следующих переговорах по бюджету (ЕС на 2021-2027 годы - BNS)", - сказал он.

По словам М. Шефчовича, Brexit создает много неясностей по поводу финансовых обязательств Соединенного Королевства, поэтому пока еще сложно решать вопрос о будущей финансовой перспективе.

"Мы должны были представить черновик многолетней финансовой перспективы семилетнего бюджета, который будет применяться с 2020 года, еще в этом году. Но мы этого не будем делать, поскольку нужна большая ясность по Brexit", - пояснил еврокомиссар.

BNS
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