За пост главы социал-демократов будут бороться 8 кандидатов

В прямых выборах главы Литовской социал-демократической партии будут участвовать 8 кандидатов: Зигмантас Бальчитис, Миндаугас Бастис, Кристина Мишкинене, Андрюс Палёнис, Гинтаутас Палуцкас, Миндаугас Синкявичюс, Артурас Скарджюс, Мантас Варашка.

В числе кандидатов не осталось Альгирдаса Сисаса, Юлюса Сабатаускаса и Вилии Блинкявичюте, которые отказались от участия в выборах.

Остальные кандидаты должны определиться с участием в выборах до 12 марта.

Прямое голосование за кандидатов состоится 6-8 апреля, результаты будут объявлены 10 апреля, а второй ту назначен на 28-29 апреля.

Результаты объявят 2 мая, а на съезде 6 мая председатель вступит в должность.