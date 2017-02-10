За пост главы социал-демократов будут бороться 8 кандидатов

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ELTA
пятница, 10 февраля 2017 г. 15:20
В прямых выборах главы Литовской социал-демократической партии будут участвовать 8 кандидатов: Зигмантас Бальчитис, Миндаугас Бастис, Кристина Мишкинене, Андрюс Палёнис, Гинтаутас Палуцкас, Миндаугас Синкявичюс, Артурас Скарджюс, Мантас Варашка.
Juozas Bernatonis
© DELFI / Orestas Gurevičius

В числе кандидатов не осталось Альгирдаса Сисаса, Юлюса Сабатаускаса и Вилии Блинкявичюте, которые отказались от участия в выборах.

Остальные кандидаты должны определиться с участием в выборах до 12 марта.

Прямое голосование за кандидатов состоится 6-8 апреля, результаты будут объявлены 10 апреля, а второй ту назначен на 28-29 апреля.

Результаты объявят 2 мая, а на съезде 6 мая председатель вступит в должность.

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