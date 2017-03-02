За полгода литовская Партия труда потеряла 1000 членов

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BNS
четверг, 2 марта 2017 г. 13:25
Литовская Партия труда (ПТ), потерпевшая поражение на парламентских выборах в прошлом году, за последние полгода лишилась более тысячи членов. Это крупнейшая потеря среди всех литовских партий.
Darbo partijos suvažiavimas
© DELFI / Rafael Achmedov

По данным министерства юстиции, с 1 марта этого года у ПТ было 19 тыс. 593 члена, а в октябре 2016 года - 20 тыс. 659. Сокращение на 1066 членов.

Ответственный секретарь партии Ингрида Карпушкайте в четверг сообщила BNS , что не может объяснить сокращение рядов партии, поскольку не знакома с ситуацией.

В прошлом году после того, как председателем ПТ была избрана мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене организацию покинул и бывший председатель партии Валянтинас Мазуронис, и прочие влиятельные ее члены, бывшие депутаты, вице-министры и министры.

Более 800 членов потеряла и другая плохо показавшая себя на выборах партия - социал-демократов. Они декларировали, что в составе Социал-демократической партии 20 тыс. 389 членов, когда в октябре прошлого года их было 21 тыс. 201.

Более 400 членов лишилась партия "Порядок и справедливость", в нее входят 12 тыс. 464 человека. Оппозиционный Союз Отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы) сохранили почти ту же цифру в 15 тыс. членов. Ряды правящего Литовского союза крестьян и зеленых пополнились на сто членов и сейчас в партии 3790 человек. Оппозиционное Либеральное движение насчитывает 7922 члена, а Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей – 2182 члена.

По данным Минюста, в стране действуют 23 партии, которые соответствуют требованиям закона о минимальном количестве членов - 2 тысячи.

BNS
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