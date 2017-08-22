Ющенко: в Европе формируется новый "железный занавес"

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 11:30
В то время как Россия удерживает своё влияние в некоторых постсоветских странах, в Европе формируется новый "железный занавес", заявил во вторник в Вильнюсе экс-президент Украины Виктор Ющенко.
© DELFI / Andrius Ufartas

Он утверждал, что в Европе пока нет единого плана борьбы с Москвой, а для победы над ней необходимо больше, нежели дипломатические усилия или санкции.

"Если бы в наших дискуссиях принимал участие Уинстон Черчилль, то сказал бы: уважаемые политики, взгляните на политическую карту Европы. Неужели вы не видите этот "железный занавес" от Балтийского до Чёрного моря?", - сказал Ющенко на международной конференции по вопросам регионального лидерства и безопасности в Вильнюсском университете (ВУ).

Так он перефразировал фразу премьера Великобритании, произнесённую им в 1946 г.: "От Щецина на Балтийском море до Триеста на Адриатическом «железный занавес» разделил европейский континент". Некоторые историки эту речь в Фултоне считают вступлением в "Холодную войну" между Западом и Советским Союзом.

Нынешнее положение в Европе В.Ющенко назвал "конфликтом азиатского феодализма с европейской демократией". Он считает, что для того чтобы остановить Россию необходимы и военные действия.

"Для того, чтобы урегулировать всё то, что происходит в Европе, нам необходимы и дипломатические, и военные, и финансовые, и экономические, и санкционные и гуманитарные компоненты", - подчеркнул исполнявший должность президента Украины в 2005–2010 гг. В.Ющенко.

BNS
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