Янкаускас назначается послом ЕС в Азербайджане

Литовский дипломат Кястутис Янкаускас назначается послом Евросоюза в Азербайджане, подтвердили во вторник представители делегации Евросоюза в Баку.

"Да, правильно", - сказал в телефонном интервью из Баку глава отдела по связям с прессой, информации, политики и экономики Денис Даниилидис.

По его словам, cлужба внешних сношений ЕС два дня назад получила согласие МИД Азербайджана с назначением послом К. Янкаускаса.

Д. Даниилидис отметил, что новый глава делегации приступит к работе в сентябре.

Срок полномочий нынешнего посла Малены Мард завершается в конце августа.

К. Якнкаускас работает в литовском МИД с 1991 года. Ранее он работал в посольстве Литвы в США, в представительстве при Евросоюзе.

В 2011 году дипломат был назначен послом Литвы при НАТО. С 2015 года он руководит миссией наблюдателей ЕС в Грузии.

Азербайджан, не входящий в ЕС, является участником Программы Восточного партнерства ЕС. Баку очень заинтересован в более тесных энергетических связях с ЕС.

Сейчас Азербайджан и ЕС ведут переговоры по новому соглашению, которое определит их отношения. Этот документ должен сменить действующее с 1991 года Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Баку хотело было бы утвердить новый договор на предстоящем в ноябре в Брюсселе саммите Восточного партнерства ЕС.